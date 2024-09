T&B Media Global bricht Kassenrekorde in Thailand mit bisher erfolgreichstem Start eines Animationsfilms

BANGKOK, 14. September 2024 /PRNewswire/ -- T&B Media Global hat einen historischen Meilenstein in der Welt des thailändischen Animationsfilms mit seinem neuesten Animationsfilm Out of the Nest erreicht, der als der erfolgreichste Animationsfilm Thailands unter allen jemals im Land gezeigten in- oder ausländischen Titeln debütierte. Dieser Erfolg ist ein Beweis für die universelle Anziehungskraft und die herzerwärmende Geschichte dieser thailändisch-chinesischen Produktion, die Zuschauer aller Altersgruppen in ihren Bann gezogen hat.

Nachdem Out of the Nest bereits mit seiner Auswahl für die Kategorie „Annecy Presents" beim Internationalen Animationsfilmfestival Annecy 2024 in Frankreich die prestigeträchtige Anerkennung für einen Animationsfilm erhalten hat, ist er schnell zum Publikumserfolg geworden. Die bezaubernde Geschichte von der Selbstfindung und der Suche nach dem inneren Helden, dargestellt durch atemberaubende Weltklasse-Animationen und bezaubernde Orchestermusik, hat die Herzen des Publikums erreicht.

„Wir sind sehr dankbar für die überwältigende Resonanz des thailändischen Publikums", kommentiert Jwanwat Ahriyavraromp, Gründer und CEO von T&B Media Global. „Dieser Film wurde mit viel Leidenschaft und in Zusammenarbeit mit anderen Ländern entwickelt, und es ist eine unglaubliche Ehre und ein Privileg für uns, dass er von Familien, Kindern und Animationsenthusiasten gleichermaßen angenommen wird."

Der Erfolg von Out of the Nest unterstreicht die Stärke des thailändischen Animationsfilms und die wachsende Nachfrage nach Geschichten, die kulturübergreifend wirken. Mit bemerkenswertem Charakterdesign von thailändischen Künstlern und Beiträgen von internationalen Top-Talenten setzt Out of the Nest neue Maßstäbe für einheimische Animationsfilme in Thailand.

Während Out of the Nest weiterhin seine Flügel in den Kinos ausbreitet, freut sich T&B Media Global auf weitere Meilensteine und lädt Familien und Zuschauer ein, den Zauber selbst zu erfahren.

Informationen zu T&B Media Global

T&B Media Global ist ein führendes Unterhaltungskonglomerat mit Sitz in Thailand, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kreative und Geschichtenerzähler weltweit zu fördern. Mit der Vision, eine neue Ära in der Unterhaltungsbranche einzuläuten, verbindet T&B modernste Technologien mit fesselndem Storytelling in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen - Talentmanagement, Studios, Technologie, Online-Inhalte sowie Spiele und immersive Erlebnisse.

In einer Branche, die von der Kraft der Fantasie lebt, ist T&B Media Global eine treibende Kraft, die Kreative dazu inspiriert, zu erkennen, dass selbst das kleinste Element, ein einzelnes Sandkorn, Teil von etwas Außergewöhnlichem werden kann.

