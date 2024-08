TerraPay schließt sich mit führenden digitalen Geldbörsen zusammen, um die Interoperabilität im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu verbessern

LONDON, 20. August 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein globales Unternehmen für Geldbewegungen, gab eine Zusammenarbeit mit fünf führenden Wallet-Betreibern bekannt, um den „Wallet Interoperability Council" zu gründen, der darauf abzielt, die Technologie von TerraPay zu nutzen, um die Zusammenschaltung und Interoperabilität bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu erleichtern.

Zusammen bedienen diese Betreiber Millionen von Wallet-Nutzern in Regionen wie Bangladesch, Kolumbien, Kenia, Senegal, Tansania und Uganda. Zu den Gründungsmitgliedern dieses Rates gehören Airtel, bKash, MPESA, Nequi und Sama Money.

Ziel des Rates ist es, Zahlungen von Händlern, internationale Überweisungen und andere Anwendungsfälle bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu erleichtern, indem die verschiedenen Plattformen miteinander verbunden werden und die Interoperabilität globaler Geldbörsen gefördert wird. Während Wallets bisher vor allem als lokale Zahlungslösungen dienten, gibt es eine klare Nachfrage nach einer Ausweitung auf den globalen Bereich und die TerraPay-Technologie soll diese Ausweitung erleichtern.

„Diese Initiative ist eine wichtige und zeitgemäße Entwicklung – und Safaricom freut sich, dem Wallet Interoperability Council beizutreten. Diese Zusammenarbeit mit TerraPay leistet Pionierarbeit bei der Interoperabilität für globale Wallet-Zahlungen und wird unsere Bemühungen beschleunigen, unseren Nutzern mehr Wert für internationale Geldbewegungen zu bieten", sagte Esther Masese Waititu, Chief Financial Services Officer, Safaricom PLC.

Diese offene Zusammenarbeit wird das Fachwissen und die Ressourcen bündeln, um die Voraussetzungen für sichere, effiziente und kostengünstige grenzüberschreitende Wallet-Transaktionen für Zahlungen und Geldbewegungen zu schaffen. TerraPay ermöglicht diese Initiative, indem es sowohl die technologische Infrastruktur bereitstellt als auch die Clearing- und Abrechnungsprozesse abwickelt.

María del Pilar, Chief Product Officer bei Nequi sagte: „Die Zusammenarbeit zwischen uns und TerraPay ist ein strategischer Schritt, der die Akzeptanz von digitalen Geldbörsen und Finanzplattformen weltweit beschleunigen und das grenzüberschreitende Zahlungserlebnis insgesamt verbessern wird. Dies ist eine Teamleistung, bei der wir die Fähigkeiten des jeweils anderen teilen und ergänzen."

„Wir freuen uns, Teil dieser Bemühungen zu sein und unseren Kunden und Aktionären greifbare Vorteile bieten zu können. Bis jetzt war die einzige Möglichkeit, unseren Nutzern die internationale Nutzung ihrer Geldbörse zu ermöglichen, bilaterale Abkommen zu schließen, aber wir können nicht Hunderte von ihnen effizient unterzeichnen, deshalb bringt diese Allianz allen Teilnehmern einen Mehrwert", sagte Ian Ferrao, CEO von Airtel Money.

Mehrere Studien zeigen, dass es bis 2028 mehr als 7 Mrd. Wallets geben wird, die ein Volumen von rund 16 Billionen USD verarbeiten. Mehrspurige Wallets gewinnen im elektronischen Handel und im persönlichen Umfeld an Bedeutung, wobei grenzüberschreitende Zahlungen eine entscheidende Rolle bei der Expansion der Wallets spielen.

Ali Ahmmed, Chief Commercial Officer bei bKash, sagte: „Diese Zusammenarbeit wird das Beste aus unseren Fähigkeiten zusammenbringen und die Reichweite und Abdeckung des jeweils anderen nutzen, um die Erfahrung unserer eigenen Kunden zu verbessern, während wir unsere Unabhängigkeit bewahren und unseren Wallet-Kunden einen bedeutenden Nutzen für grenzüberschreitende Zahlungen von Händlern bieten. Wir sind davon überzeugt, dass alle Beteiligten von diesem Rat profitieren werden, aber der eigentliche Gewinner sind die Verbraucher mit ihrer Wallet."

„Diese Initiative befasst sich mit realen Marktherausforderungen und hat das Potenzial, die Wahrnehmung der Nutzung von Geldbörsen für den grenzüberschreitenden Handel zu verändern und so einen einfachen Zugang für die Interoperabilität zwischen den Teilnehmern des Councils weltweit zu ermöglichen. Das ist sehr aufregend, und wir freuen uns darauf, dies voranzutreiben", sagte Sekou Kane Diallo, Stellvertretender CEO und IT-Manager, Sama Money.

Dieser Rat ist ein erster Schritt, um aus diesen Trends Kapital zu schlagen, die erforderliche Interoperabilität zu bieten und die Benutzerfreundlichkeit für Millionen von Geldbörsennutzern zu verbessern.

„TerraPay verbindet heute mehr als 100 digitale Geldbörsen und wir haben die Technologie zur Unterstützung der Interoperabilität seit unserer Gründung entwickelt. Wir erkennen das immense Potenzial digitaler Geldbörsen im globalen Zahlungssystem. Die Gründung dieses Rates ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, innovative und integrative Finanzlösungen anzubieten. Gemeinsam werden wir Millionen von Menschen in die Lage versetzen, an der globalen Wirtschaft teilzuhaben", sagte Ambar Sur, CEO von TerraPay. „Wir haben großen Respekt und Bewunderung für unsere Gründungspartner, und wir sind entschlossen, die nächste Welle der Wallet-Evolution voranzutreiben und das lokale Nutzererlebnis auf die globale Ebene zu bringen."

