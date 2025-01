Tech Mahindra und Wall Street Journal Intelligence stellen auf dem WEF 2025 den Bericht „The Tech Adoption Index" vor

DAVOS, Schweiz, 24. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, hat in Zusammenarbeit mit dem Wall Street Journal Intelligence den The Tech Adoption Index herausgebracht, einen Bericht mit wichtigen Einblicken in die weltweiten Trends der Technologieeinführung. Der Bericht wurde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von Dr. Anish Shah, Geschäftsführer und Generaldirektor der Gruppe, Mahindra Group; Mohit Joshi, Geschäftsführer und Generaldirektor, Tech Mahindra; Josh Stinchcomb, geschäftsführender Vizepräsident und Finanzdirektor, The Wall Street Journal; und Peeyush Dubey, Marketingleiter, Tech Mahindra vorgestellt.

Die Studie basiert auf den Erkenntnissen von über 1.000 Führungskräften und Branchenführern aus 10 Ländern in Nordamerika, EMEA und Asien, die in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar tätig sind.

Josh Stinchcomb, Finanzdirektor, Wall Street Journal, sagte: „Wir haben festgestellt, dass die erfolgreichsten Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Skalierung und ROI und einer reibungslosen Integration finden müssen. Die Expertise von Tech Mahindra im Bereich der digitalen Transformation war für den Forschungsprozess von entscheidender Bedeutung und hat unsere Auseinandersetzung mit diesen komplexen Herausforderungen vertieft."

Die wichtigsten Ergebnisse des Tech Adoption Index:

84 % der Unternehmen glauben, dass ein vielfältiges Technologieportfolio für den Geschäftserfolg entscheidend ist

Künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Cloud Computing sind die wichtigsten Technologien für das Unternehmenswachstum

Unternehmen sehen 5G und IoT als wichtige Wegbereiter, stehen aber vor Herausforderungen bei der nahtlosen Einführung und Integration der neuen Technologien

Der Bericht bietet auch ein einzigartiges Benchmarking-Tool, das auf einer speziellen Tech-Mahindra-Seite auf der Website des Wall Street Journal gehostet wird. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Effizienz ihres Technologieportfolios anhand von Branchenstandards zu messen und so eine fundierte Entscheidungsfindung zu fördern.

Peeyush Dubey, Marketingleiter, Tech Mahindra, sagte: „Der Tech Adoption Index zeigt, dass es bei der digitalen Reife nicht nur darum geht, mit der Technologie Schritt zu halten – sie ist auch ein Schlüsselindikator für Resilienz, Weitsicht und Wettbewerbsstärke. Unsere Partnerschaft mit dem Wall Street Journal Intelligence unterstreicht unsere gemeinsame Vision und unser Engagement, Unternehmen ein besseres Verständnis ihrer digitalen Reise zu ermöglichen, um intelligentere Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft zu treffen."

Der Tech Adoption Index ist Teil der fortlaufenden Zusammenarbeit von Tech Mahindra mit dem Wall Street Journal, um Schlüsselfaktoren für den Einsatz digitaler Infrastrukturen zu untersuchen. Der Bericht wird als Whitepaper zum Herunterladen zur Verfügung stehen, auf das die Nutzer gegen Ende der Benchmarking-Umfrage auf dem WSJ und dem eigenem Portal von Tech Mahindra zugreifen können.

