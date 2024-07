TerraPay ermöglicht es Finanzinstituten, internationale Zahlungen von Konten zu Geldbörsen mit Swift zu versenden

LONDON, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein globales Unternehmen für Geldbewegungen, gibt heute bekannt, dass Finanzinstitute über ihre bestehende Swift-Konnektivität Geld direkt an mehr als 2,1 Milliarden mobile Geldbörsen auf der ganzen Welt senden können, wodurch sich der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr für Unternehmen und Verbraucher verbessert.

Zahlungen, die von Finanzinstituten über Swift initiiert werden, erreichen das TerraPay-System schnell und effizient und mit durchgängiger Transparenz vom Konto bis zur Geldbörse, unterstützt durch die Transaktionsverfolgung von Swift. Swift verbindet mehr als 11.500 Finanzinstitute in mehr als 200 Ländern.

Das ausgedehnte Netzwerk von TerraPay ermöglicht Zahlungen an mehr als 2,1 Milliarden mobile Geldbörsen und 7,5 Milliarden Bankkonten weltweit und verleiht den Empfängern die Flexibilität, Geld in ihrer bevorzugten Währung zu erhalten. Diese große Reichweite unterstreicht das Engagement von TerraPay, die finanzielle Eingliederung und Zugänglichkeit auf globaler Ebene voranzutreiben. Sie stellt auch einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zu den Zielen der G20 dar, grenzüberschreitende Transaktionen schneller, transparenter, leichter zugänglich und kostengünstiger zu gestalten.

Ambar Sur, Mitbegründer und CEO von TerraPay, sagte: „Diese Entwicklung ist ein strategischer Sprung nach vorne in unserer Mission, die grenzüberschreitende Zahlungslandschaft zu revolutionieren. Durch die Verbindung der branchenführenden Fähigkeiten von Swift mit der fortschrittlichen digitalen Infrastruktur von TerraPay können wir Finanzinstitute in die Lage versetzen, die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse mit beispielloser Geschwindigkeit und Transparenz zu erfüllen."

„Dies unterstreicht nicht nur unser Engagement für Innovation, sondern fügt sich auch nahtlos in unsere Vision ein, ein grenzenloses Finanz-Ökosystem zu fördern, in dem der Geldverkehr überall sofort, zuverlässig und gesetzeskonform erfolgt, und dies insbesondere für unterversorgte Verbraucher. Wir schätzen, dass wir 600 Millionen Verbraucher ohne Bankverbindung erreichen."

Thierry Chilosi, Chief Business Officer bei Swift, sagte: „Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie Finanzdienstleister wie TerraPay Swift nutzen, um ihr Angebot zu erneuern und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Es unterstreicht den breiten Nutzen von Swifts hochsicherem, globalem Netzwerk und zeigt, wie wir unsere Community ausstatten, um die schnell steigenden Erwartungen an Auswahl und Einfachheit bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu erfüllen."

TerraPay vereinfacht den globalen Geldverkehr – durch die Bereitstellung einer einzigen Verbindung zum umfangreichsten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 30 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in 144 Empfängerländer, mehr als 210 Senderländer, mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. mobile Geldbörsen ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, in der der Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig konform ist. TerraPay verschiebt die Grenzen für globale Unternehmen – von Banken, Fintechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen – und fördert die finanzielle Inklusion selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in Bangalore, Dubai, Miami, Bogota, Daressalam, Kampala, Den Haag, Dakar, Joburg, Nairobi, Mailand und Singapur. Das Unternehmen expandiert schnell und hat Finanzmittel von führenden Investoren erhalten, darunter die IFC (Weltbank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa.

