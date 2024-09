TerraPay fortalece equipe de liderança com a nomeação de Ralph Koker como chefe global de produtos

LONDRES, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TerraPay, empresa líder global em movimentação de dinheiro, orgulhosamente anuncia a nomeação de Ralph Koker como chefe global de produtos. Ralph ingressa na TerraPay com mais de duas décadas de experiência e conhecimento em estratégia e desenvolvimento de produtos no setor de serviços financeiros.

A carreira de Ralph é marcada por conquistas significativas nas regiões da Ásia-Pacífico e América Latina. Ele começou sua jornada profissional na FIS, ocupando cargos fundamentais em Manila, Hong Kong e Bangkok, antes de fazer a transição para a Visa, em Singapura, em 2011. Sua mudança para Miami em 2017 o levou a liderar as práticas de produtos digitais e movimentação de dinheiro da Visa Latin America, onde liderou expansões de mercado impactantes e soluções inovadoras. Mais recentemente, Ralph atuou como membro-chave da equipe global de movimentação de dinheiro da Visa, com foco na definição de iniciativas estratégicas de crescimento, investimentos e aprimoramento de soluções para os clientes.

A TerraPay vem aprimorando significativamente seus recursos, principalmente no espaço de carteira, como parte de sua expansão de mercado mais ampla. Por meio de uma parceria estratégica com a Swift, a TerraPay capacita os bancos a facilitar pagamentos internacionais de conta para carteira, ajudando-os a ampliar seu alcance e acesso. Além disso, o estabelecimento do Wallet Interoperability Council (Conselho de Interoperabilidade de Carteiras) da TerraPay, ao lado de cinco fornecedores de carteiras líderes, ressalta o compromisso da empresa com uma estratégia de produto robusta e com visão de futuro.

Neste cenário em evolução, o papel de Ralph é fundamental. Sua profunda experiência em pagamentos comerciais e de varejo, combinada com uma compreensão das operações bancárias globais, o posiciona perfeitamente para refinar a estratégia de produtos da TerraPay e liderar iniciativas abrangentes de entrada no mercado. Com Ralph no comando, a TerraPay está pronta para dimensionar suas ofertas de serviços e fortalecer o relacionamento com os clientes em escala global.

Expressando confiança na nomeação de Ralph, Ani Sane, cofundadora e diretora de negócios da TerraPay, disse: "Estamos entusiasmados em receber Ralph em nossa equipe de liderança. Seus insights estratégicos e experiência profundamente enraizada em inovação de produtos serão vitais à medida que continuamos a elevar nossas ofertas e oferecer valor incomparável aos nossos clientes."

Ralph Koker, chefe global de produtos da TerraPay, comentou: "Estou honrado em me juntar à TerraPay durante esta fase transformadora. A oportunidade de contribuir para a missão da TerraPay de digitalizar o movimento global de dinheiro ressoa profundamente em mim, e estou ansioso para impulsionar a inovação e o crescimento ao lado dessa equipe talentosa."

Sobre a TerraPay

A TerraPay simplifica a movimentação de dinheiro em todos os lugares – fornecendo uma única conexão com a mais ampla rede de pagamentos transfronteiriços regulamentada em mais de 30 mercados globais e permitindo pagamentos para mais de 140 países receptores, mais de 210 países de envio, mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis. A TerraPay tem a missão de conectar um mundo financeiro sem fronteiras, tornando a movimentação de dinheiro em todos os lugares instantânea, confiável, transparente e totalmente compatível. A TerraPay ultrapassa os limites das empresas globais – desde bancos, fintechs e operadoras de transferência de dinheiro até empresas de viagens, plataformas de economia de criadores e mercados de comércio eletrônico – ao mesmo tempo em que impulsiona a inclusão financeira até mesmo nos mercados mais inacessíveis. Fundada em 2014, a TerraPay está sediada em Londres, com escritórios globais em Bangalore, Dubai, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, Haia, Dakar, Joburg, Nairóbi, Milão, Singapura e está se expandindo rapidamente, tendo recebido financiamento dos principais investidores, incluindo o IFC (Banco Mundial), Prime Ventures, Partech Africa e Visa.

Contato com a mídia:

Juveria Samrin

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

FONTE TerraPay