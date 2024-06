The Impact Rankings 2024: KIIT está no topo entre as universidades de maior impacto na Índia, ocupa o 6º lugar globalmente

BUBANESVAR, Índia, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A KIIT, considerada Universidade, em Bubanesvar, foi colocada entre as 6 universidades mais impactantes do mundo e classificada em 1º lugar na Índia em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 'Redução das Desigualdades' no Times Higher Education Impact Rankings 2024. Com uma pontuação geral de 79,3 - 83,9, a KIIT está classificada globalmente na coorte 201-300 neste prestigiado ranking publicado em 12 de junho de 2024. O Times Higher Education Impact Rankings celebra as universidades que se destacam em vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Este exercício exclusivo de classificação avalia o desempenho das universidades em todos os 17 ODS.

A Universidade KIIT está classificada em 6º lugar no mundo em termos de "Desigualdades Reduzidas" e em 1º lugar na Índia. Além disso, a KIIT garantiu a 71ª posição global no ODS de 'Paz, Justiça e Instituições Fortes' e está classificada em 1º lugar na Índia. Em termos de ODS de 'Educação de Qualidade', ocupa o 55º lugar no mundo e o 5º na Índia. A Universidade KIIT também está classificada em 5º lugar na Índia no ODS de "Parcerias para a Implementação dos Objetivos".

O Dr. Achyuta Samanta, fundadora da KIIT & KISS, elogiou a conquista histórica e disse: "A posição da KIIT entre as universidades mais impactantes do mundo nos parâmetros de Educação de Qualidade, Paz, Justiça e Instituições Fortes, Desigualdades Reduzidas e Parcerias para a Implementação dos Objetivos reflete sua enorme contribuição no campo ao longo das décadas". Ele parabenizou a fraternidade do corpo docente da KIIT-DU, os funcionários e os alunos pela conquista única.

A Universidade KIIT, localizada em Odisha, espalhou sua influência em todo o mundo no campo da educação de qualidade, de acordo com intelectuais. Orgulha-se como uma universidade de base comunitária, contribuindo para questões sociais prementes, como a redução da pobreza através da educação, o empoderamento das mulheres, a igualdade de oportunidades no local de trabalho, o desenvolvimento rural, a elevação tribal, a arte, a cultura e a literatura.

