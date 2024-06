Bicester Collection ने Unlock Her Future Prize 2024 LATAM प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की

लैटिन अमेरिका में सकारात्मक प्रभाव को सशक्त बनाने वाली महिला सामाजिक उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप प्रतियोगिता ने Thamires Pontes (ब्राजील), Valentina Agudelo (कोलंबिया), Annie Rosas (मेक्सिको) और Leydi Cruz (बोलीविया) को पुरस्कार प्रदान किया है, जिसमें 100,000 अमेरिकी डॉलर तक के व्यक्तिगत अनुदान सम्मिलित हैं।

मैड्रिड, 19 जून, 2024 /PRNewswire/ -- पूरे यूरोप, चीन और शीघ्र ही अमेरिका में 12 विशिष्ट शॉपिंग गंतव्यों के परिवार, The Bicester Collection, ने Tecnológico de Monterrey और मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन में Ashoka की सपोर्ट के साथ भागीदारी में मैड्रिड के Galería de Cristal में एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान Unlock Her Future Prize 2024 LATAM प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है।

2023 में MENA क्षेत्र में अपनी पहली प्रतियोगिता लांच करने वाला Unlock Her Future Prize, The Bicester Collection के समाज-सेवा कार्यक्रम, DO GOOD की बुनियाद है, जिसका पूरे विश्व में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के साझा मिशन के तहत एकीकरण किया गया है। प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों, Tecnológico de Monterrey और मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन में Ashoka की सपोर्ट के साथ, Unlock Her Future Prize की 2024 प्रतियोगिता पूरे लैटिन अमेरिका में उन महिला सामाजिक उद्यमियों की पहचान व उन्हें सपोर्ट करता है - चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो - जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय प्रभाव डालने वाले प्रेरक, प्रारंभिक चरण (तीन वर्ष से कम का संचालन) के स्टार्ट-अप विचार हों।

एक अंतर्राष्ट्रीय चयन समिति ने LATAM क्षेत्र के उद्यमशीलता के प्रति समर्पित 954 आवेदकों के उत्कृष्ट प्रतिभा पूल में से, Tecnológico de Monterrey के साथ मैक्सिको सिटी में गहन कौशल एक्सेलेरेटर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद साओ पाउलो जाकर प्रतिष्ठित निर्णायकों के एक पैनल के समक्ष अपने स्टार्ट-अप को प्रस्तुत करने वाली तथा अंतिम दौर में पहुंचने वाली आठ महिलाओं की पहचान की। पैनल में The Bicester Collection में व्यवसाय निदेशक, Elena Foguet; UN Women में अमेरिका और कैरिबियन के लिए क्षेत्रीय निदेशक, Maria-Noel Vaeza; Accor S.A. में मुख्य रणनीति अधिकारी और Orient Express की CEO, Gilda Perez-Alvarado; समाज-सेविका और महिला-व्यवसायी Mireya Cisneros; पत्रकार और टेलीविजन समाचार एंकर, Paola Rojas; और Magazine Luiza में बोर्ड की अध्यक्षा Luiza Helena Trajano सम्मिलित थी।

मैड्रिड के शानदार Galería de Cristal में पुरस्कार वितरण समारोह में, Paola Rojas – शाम की समारोह की संचालक और पुरस्कार निर्णायक – ने Unlock Her Future Prize 2024 LATAM प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की, तथा निम्न की असाधारण प्रतिभा की सराहना की:

Thamires Pontes, ब्राज़ील

PHYCOLABS: पेट्रोकेमिकल सामग्रियों के विकल्प के रूप में समुद्री शैवाल की क्षमता का उपयोग करते हुए उत्पादों और टेक्नोलॉजियों का विकास करना।

Valentina Agudelo, कोलंबिया

SALVA HEALTH: स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में सहायता तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए इसे सुलभ बनाने हेतु स्तन के मांस-तंतुओं का विश्लेषण करने के लिए AI युक्त पोर्टेबल उपकरण विकसित करना।

यद्यपि तीन पुरस्कार दिए जाने थे, लेकिन निर्णायकों ने अंतिम दौर में पहुंचने वाली महिलाओं द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा और नवाचार से प्रेरित होकर सर्वसम्मति से तीसरे पुरस्कार को दो प्रभावशाली उम्मीदवारों के बीच बांटने पर सहमति व्यक्त की। Grupo Financiro Banorte द्वारा प्रायोजित यह पुरस्कार, निम्न द्वारा साझा किया जाएगा:

Annie Rosas, मेक्सिको

BLUEKALI: महासागरों और नदियों को साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला एक सामाजिक उद्यम, जो प्लांट सामग्री संग्रह के पुनर्चक्रण में चुनौतियों का समाधान करता है और सड़क से कूड़ा हटाने के कार्यों में सुधार लाता है।

Leydi Cruz, बोलीविया

AGRIMET: यह विशेषीकृत डेटा सब्सक्रिप्शनऔर परामर्श सेवा के माध्यम से छोटे किसानों के लिए जलवायु पुनरुत्थान में सहायता करती हैं, जिससे उन्हें सिंचाई प्रबंधन में अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार करने और उच्च पैदावार उत्पन्न करने में सहायता मिलती है।

प्रत्येक विजेता को 100,000 अमेरिकी डॉलर तक का अनुदान मिलेगा, तथा उनके उद्यमशीलता कौशल को पोषित करने और उनके स्टार्ट-अप उद्यमों के सफल प्रक्षेपण और विकास में तेजी लाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ-साथ सतत शिक्षा के एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम Grupo Financiero Banorte और Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez तथा UN Women की उदार सपोर्ट से प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्वाटेमाला की 17 वर्षीय Kristal de Valle को MINDVERSE के लिए Unlock Her Future Prize Young Game Changer के रूप में मान्यता दी गई, जिसका उद्देश्य छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से उनकी पूरी क्षमता की खोज करने और विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक वर्चुअल अवतार शिक्षक की सपोर्ट से, इसका उद्देश्य कक्षा के बाहर की शिक्षा तक 24/7 पहुंच प्रदान करना और छात्रों के विविध कौशल और आवश्यकताओं को अपनाना है।

The Bicester Collection की मुख्य संस्कृति अधिकारी, Chantal Khoueiry, ने टिप्पणी की: "समाजों को बदलने के लिए नवाचार और पुनरुत्थान के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इन दूरदर्शी महिलाओं को सशक्त बनाना उनकी व्यक्तिगत सफलताओं का उत्सव मनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आज, हम Unlock Her Future Prize 2024 LATAM प्रतियोगिता जीतने वाली चार लैटिन अमेरिकी महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। वे एक उज्जवल भविष्य की निर्माता हैं, तथा चिरस्थाई, निष्पक्ष और समावेशी विकास के लिए अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से हम सभी को प्रेरित कर रही हैं।"

विजेताओं के साथ Unlock Her Future Prize 2024 LATAM प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पहुंचने वाली चार अन्य महिलाएं भी सम्मिलित हुई:

Andrea Nunes, वेनेजुएला

EASY CLEAN WATER: सौर शोधन प्रणालियों के माध्यम से लैटिन अमेरिकी समुदायों को पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।

Florencia Sosa, अर्जेन्टीना

ANDINA: यह प्राचीन शिल्प तकनीकों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर Puna de Catamarca में विकुना ऊन के साथ काम करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाता है। प्रत्येक घटक की अपनी एक कहानी है, जिसे Web 3.0 के माध्यम से विकसित किया गया तथा जो सामुदायिक प्रशिक्षण में मुनाफ़ों को पुनर्निवेशित करने वाला एक त्रि-प्रभाव उद्यम है।

Gabriela de Sá, ब्राज़ील

COLORAR: एक मोबाइल एप्लीकेशन जो ब्राजील और लैटिन अमेरिका में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करता है, तथा रिपोर्ट करने से लेकर शिक्षा तक और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने तक व्यापक सहायता प्रदान करता है।

Shirley Matos, पनामा

INFONIMADOS: सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सजीव सामग्री के निर्माण के माध्यम से शिक्षा को एक मनोरंजक अनुभव में परिवर्तित करना, तथा सीखने और मनोरंजन के बीच की खाई को पाटना।

इन सभी उल्लेखनीय महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान में, मैड्रिड में सितारों से सजे पुरस्कार वितरण समारोह में Unlock Her Future Prize की निर्णायक मारिया-नोएल वेजा, जो संयुक्त राष्ट्र महिला में अमेरिका और कैरिबियन की क्षेत्रीय निदेशक हैं, का मुख्य भाषण, मैड्रिड की सांस्कृतिक समृद्धि के उपलक्ष्य में Spain's Got Talent के अंतिम दौर में पहुंचने वाली Lola's Girls द्वारा नृत्य प्रदर्शन, मैक्सिकन कवित्री Maria Milo द्वारा पाठन, तथा 19 वर्षीय मैक्सिकन गायिका Lucerito Mijares का यूरोपीय पदार्पण सम्मिलित था।

प्रत्येक वर्ष एक अलग भौगोलिक क्षेत्र का उत्सव मनाने वाली एक वैश्विक पहल, The Bicester Collection ने घोषणा की है कि 2025 में, Unlock Her Future Prize दक्षिण एशिया की यात्रा करेगा...

पुरस्कार के बारे में अधिक जानकारी के लिए, UnlockHerFuturePrize.comपर जाएं।

