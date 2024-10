Tata Communications s'associe à Palo Alto Networks pour renforcer la cyber-résilience des entreprises

Une alliance mondiale pour doter les entreprises d'une cyberdéfense solide dans l'ère numérique actuelle

MUMBAI, Inde, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Palo Alto Networks, le leader mondial de la cybersécurité, afin de fournir des solutions complètes de cybersécurité aux entreprises mondiales.

L'évolution rapide vers la transformation numérique, l'adoption du cloud et le télétravail a considérablement élargi et compliqué la surface d'attaque des organisations, les rendant plus vulnérables aux cybermenaces sophistiquées. Pour répondre à ces enjeux, les entreprises ont besoin de solutions de cybersécurité robustes, intégrées et gérées.

L'offre la plus performante réunira les technologies de pointe de Palo Alto Networks avec le tissu numérique de solutions de Tata Communications et l'expertise approfondie de l'industrie dans les domaines de la sécurité des réseaux, de la sécurité du cloud, de la détection et de la réponse aux cybermenaces, de l'évaluation de la sécurité et des services de conseil - en tirant parti d'une alliance puissante pour faire face à l'évolution du paysage des cybermenaces.

Le partenariat répondra à ces besoins essentiels en offrant un ensemble de services et de technologies robustes dans le domaine de l'informatique en nuage et de la cybersécurité, dont les principaux avantages sont les suivants :

Fonctionnalités avancées de détection des menaces, de réponse aux incidents et de mise en conformité : alors que les entreprises passent à des solutions basées sur le cloud, de nouveaux défis de sécurité apparaissent, tels que l'accès non autorisé et le manque de visibilité dans les environnements cloud. Contrairement à d'autres outils traditionnels de centre d'opérations de sécurité (« Security Operations Centre » ou SOC) qui sont souvent insuffisants dans ces contextes, la plateforme Precision AI de Palo Alto Networks combine les capacités de SIEM, XDR, SOAR et d'autres outils SOC afin de simplifier les opérations de sécurité.

Isolement et résolution proactive des menaces grâce à l'intelligence intégrée des risques :

Un déploiement et des opérations en toute transparence :

Une posture de sécurité optimisée et une expérience utilisateur améliorée :

Des économies de coûts et des gains d'efficacité opérationnelle significatifs :

Une expertise inégalée : Tata Communications offre une évaluation rigoureuse de l'infrastructure de sécurité existante et recommande une feuille de route avec accès à des analyses et à des informations en temps réel, à des renseignements sur les menaces et à une bibliothèque de cas d'utilisation.

« Il est essentiel que les entreprises adoptent une approche de la cybersécurité centrée sur la plateforme, car les surfaces d'attaque s'étendent et les menaces se complexifient », a déclaré Vaibhav Dutta, Vice-président associé et responsable mondial des produits et services de cybersécurité chez Tata Communications. « Notre collaboration stratégique avec Palo Alto Networks réunit toutes les solutions et tous les outils essentiels en une seule structure de cybersécurité et d'informatique dématérialisée, ce qui simplifie et rationalise la gestion de la sécurité de l'entreprise. »

« Les capacités éprouvées de Tata Communications en tant que fournisseur de services de cybersécurité gérés et son engagement en faveur de l'excellence complètent parfaitement nos technologies de pointe », a déclaré Michelle Saw, VP GTM et Ecosystems, JAPAC chez Palo Alto Networks. « Ensemble, nous sommes convaincus de donner aux entreprises du monde entier les moyens de renforcer leur sécurité, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et d'atténuer efficacement les risques. »

À propos de Tata Communications

En tant que membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Sa confiance en tant que leader lui permet d'accompagner la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale avec des solutions de collaboration et connectées, la connectivité de base et de nouvelle génération, l'hébergement dans le cloud et les solutions de sécurité et les services de médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com.

Déclarations prospectives et autres avertissements

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à son développement futur des opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent entraîner des différences matérielles entre les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives comprennent, notamment, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications, l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables, l'incapacité de réussir les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission de la voix, l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise, l'incapacité à intégrer des acquisitions stratégiques et des changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, des changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications, et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles à l'adresse suivante : www.tatacommunications.com. Tata Communications n'est pas tenu de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation à cet égard.

© 2024 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

