The Bicester Collection anuncia os vencedores do Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition

A competição de start-ups para mulheres empreendedoras sociais que capacitam o impacto positivo na América Latina concedeu o prêmio a Thamires Pontes (Brasil), Valentina Agudelo (Colômbia), Annie Rosas (México) e Leydi Cruz (Bolívia), que inclui bolsas individuais de até US$ 100.000.

MADRI, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bicester Collection, uma família de 12 destinos de compras distintos em toda a Europa, China e, em breve, nos EUA, em parceria com o Tecnológico de Monterrey e a Ashoka México, América Central e Caribe, anunciou os vencedores do Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition durante uma cerimônia de entrega de prêmios na Galeria de Cristal, em Madri.

Chantal Khoueiry, Chief Culture Officer of The Bicester Collection, the 8 finalists of Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition and the winner of the Unlock Her Future Prize Young Game Changer for MINDVERSE, Kristal de Valle (Guatemala) FINALISTS: Andrea Nunes, Venezuela (Easy Clean Water); Annie Rosas, Mexico (Bluekali); Florencia Sosa, Argentina (Andina); Gabriela de Sá, Brazil (Colorar); Leydi Cruz, Bolivia (AGRIMET); Shirley Matos, Panama (Infonimados); Thamires Pontes, Brazil (Phycolabs); Valentina Agudelo, Colombia (Salva Health)

O Prêmio Unlock Her Future, que lançou sua primeira edição na região MENA em 2023, é uma pedra angular do programa filantrópico DO GOOD da The Bicester Collection, unificado pela missão compartilhada de capacitar mulheres e crianças em todo o mundo. Com o apoio dos principais parceiros regionais, Tecnológico de Monterrey e Ashoka México, América Central e Caribe, a edição de 2024 do Prêmio Unlock Her Future identifica e apoia mulheres empreendedoras sociais em toda a América Latina – independentemente da idade – que possuem ideias inspiradoras e em estágio inicial (menos de três anos em operação) que geram impacto social, cultural ou ambiental positivo, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

De um grupo de talentos excepcionais de 954 candidatos que incorporam o impulso empreendedor da região LATAM, um Comitê de Seleção Internacional identificou oito finalistas que embarcaram em um acelerador intensivo de habilidades com o Tecnológico de Monterrey na Cidade do México antes de viajar para São Paulo para apresentar suas startups a um painel de juízes ilustres. O painel incluiu Elena Foguet, Diretora de Negócios da The Bicester Collection; Maria-Noel Vaeza, Diretora Regional para as Américas e Caribe da ONU Mulheres; Gilda Perez-Alvarado, Diretora de Estratégia e CEO Orient Express da Accor S.A; Mireya Cisneros, Filantropa e Empresária; Paola Rojas, jornalista e âncora de telejornal; e Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza.

Na cerimônia de entrega do prêmio na brilhante Galería de Cristal de Madri, Paola Rojas – Mestre de Cerimônias e jurada do Prêmio da noite – anunciou os vencedores do Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition, reconhecendo o talento excepcional de:

Thamires pontes, Brasil

PHYCOLABS: Desenvolve produtos e tecnologias, aproveitando o potencial das algas marinhas como alternativa para substituir materiais petroquímicos.

Valentina Agudelo, Colômbia SAÚDE

SALVA: desenvolve dispositivos portáteis com IA para analisar o tecido mamário, ajudando a detectar o câncer de mama precocemente e tornando-o acessível a mulheres em áreas remotas.

Embora existam três prêmios em oferta, os jurados, inspirados pelo talento e inovação exibidos pelos finalistas, concordaram por unanimidade em dividir o terceiro prêmio entre dois candidatos impressionantes. Este prêmio, que é patrocinado pelo Grupo Financiro Banorte, será compartilhado por:

Annie Rosas, México BLUEKALI

: Uma empresa social que utiliza tecnologia para limpar oceanos e rios, abordando desafios na reciclagem de coleta de material vegetal e trabalhos de limpeza edificantes.

Leydi Cruz, Bolívia

AGRIMET: Auxilia a resiliência climática dos pequenos agricultores através de um serviço especializado de subscrição e consultoria de dados, permitindo-lhes melhorar as suas práticas agrícolas na gestão da irrigação e gerar rendimentos mais elevados.

Cada vencedor receberá uma doação de até US$ 100.000, acompanhada de um programa de orientação especializada e educação contínua para nutrir suas habilidades empreendedoras e acelerar o lançamento e o crescimento bem-sucedidos de seus empreendimentos iniciantes. O programa é apresentado com o generoso apoio do Grupo Financiero Banorte e Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez e ONU Mulheres.

Além disso, Kristal de Valle, 17 anos, da Guatemala, foi reconhecida como o Unlock Her Future Prize Young Game Changer da MINDVERSE, sua missão de capacitar os alunos a descobrir e desenvolver todo o seu potencial por meio de uma educação personalizada. Apoiado por um tutor de avatar virtual alimentado por inteligência artificial, visa oferecer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à educação além da sala de aula e abraçar as diversas habilidades e necessidades dos alunos.

Chantal Khoueiry, Diretora de Cultura da The Bicester Collection, comentou: "Capacitar essas mulheres visionárias é mais do que celebrar seus sucessos individuais; trata-se de promover ecossistemas de inovação e resiliência que podem transformar as sociedades. Hoje, celebramos as notáveis conquistas das quatro mulheres latino-americanas que ganharam o Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition. São arquitetos de um futuro mais brilhante, inspirando-nos a todos com as suas visões únicas para um crescimento sustentável, equitativo e inclusivo."

Os vencedores foram acompanhados pelos quatro finalistas adicionais do Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition:

Andrea Nunes, Venezuela ÁGUA LIMPA

FÁCIL: Fornece ÁGUA potável às comunidades latino-americanas por meio de sistemas de purificação solar, promovendo a saúde, o desenvolvimento local e a preservação ambiental.

Florencia Sosa, Argentina

ANDINA: Capacita as mulheres que trabalham com lã de vicunha na Puna de Catamarca, combinando técnicas artesanais antigas com tecnologia moderna. Cada peça conta uma história, aprimorada através da Web 3.0, uma empresa de impacto triplo que reinveste os lucros no treinamento da comunidade.

Gabriela de Sá, Brasil COLORAR:

Um aplicativo móvel que apoia mulheres no Brasil e na América Latina que enfrentam violência doméstica, oferecendo assistência abrangente, desde relatórios até educação, para alcançar a independência financeira.

Shirley Matos, Panamá informados

: Transforma a educação em uma experiência divertida através da criação de conteúdo animado para pessoas de todas as idades, fazendo a ponte entre o aprendizado e o entretenimento.

Em homenagem às conquistas de todas essas mulheres notáveis, a cerimônia de premiação repleta de estrelas em Madri contou com um discurso da jurada do Unlock Her Future Prize, Maria-Noel Vaeza, diretora regional para as Américas e Caribe da ONU Mulheres, uma apresentação de dança dos finalistas do Got Talent da Espanha, Lola's Girls, em comemoração à riqueza cultural de Madri, uma leitura da poeta mexicana Maria Milo e a estreia europeia do cantor mexicano de 19 anos, Lucerito Mijares.

Uma iniciativa global que celebra uma região geográfica diferente a cada ano, a The Bicester Collection anunciou que, em 2025, o Prêmio Unlock Her Future viajará para o sul da Ásia...

Para saber mais sobre o prêmio, visite UnlockHerFuturePrize.com

@DoGood_TheBicesterCollection

#DoGood #UnlockHerFuture#TheBicesterCollection

NOTA AOS EDITORES

Sobre a coleção Bicester

A Bicester Collection é uma família de 12 destinos de compras distintos na Europa, China e, em breve, nos EUA, definidos por experiências extraordinárias, oferecendo um valor notável. A Coleção, criada e operada pela Value Retail, reúne os hóspedes mais exigentes do mundo e as marcas mais renomadas do mundo – muitas vezes pela primeira vez – em uma jornada de descoberta. As Aldeias estão localizadas perto de algumas das cidades mais célebres da Europa e da China: Londres, Paris, Milão, Barcelona, Madrid, Dublin, Bruxelas, Munique, Frankfurt, Xangai, Suzhou e, inauguradas em setembro de 2024, Nova Iorque. Coletivamente com mais de 1.300 boutiques, a The Bicester Collection oferece aos hóspedes uma curadoria em constante evolução de marcas de moda e estilo de vida, restaurantes mundialmente famosos, pop-ups emocionantes e instalações de arte imaginativas ao longo do ano. Por mais de um quarto de século desde a sua fundação, a missão da The Bicester Collection tem sido tornar a vida dos outros melhor – das comunidades que atende aos seus hóspedes, parceiros de marca e seu pessoal. Através do seu programa DO GOOD, a The Bicester Collection visa impulsionar mudanças sociais sustentáveis em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com foco no desbloqueio de futuros para mulheres e crianças, onde quer que nasçam. Descubra mais em TheBicesterCollection.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441894/Bicester_Collection_UHF.jpg

FONTE The Bicester Collection