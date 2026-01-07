CES 2026: TCL apresenta o futuro das tecnologias visuais e da vida inteligente com produtos e soluções inovadores

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A TCL, líder global em eletrônicos de consumo e a marca nº 1 do mundo em TVs Mini LED e de telas ultragrandes, revela hoje uma nova geração de avanços em tecnologias visuais e produtos com inteligência artificial na CES 2026. Neste ano, a TCL anuncia uma série de telas, tecnologias e produtos de display inéditos, além de um portfólio completo de dispositivos inteligentes projetados para impulsionar a vida conectada, o entretenimento imersivo e a produtividade.

Um olhar no futuro dos displays

A TCL continua a expandir os limites das tecnologias de exibição em todos os tamanhos de tela. Em sua apresentação na CES 2026, a empresa marca a estreia global da tecnologia SQD-Mini LED, representando um salto revolucionário no desempenho do Mini LED. Ao transformar a zona de escurecimento local dos Mini LEDs convencionais em uma Série de Escurecimento Preciso (Precise Dimming Series), a tecnologia permite um controle de luz com alto grau de precisão em toda a tela, entregando desempenho excepcional, tanto em áreas claras quanto em sombras. A solução também incorpora a tecnologia Super QLED líder da indústria da TCL e a tecnologia Ultra Color Filter Panel, alcançando maior vida útil, melhor desempenho de cores e brilho máximo mais elevado. Além disso, oferece uma gama de cores ampla e estável de forma global, controle de luz mais preciso e um acabamento visual mais refinado.

Outro destaque é a primeira TV do mundo equipada com a tecnologia SQD-Mini LED — a TCL X11L. O produto alcança até 100% do padrão BT.2020 em ampla gama de cores para todos os cenários e conta com o painel Ultra WHVA 2.0, da CSOT, que proporciona melhor desempenho de cores, maior contraste nativo e imagem mais nítida. Com até 20.736 zonas de escurecimento preciso e brilho de até 10.000 nits, conteúdos em HDR ganham aparência vívida e realista. A X11L também se destaca pelo design elegante, com espessura quase 2 cm menor e visual Virtually ZeroBorder. Quanto ao som, o modelo traz Audio by Bang & Olufsen, oferecendo uma experiência sonora premium.

As parcerias da TCL com a integração do Gemini ao Google TV e com o Dolby Vision 2 trazem avanços importantes às experiências de display apresentadas na CES 2026. Com base na estreia, no ano passado, da primeira Google TV "Always On" com Gemini, os modelos deste ano adicionam formas ainda mais intuitivas de interação com a TV, incluindo busca aprimorada no Google Photos e novos recursos criativos com Nano Banana e Veo, entre outros. A TCL também demonstrou o Dolby Vision 2, a próxima geração do Dolby Vision, projetada para oferecer experiências visuais excepcionais por meio de Inteligência de Conteúdo, detalhes cinematográficos e reconhecimento do ambiente de visualização. O Dolby Vision 2 está previsto para ser disponibilizado nas linhas de TVs X e C da TCL em 2026 por meio de atualizações OTA.

Na área de tecnologia para cuidado com os olhos, o smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro, equipado com NXTPAPER 4.0, proporciona conforto visual durante todo o dia em diferentes cenários, ajudando a reduzir o cansaço ocular no ritmo acelerado do ambiente digital atual. Sua tecla dedicada NXTPAPER Key permite alternar facilmente entre três modos de visualização distintos. Ampliando o ecossistema de eye care, o tablet eNote TCL Note A1 NXTPAPER integra ferramentas de produtividade baseadas em IA com uma experiência de leitura e escrita semelhante ao papel, ideal para usuários que buscam um espaço de trabalho digital mais focado e eficiente. Além de displays comerciais e monitores de alto desempenho, a TCL também apresenta o RayNeo Air 4 Pro — os primeiros óculos de realidade aumentada do mundo com HDR10 — redefinindo a visualização portátil com tecnologia avançada que oferece clareza e conforto excepcionais tanto para trabalho quanto para entretenimento.

A próxima era da vida inteligente

Para além das tecnologias de display, a TCL apresenta uma ampla gama de soluções para casas inteligentes com inteligência artificial, desenvolvidas para trazer mais comodidade ao dia a dia. Entre elas estão o ar-condicionado TCL FreshIN 3.0, o refrigerador GeniusFresh, a linha de lavadoras e secadoras AmeraClassic e a lavadora-secadora combinada TCL AI SuperDrum. Além disso, as fechaduras inteligentes da TCL oferecem segurança biométrica avançada, acesso baseado em IA e controle integrado da casa inteligente, enquanto as Soluções de Energia para Casa Inteligente da TCL entregam um ecossistema energético integrado e orientado por IA para residências modernas, com controle completo da conversão de energia, baterias e gerenciamento energético, reduzindo custos, aumentando a eficiência e apoiando um estilo de vida de baixo carbono.

No entretenimento, a TCL utiliza IA para elevar a qualidade de imagem e som, permitir interações mais inteligentes e aprimorar a geração de conteúdo. O projetor PlayCube leva uma experiência de cinema para qualquer ambiente, enquanto o TCL AiMe — o primeiro robô companheiro modular com IA do mundo — introduz uma interação adaptativa e realista, trazendo um toque humano à vida conectada.

Em mobilidade e produtividade, a TCL amplia a inteligência em smartphones, tablets eNote e outros dispositivos. A solução TCL Human × Vehicle × Home Cross-Scenario possibilita a integração fluida entre os ecossistemas do veículo e da casa. O TCL 5G Mobile WiFi P50, que conta com o primeiro Wi-Fi móvel 5G mmWave da indústria com carregamento rápido e sem fio, oferece uma experiência de conectividade extremamente conveniente para usuários em movimento.

Parcerias pioneiras que estão moldando a casa do futuro

Na CES 2026, a TCL também redefine o futuro do design residencial com o TCL NXTHOME™, que reúne soluções para casas inteligentes, eletrodomésticos voltados ao estilo de vida e colaborações premium com marcas como Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio e Alcantara. Ainda no ambiente doméstico, o TCL ECORA™, desenvolvido em colaboração com Chris Lefteri Design, é um novo material sustentável feito a partir de cerâmica de porcelana reciclada, combinando tecnologia de alto desempenho com design ecoconsciente.

O compromisso da TCL com a inovação em tecnologias de display, inteligência artificial e sustentabilidade está moldando um futuro mais inteligente e eficiente para todos. À medida que a empresa continua a abrir novos caminhos, suas tecnologias não apenas transformam os lares, como também aprimoram a forma como as pessoas vivem, trabalham e se conectam — pavimentando o caminho para um amanhã mais inteligente.

Para conhecer os mais recentes produtos e inovações da TCL, visite a TCL na CES 2026:

Estande da TCL na CES 2026

Data: 6 a 9 de janeiro de 2026

6 a 9 de janeiro de 2026 Local: Las Vegas Convention Center, Central Hall, estande nº 18604

Sobre a TCL

A TCL é uma marca líder em eletrônicos de consumo e referência global no setor de televisores. Atualmente, a empresa atua em mais de 160 mercados ao redor do mundo. Especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, a TCL oferece uma ampla gama de produtos, incluindo TVs, sistemas de áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, displays comerciais e muito mais. Para saber mais, acesse TCL.

Sobre a TCL SEMP

A TCL SEMP é uma joint venture formada pela multinacional chinesa TCL (empresa fundada em 1981, segunda maior fabricante de televisores do mundo e líder global em telas ultragrandes, TVs Mini LED e Google TVs) e pela SEMP (companhia fundada no Brasil em 1942 e responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no país). Por meio desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações acesse o site TCL SEMP.

