TerraPay possibilita que instituições financeiras enviem pagamentos internacionais de conta para carteira usando o Swift

LONDRES, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A TerraPay, uma empresa global de movimentação de dinheiro, anuncia hoje que as instituições financeiras podem enviar dinheiro diretamente para mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis em todo o mundo usando sua conectividade Swift existente, aprimorando a experiência de pagamentos internacionais para empresas e consumidores.

Os pagamentos iniciados por instituições financeiras via Swift chegarão ao sistema da TerraPay com rapidez e eficiência, e com transparência de ponta a ponta, da conta à carteira, alimentados pelos recursos de rastreamento de transações da Swift. A Swift conecta mais de 11.500 instituições financeiras em mais de 200 países.

A extensa rede da TerraPay facilita o pagamento para mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis e 7,5 bilhões de contas bancárias em todo o mundo, dando aos destinatários a flexibilidade de receber fundos em sua moeda preferida. Esse amplo alcance ressalta o firme compromisso da TerraPay em promover a inclusão financeira e a acessibilidade em escala global. Também marca mais progressos em direção aos objetivos do G20 de maior velocidade, maior transparência, maior acesso e custos mais baixos nas transações internacionais.

Ambar Sur, cofundador e CEO da TerraPay, afirmou: "Este desenvolvimento representa um salto estratégico em nossa missão de revolucionar o cenário de pagamentos internacionais. Ao combinar os recursos líderes do setor da Swift com a infraestrutura digital avançada da TerraPay, estamos capacitando as instituições financeiras para atender às crescentes necessidades dos clientes com velocidade e transparência sem precedentes."

"Isso não apenas ressalta nosso compromisso com a inovação, mas também se alinha perfeitamente com nossa visão de promover um ecossistema financeiro sem fronteiras, no qual movimentar dinheiro em qualquer lugar é algo instantâneo, confiável e que respeita todas as legislações, especialmente para consumidores sem acesso a serviços de qualidade. Segundo a nossa estimativa, estamos atingindo 600 milhões de consumidores sem conta bancária."

Thierry Chilosi, diretor de negócios da Swift, afirmou: "É sempre empolgante ver prestadores de serviços financeiros como a TerraPay utilizarem a Swift para inovar seus produtos e oferecer uma experiência aprimorada ao cliente. Isso destaca a ampla utilidade da rede Swift, altamente segura e globalmente inclusiva, e demonstra como estamos equipando nossa comunidade para atender às expectativas crescentes de escolha e simplicidade em transações internacionais."

Sobre a TerraPay:

A TerraPay simplifica a movimentação global de dinheiro – fornecendo uma única conexão com a rede de pagamentos internacionais mais abrangente regulamentada em 30 mercados globais, permitindo pagamentos em 144 países para recebimento, mais de 210 países para envio, e mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis. A TerraPay tem a missão de conectar um mundo financeiro sem fronteiras, tornando a movimentação de dinheiro em qualquer lugar instantânea, confiável, transparente e compatível com todas as legislações. A TerraPay amplia os limites para as empresas globais – que vão desde bancos, fintechs e operadores de transferência de dinheiro até empresas de viagens, plataformas de economia criativa e mercados de comércio eletrônico – ao mesmo tempo em que impulsiona a inclusão financeira até mesmo nos mercados mais inacessíveis. Fundada em 2014, a TerraPay está sediada em Londres, com escritórios globais em Bangalore, Dubai, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, Haia, Dakar, Joburg, Nairobi, Milão, Singapura e está se expandindo rapidamente, tendo recebido financiamento de alguns dos principais investidores do planeta, incluindo a IFC (o Banco Mundial), Prime Ventures, Partech Africa e Visa.

Para perguntas da mídia, entre em contato com: Juveria Samrin – [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

FONTE TerraPay