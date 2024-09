TerraPay renforce son équipe de direction avec la nomination de Ralph Koker au poste de directeur mondial des produits

LONDRES, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, l'une des principales sociétés mondiales de transfert d'argent, a la fierté d'annoncer la nomination de Ralph Koker au poste de directeur mondial des produits. Ralph rejoint TerraPay avec à son actif plus de vingt années d'expérience et d'expertise en matière de stratégie et de développement de produits dans le secteur des services financiers.

La carrière de Ralph est jalonnée de réalisations importantes dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine. Il a commencé son parcours professionnel chez FIS, où il a occupé des postes clés à Manille, Hong Kong et Bangkok, avant de rejoindre Visa à Singapour en 2011. Son déménagement à Miami en 2017 l'a vu prendre la direction des pratiques en matière liées aux produits numériques et aux mouvements d'argent de Visa en Amérique latine, et à ce poste, il a été le fer de lance d'expansions de marché impactantes et de solutions innovantes. Plus récemment, Ralph a été un membre clé de l'équipe mondiale de Visa chargée des mouvements d'argent, se concentrant sur la définition d'initiatives de croissance stratégique, les investissements et l'amélioration des solutions pour les clients.

TerraPay a considérablement amélioré ses capacités, en particulier dans le domaine des portefeuilles, dans le cadre de son expansion sur le marché. Grâce à un partenariat stratégique avec Swift, TerraPay permet aux banques de faciliter les paiements internationaux de compte à portefeuille, les aidant à étendre leur portée et leur accès. En outre, la création par TerraPay du Conseil d'interopérabilité des portefeuilles (Wallet Interoperability Council), avec cinq des plus grands fournisseurs de portefeuilles, souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'une stratégie produit robuste et tournée vers l'avenir.

Dans ce paysage en pleine évolution, le rôle de Ralph est essentiel. Son expertise approfondie des paiements commerciaux et des paiements de détail, combinée à une compréhension des opérations bancaires mondiales, le positionne parfaitement pour affiner la stratégie produit de TerraPay et mener des initiatives globales de mise sur le marché. Avec Ralph à sa tête, TerraPay est prête à élargir son offre de services et à renforcer ses relations avec ses clients à l'échelle mondiale.

Exprimant sa confiance dans la nomination de Ralph, Ani Sane, cofondateur et directeur commercial de TerraPay, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Ralph au sein de notre équipe de direction. Ses connaissances stratégiques et son expérience approfondie en matière d'innovation produit seront essentielles pour continuer à améliorer nos offres et à apporter une valeur ajoutée inégalée à nos clients. »

Ralph Koker, directeur mondial des produits chez TerraPay, a confié pour sa part : « Je suis honoré de rejoindre TerraPay pendant cette phase de transformation pour l'entreprise. L'opportunité qui m'est donnée de contribuer à la mission de TerraPay, laquelle consiste à numériser les mouvements d'argent à l'échelle mondiale, résonne profondément en moi, et je suis impatient de stimuler l'innovation et la croissance au sein de cette équipe talentueuse. »

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie les mouvements d'argent partout dans le monde en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé dans plus de 30 marchés mondiaux et en permettant des paiements vers plus de 140 pays receveurs, plus de 210 pays expéditeurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en rendant partout les transferts d'argent instantanés, fiables, transparents et entièrement conformes. TerraPay repousse les limites pour les entreprises internationales - allant des banques, entreprises de technologie financière et opérateurs de transfert d'argent aux entreprises de voyage, plateformes d'économie créative et marchés de commerce électronique - tout en favorisant l'inclusion financière même sur les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay a son siège à Londres, avec des bureaux mondiaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es-Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan et Singapour, et se développe rapidement, ayant reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, dont la SFI (groupe de la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

