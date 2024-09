T&B Media Global rompe récords de taquilla en Tailandia con el estreno más taquillero de una película animada

BANGKOK, 14 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- T&B Media Global ha alcanzado un hito histórico en el mundo de la animación tailandesa con su última película animada, Out of the Nest (Fuera del nido), la cual debutó como la película animada más taquillera de todos los tiempos en Tailandia, tanto en los estrenos nacionales como en los extranjeros. Este logro es un testimonio del atractivo universal y la conmovedora historia de esta producción china-tailandesa, que ha cautivado a audiencias de todas las edades.

La animación china-tailandesa "Out of the Nest" (Fuera del nido) rompe el récord en la taquilla tailandesa entre todas las animaciones lanzadas en el país. (PRNewsfoto/T&B Media Global)

Después de haber ganado el prestigioso reconocimiento como película animada al ser seleccionada en la categoría Annecy Presents en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2024 en Francia, Out of the Nest se convirtió rápidamente en la favorita de la audiencia. Su encantadora historia de autodescubrimiento, y de encontrar tu héroe interior, la cual se presenta a través de una impresionante animación de clase mundial y una encantadora composición orquestal, ha tocado los corazones de las audiencias.

"Estamos profundamente agradecidos por la abrumadora respuesta del público tailandés", dijo Jwanwat Ahriyavraromp, fundador y director general de T&B Media Global. "Esta película fue creada con pasión y colaboración en varios países, y que haya sido acogida por familias, niños y amantes de la animación por igual es un honor y un privilegio increíble para nosotros".

El éxito de Out of the Nest destaca la fuerza de la animación tailandesa y la creciente demanda de historias que resuenen en todas las culturas. Con un notable diseño de personajes de artistas tailandeses y contribuciones de los mejores talentos internacionales, Out of the Nest establece un nuevo punto de referencia para las películas de animación locales en Tailandia.

Mientras que Out of the Nest continúa presentándose en los cines, T&B Media Global espera alcanzar más hitos e invita a las familias y al público a experimentar su magia.

Acerca de T&B Media Global

T&B Media Global es un conglomerado de entretenimiento líder con sede en Tailandia, dedicado a empoderar a creadores y narradores de todo el mundo. Con la visión de ser pioneros en una nueva era en el entretenimiento, T&B combina tecnologías de vanguardia con narraciones cautivadoras, a través de diversos sectores: gestión del talento, estudios, tecnología, contenido en línea y juegos, y experiencias inmersivas.

En una industria que se nutre del poder de la imaginación, T&B Media Global es una fuerza de empoderamiento para inspirar a los creadores a reconocer que incluso el elemento más pequeño, un solo grano de arena, puede convertirse en parte de algo extraordinario.

