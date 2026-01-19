TCL conquista prêmios na CES 2026 por inovações nas categorias de TV, mobile e casa inteligente

LAS VEGAS, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A TCL, líder global em eletrônicos de consumo e a marca nº 1 do mundo em TVs Mini LED e de telas ultragrandes, recebeu diversos reconhecimentos de prestígio na cerimônia do Global Top Brands (GTB) Awards 2025 – 2026, durante a CES 2026, além de vários prêmios "Best of CES 2026", concedidos pela mídia internacional e outras honrarias de instituições e organizações profissionais.

As premiações destacam a liderança da TCL em tecnologia de displays, inovação móvel e soluções para casa inteligente, reforçando seu compromisso em impulsionar o futuro do viver inteligente por meio de tecnologia de ponta.

Entre as inovações premiadas, a TV TCL X11L SQD-Mini LED recebeu amplo reconhecimento, incluindo o Gold Award de Tecnologia Inovadora de Display da International Data Group (IDG), em razão de seu desempenho visual excepcional. Criado em 2006 pela IDG e organizado pela Asia Digital Group e pela Europe Digital Group, com a TWICE como coanfitriã e apoio da IDC, o GTB Awards está entre as premiações mais respeitadas da indústria global de eletrônicos de consumo.

Apresentada oficialmente na CES 2026, a TCL X11L é a primeira TV do mundo a incorporar a tecnologia de próxima geração SQD-Mini LED, oferecendo ampla gama de cores em todos os cenários, ausência de interferência entre cores, maior número de zonas de escurecimento e brilho mais elevado — tudo em um design excepcionalmente fino. A tecnologia SQD-Mini LED também recebeu certificação da TÜV Rheinland por sua alta precisão de cores, estabilidade de exibição e desempenho visual, validando ainda mais os avanços de liderança da TCL em engenharia de displays.

A TCL também leva suas tecnologias avançadas para dispositivos móveis. O smartphone NXTPAPER 70 Pro conquistou o Gold Award de Tecnologia de Display com Cuidado Visual da IDG, impulsionado pela mais recente tecnologia NXTPAPER 4.0 da empresa. O dispositivo conta com proteção ocular em baixa luminosidade certificada pela SGS, redução de luz azul e luz polarizada circular, proporcionando uma experiência de visualização confortável e amigável aos olhos em todos os cenários.

O tablet TCL Note A1 NXTPAPER foi reconhecido com o Prêmio de Inovação em Tecnologia de Interação Inteligente por sua experiência visual e de escrita semelhante ao papel, além de produtividade orientada por IA, incluindo reconhecimento inteligente de escrita à mão, tradução, resumos automáticos e refinamento de texto. Na categoria de casa inteligente, a linha de condicionadores de ar TCL AHU recebeu o Prêmio de Inovação em Tecnologia de Tensão Autoadaptativa Inteligente. Equipada com essa tecnologia, a série resolve desafios de instalação e manutenção complexas.

Além disso, o TCL MOVETIME MT48, um smartwatch infantil com foco em segurança — com GPS de dupla banda L1+L5, comunicação 4G e IA Kid-Safe — venceu o Prêmio CES Picks 2026 da TWICE por oferecer tranquilidade aos pais e independência às crianças.

Com um portfólio crescente de inovações reconhecidas pela indústria, a TCL continua a transformar liderança tecnológica em impacto significativo no mundo real, promovendo um modo de vida mais inteligente, imersivo e conectado para consumidores em todo o mundo.

Sobre a TCL

A TCL é uma marca líder em eletrônicos de consumo e referência global no setor de televisores. Atualmente, a empresa atua em mais de 160 mercados ao redor do mundo. Especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, a TCL oferece uma ampla gama de produtos, incluindo TVs, sistemas de áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, displays comerciais e muito mais. Para saber mais, acesse TCL .

Sobre a TCL SEMP

A TCL SEMP é uma joint venture formada pela multinacional chinesa TCL (empresa fundada em 1981, segunda maior fabricante de televisores do mundo e líder global em telas ultragrandes, TVs Mini LED e Google TVs) e pela SEMP (companhia fundada no Brasil em 1942 e responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no país). Por meio desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações acesse o site TCL SEMP .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg

FONTE TCL