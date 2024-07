TerraPay permet aux établissements financiers d'envoyer des paiements internationaux de compte à portefeuille avec Swift

LONDRES, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société mondiale de transfert d'argent, annonce aujourd'hui que les établissements financiers peuvent envoyer de l'argent directement à plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles dans le monde en utilisant leur connectivité Swift, améliorant ainsi l'expérience des paiements transfrontaliers pour les entreprises et les particuliers.

Les paiements initiés par les établissements financiers via Swift accéderont raidement au système TerraPay, avec une transparence de bout en bout, du compte au portefeuille, grâce aux capacités de suivi des transactions de Swift. Swift relie plus de 11 500 établissements financiers dans plus de 200 pays.

Le vaste réseau de TerraPay facilite les paiements vers plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles et 7,5 milliards de comptes bancaires dans le monde, ce qui permet aux bénéficiaires de recevoir des fonds dans la devise de leur choix. Cette expansion souligne l'engagement indéfectible de TerraPay à promouvoir l'inclusion financière et l'accessibilité à l'échelle mondiale. Elle marque également de nouveaux progrès vers les objectifs du G20 en matière de rapidité, de transparence, d'accès et de réduction des coûts des transactions transfrontalières.

Ambar Sur, cofondateur et CEO de TerraPay, déclare : « Ce développement représente une avancée stratégique dans notre mission de révolutionner l'écosystème des paiements transfrontaliers. En associant les capacités de pointe de Swift à l'infrastructure numérique avancée de TerraPay, nous permettons aux établissements financiers de répondre aux besoins changeants de leurs clients avec une rapidité et une transparence sans précédent ».

« Cette approche souligne non seulement notre engagement en faveur de l'innovation, mais s'inscrit également dans notre vision qui consiste à favoriser un écosystème financier sans frontières où les transferts d'argent sont instantanés, fiables et conformes, en particulier pour les consommateurs les moins bien desservis. Nous estimons toucher 600 millions de particuliers non bancarisés. »

Thierry Chilosi, Chief Business Officer, Swift, déclare : « Il est toujours passionnant de voir des prestataires de services financiers comme TerraPay utiliser Swift pour innover leur offre et améliorer l'expérience de leurs clients. Il souligne la grande utilité du réseau hautement sécurisé et mondial de Swift, et démontre comment nous équipons notre communauté pour répondre aux attentes croissantes en matière de choix et de simplicité dans les transactions transfrontalières ».

À propos de TerraPay :

TerraPay simplifie les mouvements d'argent dans le monde - en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé dans 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers 144 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en rendant les transferts d'argent instantanés, fiables, transparents et totalement conformes. TerraPay repousse les limites pour les entreprises du monde entier (banques, fintechs opérateurs de transfert d'argent, voyagistes, plateformes d'économie créative et e-commerce) tout en favorisant l'inclusion financière dans les marchés les plus inaccessibles. Fondé en 2014, TerraPay a son siège à Londres et des bureaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Joburg, Nairobi, Milan, Singapour et se développe rapidement, ayant reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Juveria Samrin - [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg