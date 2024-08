TerraPay forme un conseil avec les principaux portefeuilles numériques pour accélérer l'interopérabilité des paiements transfrontaliers

LONDRES , 20 août 2024 /PRNewswire/ --TerraPay, une société mondiale de mouvement d'argent, a annoncé une collaboration avec 5 des principaux opérateurs de portefeuilles afin d'établir le « Wallet Interoperability Council » (Conseil pour l'interopérabilité des portefeuilles), en vue de tirer parti de la technologie de TerraPay pour faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité des transactions transfrontalières.

Ensemble, ces opérateurs desservent des millions d'utilisateurs de portefeuilles, dans des pays tels que le Bangladesh, la Colombie, le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie et l'Ouganda. Les membres fondateurs de ce conseil sont Airtel, bKash, MPESA, Nequi et Sama Money.

Le conseil vise à faciliter les paiements aux commerçants, les virements de fonds internationaux et d'autres cas d'utilisation de transactions transfrontalières en interconnectant leurs diverses plateformes, faisant ainsi progresser l'interopérabilité des portefeuilles mondiaux. Alors que les portefeuilles ont principalement été utilisées comme solutions locales de paiement, il existe une demande claire d'expansion dans l'arène mondiale et la technologie TerraPay vise à faciliter cette expansion.

« Cette initiative est un développement important et opportun - et Safaricom se réjouit de faire partie du Conseil pour l'interopérabilité des portefeuilles. Cette collaboration avec TerraPay ouvre la voie à l'interopérabilité des portefeuilles de paiement internationaux et accélérera nos efforts en vue d'apporter plus de valeur ajoutée à nos utilisateurs pour les mouvements de fonds internationaux », a déclaré Esther Masese Waititu, directrice des services financiers de Safaricom PLC.

Cette collaboration ouverte permettra de réunir l'expertise et les ressources nécessaires pour la mise en place des conditions garantissant des transactions transfrontalières sûres, efficaces et rentables pour les paiements et les mouvements d'argent. TerraPay soutient cette initiative en fournissant l'infrastructure technologique et en gérant les processus de compensation et de règlement.

María del Pilar, responsable produit de Nequi , a déclaré : « La collaboration entre nous et avec TerraPay est un mouvement stratégique qui accélérera l'adoption des portefeuilles numériques et des plateformes financières à l'échelle mondiale et améliorera l'expérience globale des paiements transfrontaliers. Il s'agit d'un travail d'équipe où nous partageons et complétons nos capacités respectives ».

« Nous sommes ravis de participer à cet effort et nous nous réjouissons de pouvoir apporter des avantages tangibles à nos clients et à nos actionnaires. Jusqu'à présent, la seule option permettant à nos utilisateurs d'utiliser leur portefeuille à l'échelle internationale était de conclure des accords bilatéraux, mais nous ne pouvons pas en signer des centaines de manière efficace, et c'est là que cette alliance apporte de la valeur à tous les participants », a déclaré Ian Ferrao, PDG d'Airtel Money.

De nombreuses études montrent que d'ici 2028, il y aura plus de 7 milliards de portefeuilles traitant un volume d'environ 16 000 milliards de dollars. Les portefeuilles multi-rails gagnent en proéminence et en importance dans le commerce électronique et les environnements de face à face, les paiements transfrontaliers jouant un rôle essentiel dans l'expansion des portefeuilles.

Ali Ahmmed, directeur commercial de bKash, , a déclaré : « Cette collaboration permettra d'associer nos meilleures capacités et de tirer parti de la portée et de la couverture de chacun d'entre nous afin d'améliorer l'expérience de nos propres consommateurs, tout en conservant notre indépendance et en ajoutant une utilité significative à nos portefeuilles de consommateurs pour les paiements transfrontaliers des commerçants. Nous pensons que tous les participants seront gagnants avec ce conseil ; cependant, les consommateurs de notre portefeuille seront les vrais gagnants ».

« Cette initiative répond à des défis réels du marché et peut modifier les perceptions concernant l'utilisation des portefeuilles pour le commerce transfrontalier, permettant ainsi un accès facile à l'interopérabilité entre les participants au conseil des portefeuilles à l'échelle mondiale. C'est très excitant et nous sommes impatients d'aller de l'avant », a déclaré Sekou Kane Diallo, Directeur général adjoint et directeur informatique, Sama Money.

Ce conseil est une première étape en vue de tirer parti de ces tendances, en offrant l'interopérabilité nécessaire et en améliorant l'expérience de millions d'utilisateurs de portefeuilles.

« TerraPay connecte aujourd'hui plus de 100 portefeuilles numériques et nous avons développé la technologie pour soutenir l'interopérabilité depuis notre création, tout en reconnaissant l'immense potentiel des portefeuilles numériques dans l'écosystème mondial des paiements. La formation de ce conseil marque une étape importante dans notre mission qui consiste à fournir des solutions financières innovantes et inclusives. Collectivement, nous allons permettre à des millions d'individus de participer à l'économie mondiale », a déclaré Ambar Sur, PDG de TerraPay. « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour nos partenaires fondateurs, et nous nous engageons à conduire la prochaine vague d'évolution des portefeuilles, en apportant l'expérience de l'utilisateur local à l'échelle mondiale. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Juveria Samrin, [email protected]

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie les mouvements d'argent partout dans le monde - en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé dans plus de 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 140 pays de réception , plus de 210 pays d'envoi, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en rendant partout les transferts d'argent instantanés, fiables, transparents et entièrement conformes. TerraPay repousse les limites pour les entreprises internationales - allant des banques, entreprises de technologie financière et opérateurs de transfert d'argent aux entreprises de voyage, plateformes d'économie créative et marchés de commerce électronique - tout en favorisant l'inclusion financière dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay a son siège à Londres et des bureaux internationaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour et se développe rapidement, grâce à un financement de la part d'investisseurs de premier plan, notamment l'IFC (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

