La collection Bicester annonce les lauréats du prix Unlock Her Future 2024 LATAM Edition

Le concours des startups pour les femmes entrepreneurs à vocation sociale qui renforcent leur impact positif en Amérique latine a décerné le prix à Thamires Pontes (Brésil), Valentina Agudelo (Colombie), Annie Rosas (Mexique) et Leydi Cruz (Bolivie), qui comprend des subventions individuelles allant jusqu'à 100 000 dollars.

MADRID, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- La collection Bicester, une famille de 12 destinations d'achat distinctives en Europe, en Chine et bientôt aux États-Unis, en partenariat avec Tecnológico de Monterrey et Ashoka Mexico, Amérique centrale et Caraïbes, a annoncé les lauréats du prix Unlock Her Future 2024 LATAM Edition lors d'une cérémonie de remise de prix à la Galería de Cristal de Madrid.

Chantal Khoueiry, Chief Culture Officer of The Bicester Collection, the 8 finalists of Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition and the winner of the Unlock Her Future Prize Young Game Changer for MINDVERSE, Kristal de Valle (Guatemala) FINALISTS: Andrea Nunes, Venezuela (Easy Clean Water); Annie Rosas, Mexico (Bluekali); Florencia Sosa, Argentina (Andina); Gabriela de Sá, Brazil (Colorar); Leydi Cruz, Bolivia (AGRIMET); Shirley Matos, Panama (Infonimados); Thamires Pontes, Brazil (Phycolabs); Valentina Agudelo, Colombia (Salva Health)

Le prix Unlock Her Future, qui a lancé sa première édition dans la région MENA en 2023, est une pierre angulaire du programme philanthropique de la Bicester Collection, DO GOOD, unifié par la mission commune d'autonomisation des femmes et des enfants à travers le monde. Avec le soutien de partenaires régionaux clés, Tecnológico de Monterrey et Ashoka Mexico, Amérique centrale et Caraïbes, l'édition 2024 du prix Unlock Her Future identifie et soutient les femmes entrepreneurs sociaux d'Amérique latine - quel que soit leur âge - qui possèdent des qualités inspirantes, les idées de start-ups en phase de démarrage (moins de trois ans d'activité) qui ont un impact social, culturel ou environnemental positif, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

À partir d'un vivier de talents exceptionnels de 954 candidats incarnant le dynamisme entrepreneurial de la région LATAM, un comité international de sélection a identifié huit finalistes qui se sont lancés dans un accélérateur de compétences intensif avec Tecnológico de Monterrey à Mexico avant de se rendre à Sao Paulo pour présenter leurs start-ups à un jury distingué. La table ronde comprenait Elena Foguet, directrice commerciale de The Bicester Collection ; Maria-Noel Vaeza, directrice régionale pour les Amériques et les Caraïbes chez ONU Femmes ; Gilda Perez-Alvarado, directrice de la stratégie et PDG d'Orient Express chez Accor S.A ; Mireya Cisneros, philanthrope et femme d'affaires ; Paola Rojas, journaliste et présentatrice d'actualités télévisées ; et Luiza Helena Trajano, président du conseil d'administration du magazine Luiza.

Lors de la cérémonie de remise des prix à la Galería de Cristal de Madrid, Paola Rojas - maître de cérémonie de la soirée et juge du prix - a annoncé les lauréats du prix Unlock Her Future 2024 LATAM Edition, récompensant le talent exceptionnel de :

Thamires Pontes, Brésil

PHYCOLABS : Développe des produits et des technologies, exploitant le potentiel des algues comme alternative pour remplacer les matériaux pétrochimiques.

Valentina Agudelo, Colombie

SALVA HEALTH : Développe des dispositifs portables avec l'IA pour analyser les tissus mammaires, aider à détecter le cancer du sein à un stade précoce et le rendre accessible aux femmes des zones reculées.

Alors que trois prix sont proposés, les juges, inspirés par le talent et l'innovation démontrés par les finalistes, ont convenu à l'unanimité de partager le troisième prix entre deux candidats impressionnants. Ce prix, qui est parrainé par le Grupo Financiro Banorte, sera partagé par :

Annie Rosas, Mexique

BLUEKALI : Une entreprise sociale qui utilise la technologie pour nettoyer les océans et les rivières, relever les défis de la collecte des matériaux des usines de recyclage et créer des emplois de récupération.

Leydi Cruz, Bolivie

AGRIMET : Favorise la résilience climatique des petits agriculteurs grâce à un service spécialisé d'abonnement aux données et de conseil, leur permettant d'améliorer leurs pratiques agricoles en matière de gestion de l'irrigation et de générer des rendements plus élevés.

Chaque lauréat recevra une subvention allant jusqu'à 100 000 dollars, accompagnée d'un programme de mentorat d'experts et de formation continue pour développer ses compétences entrepreneuriales et accélérer le lancement et la croissance de ses start-ups. Le programme est présenté avec le soutien généreux de Grupo Financiero Banorte et Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez et ONU Femmes.

En outre, Kristal de Valle, 17 ans du Guatemala, a été reconnue comme la jeune femme qui change la donne par le prix Unlock Her Future pour MINDVERSE, sa mission consistant à permettre aux étudiants de découvrir et de développer leur plein potentiel grâce à une éducation personnalisée. Soutenu par un tuteur d'avatar virtuel alimenté par l'intelligence artificielle, il vise à offrir un accès à l'éducation en tout temps au-delà de la salle de classe et à répondre aux diverses compétences et besoins des élèves.

Chantal Khoueiry, directrice de la culture chez The Bicester Collection, a déclaré : « L'autonomisation de ces femmes visionnaires ne se limite pas à célébrer leurs succès individuels ; il s'agit de favoriser des écosystèmes d'innovation et de résilience qui peuvent transformer les sociétés. Aujourd'hui, nous célébrons les réalisations remarquables des quatre femmes d'Amérique latine qui ont remporté le prix Unlock Her Future 2024 LATAM Edition. Ils sont les architectes d'un avenir meilleur, nous inspirant tous avec leurs visions uniques de croissance durable, équitable et inclusive."

Les lauréats ont été rejoints par les quatre autres finalistes du prix Unlock Her Future 2024 LATAM Edition :

Andrea Nunes, Venezuela

EAU PROPRE FACILE : Fournit de l'eau potable aux communautés d'Amérique latine grâce à des systèmes de purification solaire, favorisant la santé, le développement local et la préservation de l'environnement.

Florencia Sosa, Argentine

ANDINA : Autonomise les femmes qui travaillent avec de la laine de vicuña à la Puna de Catamarca, en combinant des techniques artisanales anciennes avec la technologie moderne. Chaque article raconte une histoire, enrichie par le Web 3.0, une entreprise à triple impact qui réinvestit ses bénéfices dans la formation communautaire.

Gabriela de Sá, Brésil

COLORAR : Application mobile soutenant les femmes du Brésil et d'Amérique latine confrontées à la violence domestique, offrant une assistance complète, du signalement à l'éducation, jusqu'à l'indépendance financière.

Shirley Matos, Panama

INFONIMADOS : transforme l'éducation en une expérience divertissante grâce à la création de contenu animé pour les personnes de tous âges, comblant ainsi le fossé entre l'apprentissage et le divertissement.

En l'honneur des réalisations de toutes ces femmes remarquables, la cérémonie de remise des prix a été marquée par un discours de la juge Maria-Noel Vaeza, directrice régionale pour les Amériques et les Caraïbes d'ONU Femmes, un spectacle de danse des finalistes espagnols de Got Talent, les filles de Lola, pour célébrer la richesse culturelle de Madrid, une lecture de la poète mexicaine Maria Milo, et le lancement européen de la chanteuse mexicaine de 19 ans, Lucerito Mijares.

Initiative mondiale célébrant chaque année une région géographique différente, The Bicester Collection a annoncé qu'en 2025, le prix Unlock Her Future se rendra en Asie du Sud...

