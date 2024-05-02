Tata Communications 連續第 11 年獲 Gartner 魔力象限的認可

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Tata Communications

02 5月, 2024, 20:22 CST

被評為全球 WAN 服務 領導者

印度孟買2024年5月2日 /美通社/ -- 全球通訊科技業巨頭 Tata Communications 自豪地宣佈，該公司已連續第 11 年獲認可為 2024 年 Gartner® 魔力象限 (Magic Quadrant™) 全球廣域網絡服務 (WAN) 領導者。Gartner 的評估基於特定標準，分析公司的整體願景完整性和執行能力。

在這一年，為了讓全球企業變得更具彈性並為未來作好準備，Tata Communications 透過增強的網絡效能、靈活性和可用性，讓這些企業能夠提供更出色的客戶體驗。該公司更推出了新的創新解決方案，例如 IZO™ Multi Cloud Connect，以及 WAN 連結的「零基頻寬」選項。此外，它透過支援雲端連線，並以實支實付模式提供速度、便利性和成本效益的「隨選頻寬」功能，為企業提供最快且靈活的方式來將企業網絡現代化。最後，Tata Communications 透過在企業和分支機構層面提供主動保安，進一步加強其互聯網服務。

「我們感謝 Gartner 連續十一年對我們的認可，並會繼續專注於提供『準備好迎接未來』的網絡，以提供令人愉悅的客戶體驗。隨著邁向下一代連接的創新速度加快，我們將繼續提供靈活的網絡選項，以滿足各種業務需求，」Tata Communications 核心及下一代連接服務執行副總裁兼技術總監 Genius Wong 表示。她補充道：「Tata Communications 利用其在創新、背景知識和下一代技術專業知識方面的投資，開發數碼解決方案架構，幫助我們的客戶實現他們的願景。」

根據該報告，領導者 (Leaders) 象限的提供商表現良好，並維持穩定的組織，具有明確的市場方向。他們提供全面的優質網絡服務組合並覆蓋最廣泛的地區，而且滿足各種規模、地理分佈和垂直行業的企業之全球網絡需求。領導者透過擴大其覆蓋範圍、開發領先同級的新功能和新的商業模型，並大規模部署它們，從而塑造市場方向。根據 Gartner 的說法，領導者對實現目前的願景方面表現良好，並準備好迎接未來。 

Gartner 免責聲明

Gartner 全球 WAN 服務魔力象限 (Gartner Magic Quadrant for Global WAN Services) ，Danellie Young、Bjarne Munch、Karen Brown、Lisa Pierce、Gaspar Valdivia，2024 年 4 月 15 日

該報告於 2015-2023 年間以《全球網絡服務魔力象限》(Magic Quadrant for Network Services, Global) 發布，並於 2012-2014 年間以《全球網絡服務供應商魔力象限》(Magic Quadrant for Global Network Service Providers) 發布。

GARTNER 是 Gartner 的註冊商標和服務標誌，而 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 及/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標，經許可在此處使用。保留所有權利。

Gartner 並不認可其研究出版物中敍述的任何供應商、產品或服務，亦不建議技術用戶僅選擇評分最高或其他稱號的供應商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究和咨詢組織的觀點，不應解讀為事實陳述。Gartner 對本研究並不提供任何明示或暗示的擔保，包括對適銷性或針對特定用途適用性的任何擔保。

關於 Tata Communications

Tata Group 下屬公司 Tata Communications（印度國家證券交易所代碼：TATACOMM）（BSE 股票代碼：500483）是全球數位生態系統推動者，現今已在逾 190 個國家和地區推動快速增長的數位經濟。公司以信任為先導，憑藉協作和連結解決方案、核心和下一代連接性、雲端託管和安全解決方案與媒體服務，以實現全球企業的數位轉型。《財富》雜誌 500 強企業中有 300 家都是其客戶，而公司協助各企業與全球 80% 的雲端巨頭連線。如需更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

前瞻性和警示性陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些字詞和陳述，以及其他陳述（包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 業務的未來發展以及印度整體經濟相關的聲明），均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括財務、監管和環境，以及與行業增長和趨勢預測有關的因素，這些可能導致 Tata Communications 的實際結果、業績或成就，或行業結果，與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的重要因素其中包括：未能增加 Tata Communications 網絡流量；未能開發滿足客戶需求和產生可接受利潤率的新產品和服務；未能成功對新技術和資訊系統完成商業測試以支援新產品和服務，包括語音傳輸服務；無法穩定或降低公司某些通訊服務的價格壓縮速率；未能整合印度政府政策或法規的策略性收購和變化，特別是與 Tata Communications 行業行政有關的變更；以及印度的整體經濟、商業與信貸條件。可能導致實際結果、績效或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的其他額外因素，其中許多不在 Tata Communications 的控制範圍，包括但不限於 Tata Communications Limited 年度報告中討論的風險因素。 

Tata Communications Limited 的年度報告載於 www.tatacommunications.com。Tata Communications 無義務，且明確表示不承擔更新或更改其前瞻性陳述的任何義務。

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TATA COMMUNICATIONS 和 TATA 是 Tata Sons Private Limited 在印度和某些國家或地區的商標或註冊商標。

SOURCE Tata Communications

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