Tech Mahindra et Wall Street Journal Intelligence lancent le rapport « The Tech Adoption Index » au WEF 2025

DAVOS, Suisse, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE : TECHM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de conseil en technologie et de solutions numériques aux entreprises de tous secteurs, s'est associé au Wall Street Journal Intelligence pour lancer The Tech Adoption Index, un rapport contenant des informations essentielles sur les tendances mondiales en matière d'adoption de la technologie. Le rapport a été dévoilé au Forum économique mondial de Davos par Anish Shah, CEO et directeur général, Mahindra Group ; Mohit Joshi, CEO et directeur général, Tech Mahindra ; Josh Stinchcomb, vice-président exécutif et Chief Revenue Officer du Wall Street Journal ; et Peeyush Dubey, Chief Marketing Officer, Tech Mahindra.

Tech Mahindra and Wall Street Journal Intelligence Launch ‘The Tech Adoption Index’ Report at WEF 2025

Ce rapport de référence s'appuie sur les observations de plus de 1 000 cadres dirigeants et leaders du secteur de dix pays d'Amérique du Nord, de la région EMEA et d'Asie, qui travaillent dans des entreprises générant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 500 millions de dollars.

Josh Stinchcomb, Chief Revenue Officer, The Wall Street Journal, déclare : « Nous avons constaté que les entreprises les plus prospères doivent trouver un équilibre entre la vitesse, l'échelle et le retour sur investissement avec une intégration en douceur. L'expertise de Tech Mahindra en matière de transformation numérique a été déterminante dans le processus de recherche et a permis d'approfondir notre exploration de ces défis complexes. »

Principales conclusions du rapport Tech Adoption Index :

84 % des entreprises estiment qu'un portefeuille technologique diversifié est essentiel à la réussite de l'entreprise

l'IA, la cybersécurité et l'informatique en nuage apparaissent comme les technologies les plus déterminantes pour la croissance des entreprises

les entreprises considèrent la 5G et l'IoT comme des facilitateurs clés, mais elles sont confrontées à des défis en matière d'intégration transparente des technologies émergentes.

Le rapport fournit également un outil d'analyse comparative unique, hébergé sur une propriété dédiée de Tech Mahindra sur le site web Wall Street Journal. Cette plateforme permettra aux organisations de mesurer l'efficacité de leurs portefeuilles technologiques par rapport aux normes de l'industrie, favorisant ainsi une prise de décision éclairée.

Peeyush Dubey, Chief Marketing Officer, Tech Mahindra, déclare : « The Tech Adoption Index montre que la maturité numérique ne consiste pas seulement à rester à la pointe de la technologie, mais qu'elle est aussi un indicateur clé de la résilience, de la prévoyance et de la force concurrentielle. Notre partenariat avec le Wall Street Journal Intelligence souligne notre vision commune et notre engagement à donner aux entreprises une meilleure compréhension de leur parcours numérique, en leur permettant de prendre des décisions plus intelligentes qui façonneront un avenir durable ».

The Tech Adoption Index fait partie de la collaboration continue entre Tech Mahindra et le Wall Street Journal visant à explorer les facteurs clés du déploiement de l'infrastructure numérique. Le rapport sera disponible sous la forme d'un livre blanc téléchargeable auquel les utilisateurs pourront accéder vers la fin de l'enquête comparative hébergée sur le site dédié du WSJ et de Tech Mahindra.

Pour plus d'informations sur la façon dont TechM peut travailler avec vous pour répondre à vos impératifs Scale at Speed™, veuillez consulter https://www.techmahindra.com.

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2603686/The_Tech_Adoption_Index.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2539364/Tech_Mahindra_Logo.jpg