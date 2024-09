TerraPay stärkt Führungsteam mit der Ernennung von Ralph Koker zum Global Head of Products

LONDON, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein führendes globales Geldbewegungsunternehmen, gibt mit Stolz die Ernennung von Ralph Koker zum Global Head of Products bekannt. Ralph Koker kommt mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und Fachwissen in der Produktstrategie und -entwicklung innerhalb des Finanzdienstleistungssektors zu TerraPay.

Ralph Kokers Karriere ist von bedeutenden Erfolgen in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika geprägt. Er begann seine berufliche Laufbahn bei FIS, wo er wichtige Positionen in Manila, Hongkong und Bangkok innehatte, bevor er 2011 zu Visa in Singapur wechselte. Nach seinem Umzug nach Miami im Jahr 2017 leitete er die Abteilung für digitale Produkte und Geldbewegungen von Visa Latin America, wo er sich für die Ausweitung des Marktes und innovative Lösungen einsetzte. Zuletzt war Ralph ein wichtiges Mitglied des globalen Geldbewegungsteams von Visa, das sich auf die Definition strategischer Wachstumsinitiativen, Investitionen und die Verbesserung von Kundenlösungen konzentrierte.

TerraPay hat seine Fähigkeiten, insbesondere im Wallet-Bereich, als Teil seiner breiteren Marktexpansion erheblich verbessert. Durch eine strategische Partnerschaft mit Swift ermöglicht TerraPay es Banken, internationale Konto-zu-Wallet-Zahlungen zu erleichtern und hilft ihnen, ihre Reichweite und ihren Zugang zu erweitern. Darüber hinaus unterstreicht TerraPays Gründung des Wallet Interoperability Council zusammen mit fünf führenden Wallet-Anbietern das Engagement des Unternehmens für eine robuste und zukunftsweisende Produktstrategie.

In dieser sich wandelnden Landschaft spielt Ralph Koker eine zentrale Rolle. Seine umfassende Erfahrung im kommerziellen und privaten Zahlungsverkehr, kombiniert mit einem Verständnis für globale Bankgeschäfte, positioniert ihn perfekt, um die Produktstrategie von TerraPay zu verfeinern und umfassende Go-to-Market-Initiativen anzuführen. Mit Ralph Koker an der Spitze ist TerraPay in der Lage, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und Kundenbeziehungen auf globaler Ebene zu stärken.

Ani Sane, Mitbegründer und Chief Business Officer von TerraPay, äußerte sich zuversichtlich über die Ernennung von Ralph Koker: „Wir freuen uns sehr, Ralph in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Seine strategischen Einsichten und seine fundierte Erfahrung im Bereich der Produktinnovation werden sich als entscheidend erweisen, während wir unsere Angebote weiter verbessern und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."

Ralph Koker, Global Head of Products bei TerraPay, kommentierte: „Ich fühle mich geehrt, in dieser transformativen Phase zu TerraPay zu stoßen. Die Möglichkeit, zur Mission von TerraPay beizutragen, den globalen Geldverkehr zu digitalisieren, spricht mich sehr an, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit diesem talentierten Team Innovationen und Wachstum voranzutreiben."

Informationen zu TerraPay

TerraPay vereinfacht den Geldverkehr überall – es bietet eine einzige Verbindung zum umfangreichsten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in mehr als 30 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 140 Empfangsländer, mehr als 210 Sendeländer, mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. mobile Wallets ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, die es ermöglicht, Geld überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig gesetzeskonform zu bewegen. TerraPay verschiebt die Grenzen für globale Unternehmen – von Banken, Fintech und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen – und fördert die finanzielle Inklusion selbst in den unzugänglichsten Märkten. Das 2014 gegründete Unternehmen TerraPay hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über weltweite Niederlassungen in Bangalore, Dubai, Miami, Bogota, Dar es Salaam, Kampala, Den Haag, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Mailand sowie Singapur und expandiert rasch, nachdem es Finanzmittel von führenden Investoren erhalten hat, darunter die IFC (Weltbank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa.

Medienkontakt:

Juveria Samrin

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg