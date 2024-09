TeraBox anuncia política de orientação de remoção, reforçando a segurança e a proteção das informações da rede

No primeiro semestre de 2024, a TeraBox removeu mais de 1,2 milhões de links compartilhados publicamente contendo conteúdo ilegal e fechou mais de 1.000 contas associadas.

TÓQUIO, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TeraBox ("TeraBox" ou "a Empresa"), um serviço de armazenamento em nuvem globalmente confiável com sede em Tóquio, divulgou recentemente seu Relatório de Transparência. O relatório destaca que, no primeiro semestre de 2024, a plataforma excluiu mais de 1,2 milhões de links compartilhados publicamente contendo abuso sexual infantil, extremismo violento, assédio, terrorismo e outros conteúdos ilegais. Demonstrando seu compromisso com a proteção de grupos vulneráveis e a manutenção de obrigações legais, a Empresa também encerrou milhares de contas de usuários associadas, enquanto continuava com esforços rigorosos para erradicar conteúdo ilegal de sua plataforma. Além disso, a TeraBox atualizou e divulgou os detalhes de sua Política de Orientação de Remoção, garantindo que todos os usuários tenham acesso a um serviço de armazenamento em nuvem seguro e protegido pela privacidade.

Para manter ainda mais seu compromisso com a responsabilidade social e a conformidade legal, a TeraBox se dedica a fornecer um serviço de armazenamento em nuvem seguro, confiável e responsável para todas as partes interessadas, incluindo usuários, parceiros do setor e o público em geral. A Empresa aumentou a transparência de suas práticas de gerenciamento de conteúdo e proteções de privacidade do usuário, reforçando sua responsabilidade de proteger grupos vulneráveis e cumprir as leis relevantes.

Por meio desses esforços, a TeraBox está comprometida em promover um ambiente online seguro que priorize os direitos do usuário e a conformidade com o conteúdo.

A Política de Orientação de Remoção da TeraBox exemplifica sua dedicação rigorosa à cooperação com as necessidades de investigação e coleta de evidências sobre conteúdo ilegal, ao mesmo tempo em que adere aos marcos legais para a proteção das informações do usuário. A plataforma proíbe conteúdo censurável como CSAM e violência. É preciso uma ação decisiva nos links públicos relatados pelos usuários, implementando medidas como a desativação do acesso a esses links e o fechamento de contas associadas para garantir a conformidade com os padrões da comunidade e os requisitos legais. De acordo com os regulamentos de direitos autorais, a TeraBox responderá prontamente a quaisquer avisos válidos de violação de direitos autorais, com um mecanismo de denúncia on-line que adere às diretrizes da DMCA disponíveis em seu site.

"A TeraBox torna mais fácil para os usuários fazer backup ou compartilhar arquivos com segurança por meio de nossos aplicativos para desktop e dispositivos móveis ou da web. Mantemos uma política de tolerância zero em relação à disseminação de conteúdo ilegal", comentou Yu Furuya, líder de produto da TeraBox. "A TeraBox habilitou mecanismos de denúncia de conteúdo ilegal por meio do recurso de denúncia no aplicativo, contato direto com nosso atendimento ao cliente ou simplesmente enviando mensagens para nossas contas de mídia social no Facebook ou X para sinalizar conteúdo ilegal."

A TeraBox oferece aos usuários individuais em todo o mundo 1 TB (1024 GB) de espaço de armazenamento gratuito. Em julho de 2024, a TeraBox relatou 320 milhões de usuários registrados, com mais de 20 milhões de usuários diários ativos cobrindo mais de 231 países e regiões. A Empresa aprimora continuamente a tecnologia de segurança da informação por meio de medidas avançadas de segurança para garantir o mais alto nível de proteção de dados.

Por meio da criptografia de endpoint do lado do cliente e sistemas distribuídos em larga escala, a TeraBox oferece um nível superior de segurança e proteção de privacidade para dados confidenciais e se orgulha de ter as certificações ISO 27001, ISO 27701 e ISO 27018. A Empresa está melhorando continuamente o conteúdo principal, as iniciativas e os dados nas áreas de transparência de gerenciamento, confiança do usuário, responsabilidade do setor, diretrizes de políticas e violações de dados.

Sobre a TeraBox

A TeraBox, desenvolvida pela Flextech Inc., é um serviço de armazenamento em nuvem globalmente confiável com sede em Tóquio, Japão. Com foco no armazenamento em nuvem inteligente, eficiente e seguro, a TeraBox se dedica a fornecer aos usuários soluções inovadoras e fáceis de usar para suas necessidades de armazenamento de dados. Baixe o aplicativo TeraBox em dispositivos Android, iOS, Linux, Mac e Windows ou visite www.terabox.com para acesso online. Para mais atualizações, visite o site da TeraBox ou siga a TeraBox nas Plataformas de Redes Sociais.

Contato com a mídia: Abigail Wayne, [email protected]

FONTE Flextech Inc.