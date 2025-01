Tech Mahindra e Wall Street Journal Intelligence lançam o relatório "The Tech Adoption Index" no WEF 2025

DAVOS, Suíça, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Tech Mahindra (NSE: TECHM), um dos principais fornecedores globais de consultoria tecnológica e soluções digitais para empresas em diversos setores, associou-se à Wall Street Journal Intelligence para lançar The Tech Adoption Index, um relatório com insights fundamentais sobre tendências globais de adoção de tecnologia. O relatório foi apresentado no Fórum Econômico Mundial em Davos pelo Dr. Anish Shah, CEO e MD do Mahindra Group; Mohit Joshi, CEO e diretor geral da Tech Mahindra; Josh Stinchcomb, EVP e diretor de receitas do Wall Street Journal; e Peeyush Dubey, diretor de marketing da Tech Mahindra.

O relatório de destaque traz insights de mais de 1.000 executivos globais de alto escalão e lideranças do setor em 10 países na América do Norte, EMEA e Ásia, trabalhando em empresas que geram pelo menos US$ 500 milhões em receita anual.

Josh Stinchcomb, diretor de receitas do Wall Street Journal, disse: "Descobrimos que as empresas mais bem-sucedidas precisam equilibrar velocidade, escala e ROI com uma integração eficiente. A experiência da Tech Mahindra em transformação digital foi fundamental no processo de pesquisa e aprofundou nossa exploração desses desafios complexos."

Principais conclusões do Tech Adoption Index:

Entre as empresas, 84% delas acreditam que um portfólio diversificado de tecnologia é fundamental para alcançar o sucesso nos negócios

A inteligência artificial (IA), a segurança cibernética e a computação em nuvem emergem como as tecnologias mais fundamentais para impulsionar o crescimento empresarial

As empresas veem o 5G e a IoT como os principais facilitadores, mas enfrentam desafios na integração e incorporação eficiente de tecnologias emergentes

O relatório também oferece uma ferramenta exclusiva de benchmarking hospedada em uma propriedade dedicada da Tech Mahindra dentro do site do Wall Street Journal. Esta plataforma permitirá que as organizações meçam a eficácia de seus portfólios de tecnologia em comparação com os padrões do setor, promovendo a tomada de decisões bem fundamentadas.

Peeyush Dubey, diretor de marketing da Tech Mahindra, disse: "O Tech Adoption Index destaca que a maturidade digital não se resume a acompanhar a tecnologia – é também um indicador importante de resiliência, visão de futuro e força competitiva. Nossa parceria com a Wall Street Journal Intelligence destaca nossa visão compartilhada e o compromisso de capacitar as empresas com uma compreensão mais clara de sua jornada digital, permitindo decisões mais inteligentes que moldam um futuro sustentável."

O Tech Adoption Index faz parte da colaboração contínua da Tech Mahindra com o Wall Street Journal para explorar os principais fatores para a implantação de infraestrutura digital. O relatório estará disponível como um documento técnico para download que os usuários poderão acessar ao final da pesquisa de benchmarking hospedada no portal dedicado do WSJ e da Tech Mahindra.

