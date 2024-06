The Bicester Collection anuncia a las ganadoras del Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition

El concurso de empresas emergentes para mujeres emprendedoras sociales que potencian el impacto positivo en América Latina ha otorgado el premio a Thamires Pontes (Brasil), Valentina Agudelo (Colombia), Annie Rosas (México) y Leydi Cruz (Bolivia), que incluye ayudas individuales de hasta 100.000 dólares.

MADRID, 19 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- The Bicester Collection, una familia de 12 destinos de compras distintivos en Europa, China y pronto EE.UU., en asociación con el Tecnológico de Monterrey y Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, anunció a los ganadores del Premio Unlock Her Future 2024 Edición LATAM durante una ceremonia de entrega de premios en la Galería de Cristal de Madrid.

Chantal Khoueiry, Chief Culture Officer of The Bicester Collection, the 8 finalists of Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition and the winner of the Unlock Her Future Prize Young Game Changer for MINDVERSE, Kristal de Valle (Guatemala) FINALISTS: Andrea Nunes, Venezuela (Easy Clean Water); Annie Rosas, Mexico (Bluekali); Florencia Sosa, Argentina (Andina); Gabriela de Sá, Brazil (Colorar); Leydi Cruz, Bolivia (AGRIMET); Shirley Matos, Panama (Infonimados); Thamires Pontes, Brazil (Phycolabs); Valentina Agudelo, Colombia (Salva Health)

El Premio Unlock Her Future, que lanzó su primera edición en la región MENA en 2023, es una piedra angular del programa filantrópico de The Bicester Collection, DO GOOD, unificado por la misión compartida de empoderar a mujeres y niños en todo el mundo. Con el apoyo de socios regionales clave, el Tecnológico de Monterrey y Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, la edición 2024 del Premio Unlock Her Future identifica y apoya a mujeres emprendedoras sociales en América Latina, independientemente de su edad, que poseen ideas inspiradoras de empresas emergentes en etapa inicial (menos de tres años de funcionamiento) que impulsan un impacto social, cultural o ambiental positivo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

De un grupo de 954 candidatos que representan el espíritu emprendedor de la región LATAM, un Comité de Selección Internacional identificó a ocho finalistas que se embarcaron en un programa intensivo de aceleración de habilidades con el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México antes de viajar a Sao Paulo para presentar sus nuevas empresas a un panel de jueces distinguidos. El panel estuvo compuesto por Elena Foguet, directora comercial de The Bicester Collection; Maria-Noel Vaeza, directora regional para América y el Caribe de UN Women; Gilda Pérez-Alvarado, directora de estrategia y consejera delegada de Orient Express en Accor S.A; Mireya Cisneros, filántropa y empresaria; Paola Rojas, periodista y presentadora de noticias de televisión; y Luiza Helena Trajano, presidenta de la junta de Magazine Luiza.

En la ceremonia de entrega de premios en la reluciente Galería de Cristal de Madrid, Paola Rojas, maestra de ceremonias y jueza de premios de la noche, anunció a las ganadoras del premio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition, que reconoce el talento excepcional de:

Thamires Pontes, Brasil

PHYCOLABS: Desarrolla productos y tecnologías, aprovechando el potencial de las algas marinas como alternativa para sustituir materiales petroquímicos.

Valentina Agudelo, Colombia

SALVA HEALTH: Desarrollan dispositivos portátiles con IA para analizar el tejido mamario, ayudando a detectar el cáncer de mama de forma temprana y haciéndolo accesible a mujeres en zonas remotas.

Si bien hay tres premios en juego, los jueces, inspirados por el talento e innovación demostrados por las finalistas, acordaron por unanimidad dividir el tercer premio entre dos candidatas destacadas. Este premio, que cuenta con el patrocinio de Grupo Financiero Banorte, será compartido por:

Annie Rosas, México

BLUEKALI: Una empresa social que utiliza tecnología para limpiar océanos y ríos, abordando los desafíos de la recolección de material vegetal reciclado y fomentando el empleo de los recolectores de basura.

Leydi Cruz, Bolivia

AGRIMET: Contribuye a la resiliencia climática de los pequeños agricultores a través de un servicio especializado de suscripción de datos y consultoría, permitiéndoles mejorar sus prácticas agrícolas en la gestión del riego y generar mayores rendimientos.

Cada ganador recibirá una subvención de hasta 100.000 dólares estadounidenses, acompañada de un programa de tutoría de expertos y educación continua para nutrir sus habilidades empresariales y acelerar el lanzamiento y el crecimiento exitosos de sus emprendimientos. El programa se presenta con el generoso apoyo de Grupo Financiero Banorte y Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez y UN Women.

Además, Kristal de Valle, de 17 años y oriunda de Guatemala, fue reconocida como la Joven Cambiadora de Juego del Premio Unlock Her Future por MINDVERSE, su misión de empoderar a los estudiantes para que descubran y desarrollen todo su potencial a través de una educación personalizada. Con el apoyo de un tutor de avatar virtual impulsado por inteligencia artificial, el programa tiene como objetivo ofrecer acceso 24/7 a la educación más allá del aula y abarcar las diversas habilidades y necesidades de los estudiantes.

Chantal Khoueiry, directora de cultura de The Bicester Collection, comentó: "Empoderar a estas mujeres visionarias implica mucho más que celebrar sus éxitos individuales; se trata de fomentar ecosistemas de innovación y resiliencia que puedan transformar las sociedades. Hoy celebramos los logros extraordinarios de las cuatro mujeres latinoamericanas que han ganado el premio Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition. Son arquitectas de un futuro más brillante, inspirándonos a todos con sus visiones únicas de crecimiento sostenible, equitativo e inclusivo".

A las ganadoras se unieron las cuatro finalistas adicionales del premio Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition:

Andrea Nunes, Venezuela

EASY CLEAN WATER: Proporciona agua potable a comunidades latinoamericanas a través de sistemas de purificación solar, promoviendo la salud, el desarrollo local y la preservación del medio ambiente.

Florencia Sosa, Argentina

ANDINA: Empodera a mujeres que trabajan la lana de vicuña en la Puna de Catamarca, combinando técnicas artesanales ancestrales con tecnología moderna. Cada pieza cuenta una historia, potenciada a través de la Web 3.0, un emprendimiento de triple impacto que reinvierte las ganancias en formación comunitaria.

Gabriela de Sá, Brasil

COLORAR: Una aplicación móvil que apoya a las mujeres de Brasil y América Latina que se enfrentan a violencia doméstica, ofreciendo asistencia integral desde la denuncia hasta la educación y el logro de la independencia financiera.

Shirley Matos, Panamá

INFONIMADOS: Transforma la educación en una experiencia entretenida a través de la creación de contenido animado para personas de todas las edades, cerrando la brecha entre el aprendizaje y el entretenimiento.

En honor a los logros de todas estas mujeres extraordinarias, la ceremonia de entrega de premios en Madrid, repleta de estrellas, incluyó un discurso inaugural de la jueza del premio Unlock Her Future, Maria-Noel Vaeza, directora regional para América y el Caribe de UN Women, una actuación de danza de las finalistas de Got Talent España, las chicas de Lola, en celebración de la riqueza cultural de Madrid, una lectura de la poeta mexicana María Milo y el debut europeo de la cantante mexicana de 19 años, Lucerito Mijares.

The Bicester Collection, una iniciativa global que celebra una región geográfica diferente cada año, ha anunciado que, en 2025, el premio Unlock Her Future viajará al sur de Asia...

Para obtener más información sobre el premio, visite UnlockHerFuturePrize.com

@DoGood_TheBicesterCollection

#DoGood #UnlockHerFuture#TheBicesterCollection

NOTAS A LOS REDACTORES

Acerca de The Bicester Collection

The Bicester Collection es una familia de 12 destinos de compras distintivos en Europa, China y pronto en EE.UU., definidos por experiencias extraordinarias que ofrecen un valor extraordinario. The Collection, creada y operada por Value Retail, reúne a los huéspedes más exigentes del mundo y las marcas más reconocidas del mundo, a menudo por primera vez, en un viaje de descubrimiento. The Villages están ubicados cerca de algunas de las ciudades más famosas de Europa y China: Londres, París, Milán, Barcelona, Madrid, Dublín, Bruselas, Múnich, Frankfurt, Shanghái, Suzhou y, con apertura en septiembre de 2024, Nueva York. The Bicester Collection, que alberga en conjunto más de 1.300 boutiques, ofrece a los huéspedes una selección en constante evolución de marcas de moda y estilo de vida, restaurantes de fama mundial, emocionantes pop-ups e instalaciones de arte imaginativas durante todo el año. Durante más de un cuarto de siglo desde su fundación, la misión de The Bicester Collection ha sido mejorar la vida de los demás, desde las comunidades a las que sirve hasta sus huéspedes, socios de marca y su gente. A través de su programa DO GOOD, The Bicester Collection tiene como objetivo impulsar un cambio social sostenible en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el foco puesto en abrir un futuro para las mujeres y los niños, dondequiera que nazcan. Descubra más en TheBicesterCollection.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441894/Bicester_Collection_UHF.jpg