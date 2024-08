TerraPay forma conselho com as principais carteiras digitais para acelerar a interoperabilidade de pagamentos internacionais

LONDRES, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, uma empresa global de movimentação de dinheiro, anunciou uma colaboração com 5 das principais operadoras de carteiras para estabelecer o "Wallet Interoperability Council" (Conselho de Interoperabilidade de Carteiras), com o objetivo de alavancar a tecnologia da TerraPay para facilitar a interconexão e a interoperabilidade em transações internacionais.

Juntas, essas operadoras atendem a milhões de usuários de carteiras, abrangendo regiões como Bangladesh, Colômbia, Quênia, Senegal, Tanzânia e Uganda. Os membros fundadores deste conselho incluem Airtel, bKash, MPESA, Nequi e Sama Money.

O conselho visa facilitar pagamentos de comerciantes, remessas internacionais e outros casos de uso em transações internacionais que interconectam suas diversas plataformas, promovendo a interoperabilidade global da carteira. Embora as carteiras tenham servido predominantemente como soluções de pagamento locais, há uma clara demanda por expansão na arena global e a tecnologia TerraPay visa facilitar essa expansão.

"Esta iniciativa é um desenvolvimento significativo e oportuno - e a Safaricom está entusiasmada por fazer parte do Wallet Interoperability Council. Este esforço de colaboração com a TerraPay é pioneiro na interoperabilidade para pagamentos globais de carteira e acelerará nossos esforços para gerar mais valor para nossos usuários na movimentação internacional de dinheiro", disse Esther Masese Waititu, Diretora de Serviços Financeiros da Safaricom PLC.

Esta colaboração aberta reunirá a experiência e os recursos para desenvolver as condições que garantam transações internacionais seguras, eficientes e econômicas em pagamentos e movimentação de dinheiro. A TerraPay viabiliza essa iniciativa, fornecendo tanto a infraestrutura tecnológica quanto o tratamento dos processos de compensação e liquidação.

María del Pilar, Diretora de Produtos da Nequi, disse: "A colaboração de nossa parte e da TerraPay é um movimento estratégico que acelerará a adoção de carteiras digitais e plataformas financeiras em todo o mundo e melhorará a experiência geral de pagamentos internacionais. Este é um esforço de equipe onde compartilhamos e complementamos as capacidades uns dos outros."

"Estamos entusiasmados por fazer parte deste esforço e esperamos oferecer benefícios tangíveis aos nossos clientes e acionistas. Até agora, a única opção para permitir que nossos usuários usassem sua carteira internacionalmente era garantir acordos bilaterais, mas não podemos assinar centenas deles de forma eficiente, e é aí que essa aliança agrega valor a todos os participantes", disse Ian Ferrao, CEO da Airtel Money.

Vários estudos mostram que, até 2028, haverá mais de 7 bilhões de carteiras processando um volume de aproximadamente US$ 16 trilhões. As carteiras com tecnologia multi-rail estão ganhando liderança e destaque no comércio eletrônico e em ambientes presenciais, com pagamentos internacionais desempenhando um papel fundamental na expansão da carteira.

Ali Ahmmed, Diretor Comercial da bKash, disse: "Esta colaboração reunirá o melhor de nossas capacidades e alavancará o alcance e a cobertura uns dos outros para melhorar a experiência de nosso próprio consumidor, mantendo a independência e adicionando utilidade significativa aos nossos consumidores de carteira nos pagamentos comerciais internacionais. Acreditamos que todos os participantes ganharão com este conselho; no entanto, nossos consumidores de carteira seriam os verdadeiros beneficiários."

"Esta iniciativa aborda os desafios reais do mercado e tem o potencial de remodelar as percepções em torno do uso da carteira para o comércio internacional; permitindo assim um fácil acesso para interoperabilidade dentro dos participantes da carteira do conselho globalmente. Isso é muito empolgante e estamos ansiosos para levar isso adiante", disse Sekou Kane Diallo, vice-diretor executivo e gerente de TI da Sama Money.

Este conselho é um primeiro passo para capitalizar essas tendências, oferecendo a interoperabilidade necessária e aprimorando a experiência de milhões de usuários de carteiras.

"A TerraPay conecta hoje mais de 100 carteiras digitais e temos desenvolvido a tecnologia para suportar a interoperabilidade desde a nossa criação, reconhecemos o imenso potencial das carteiras digitais no ecossistema global de pagamentos. A formação deste conselho é um marco significativo em nossa missão de fornecer soluções financeiras inovadoras e inclusivas, coletivamente capacitaremos milhões de pessoas a participar da economia global", disse Ambar Sur, CEO da TerraPay. "Temos um enorme respeito e admiração por nossos parceiros fundadores e estamos comprometidos em promover a próxima onda de evolução da carteira, trazendo a experiência do usuário local para a escala global."

Para mais informações, entre em contato com: Juveria Samrin, [email protected]

Sobre a TerraPay

A TerraPay simplifica a movimentação de dinheiro em todos os lugares – fornecendo uma única conexão com a rede de pagamentos internacionais mais expansiva regulamentada em mais de 30 mercados globais e permitindo pagamentos para mais de 140 países receptores, mais de 210 países de envio, mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis. A TerraPay tem a missão de conectar um mundo financeiro sem fronteiras, tornando a movimentação de dinheiro em qualquer lugar instantânea, confiável, transparente e totalmente compatível. A TerraPay amplia os limites para as empresas globais – que vão desde bancos, fintechs e operadores de transferência de dinheiro até empresas de viagens, plataformas de economia criativa e mercados de comércio eletrônico – ao mesmo tempo em que impulsiona a inclusão financeira até mesmo nos mercados mais inacessíveis. Fundada em 2014, a TerraPay está sediada em Londres, com escritórios globais em Bangalore, Dubai, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, Haia, Dakar, Joburg, Nairóbi, Milão, Singapura e está a expandir-se rapidamente, tendo recebido financiamento dos principais investidores, incluindo a IFC (o Banco Mundial), Prime Ventures, Partech Africa e Visa.

