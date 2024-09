T&B Media Global bate recordes de bilheteria na Tailândia com maior abertura de todos os tempos para um filme de animação

BANGKOK, 14 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- T&B Media Global alcançou um marco histórico no mundo da animação tailandesa com seu mais recente longa-metragem de animação, Out of the Nest, estreando como o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos na Tailândia para lançamentos nacionais e estrangeiros. Esta conquista é um testemunho do apelo universal e da história comovente desta produção tailandesa-chinesa, que cativou públicos de todas as idades.

Animação tailandesa-chinesa "Out of the Nest" quebra o recorde de bilheteria na Tailândia, superando qualquer outra animação já lançada no país. (PRNewsfoto/T&B Media Global)

Tendo já conquistado o prestigiado reconhecimento de um filme de animação com a sua seleção na categoria Annecy Presents no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy de 2024, na França, Out of the Nest tornou-se rapidamente um favorito do público. Sua encantadora história de autodescoberta, encontrando seu herói interior, apresentada por meio de animação de classe mundial de tirar o fôlego e trilha sonora orquestral encantadora, tocou o coração do público.

"Estamos profundamente gratos pela resposta esmagadora do público tailandês", disse Jwanwat Ahriyavraromp, fundador e CEO da T&B Media Global. "Este filme foi criado com paixão e colaboração em vários países, e tê-lo aprovado por famílias, crianças e amantes da animação é uma honra e um privilégio incríveis para nós."

O sucesso de Out of the Nest destaca a força da animação tailandesa e a crescente demanda por histórias que ressoam em todas as culturas. Com notável design de personagens de artistas tailandeses e contribuições dos principais talentos internacionais, Out of the Nest estabelece uma nova referência para filmes de animação caseiros na Tailândia.

À medida que Out of the Nest continua provando seu valor pelos cinemas, a T&B Media Global aguarda ansiosamente por mais conquistas e convida famílias e público a experimentar a magia.

Sobre a T&B Media Global

A T&B Media Global é um importante conglomerado de entretenimento com sede na Tailândia, dedicado a capacitar criadores e contadores de histórias em todo o mundo. Com uma visão de pioneirismo em uma nova era de entretenimento, a T&B combina tecnologias de ponta com histórias cativantes em seus diversos mercados verticais: gestão de talentos, estúdios, tecnologia, conteúdo on-line e jogos e experiências imersivas.

Em uma indústria que prospera com o poder da imaginação, a T&B Media Global é uma força capacitadora para inspirar os criadores a reconhecer que até mesmo o menor elemento, um único grão de areia, pode se tornar parte de algo extraordinário.

