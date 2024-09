T&B Media Global（T&Bメディア・グローバル）、タイでアニメ映画のオープニング興行成績を更新し、最高記録を達成

バンコク、2024年9月16日 /PRNewswire/ -- T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)は、最新のアニメ映画 Out of the Nest が海外公開と国内公開の両方でタイ史上最高の興行収入を達成したことで、タイアニメーションの世界で歴史的なマイル標石を達成しました。この成果は、あらゆる年齢層の観客を魅了するタイ・中国共同制作の普遍的な魅力と心が温まるような物語を証明するものです。

フランスの 2024 年アヌシー国際アニメーション映画祭 で「アヌシー・プレゼンツ」部門に選ばれ、アニメ映画としての名誉ある評価を既に得ている Out of the Nest は、瞬く間に観客のお気に入りとなりました。自分を発見し、内なるヒーローを見つける魅力的な物語は、息を呑むような世界クラスのアニメーションと心を惹きつけるオーケストラスコアを通じて描かれ、観客の心に深く響きました。

T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)の創設者兼 CEO である Jwanwat Ahriyavraromp 氏は、「タイの観客からの圧倒的な反響に深く感謝しております」と述べました。「この映画は情熱と複数の国々との協力によって作られました。そして、家族や子どもたち、アニメ愛好者たちに受け入れられることは、私たちにとって信じられないほどの名誉と特権です。」

Out of the Nest の成功は、タイアニメーションの力と、異文化を越えて共鳴する物語への高まる需要を際立たせています。タイのアーティストによる顕著なキャラクターデザインと、世界のトップクラスの才能の貢献を受けて、Out of the Nest はタイの自国制作アニメ映画の新たな基準を打ち立てました。

Out of the Nest が劇場でその翼を広げ続ける中、T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)はさらなるマイル標石を楽しみにしており、家族や観客にその魔法を体験するよう招待しています。

T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)について

T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)は、タイに拠点を置く大手エンターテイメント複合企業であり、世界中のクリエイターやストーリーテラーを支援することに尽力しています。T&Bは、エンターテインメントの新時代を切り開くというビジョンを掲げ、タレント・マネージメント、スタジオ、テクノロジー、オンライン・コンテンツ、ゲーム&没入型体験など、さまざまな分野で最先端のテクノロジーと魅力的なストーリーテリングを融合しています。

T&B Media Global(T&Bメディア・グローバル)は、想像力によって繁栄するこの業界において、砂粒のような小さな要素でさえも、何か特別なものの一部になり得るということを認識させ、クリエイターを鼓舞する力となっています。

