Impact Rankings 2024: KIIT führt die Liste der einflussreichsten Universitäten in Indien an und belegt weltweit Platz 6

BHUBANESWAR, Indien, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die KIIT Deemed to be University, Bhubaneswar, wurde in den Times Higher Education Impact Rankings 2024 unter die Top 6 der einflussreichsten Universitäten weltweit und auf Platz 1 in Indien in Bezug auf das Ziel der nachhaltigen Entwicklung „Verringerung von Ungleichheiten" eingestuft. Mit einer Gesamtpunktzahl von 79,3–83,9 liegt die KIIT in dieser renommierten Rangliste, die am 12. Juni 2024 veröffentlicht wird, weltweit in der Gruppe 201–300. In den Times Higher Education Impact Rankings werden Universitäten ausgezeichnet, die in Bezug auf mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) herausragende Leistungen erbringen. In diesem einzigartigen Ranking wird die Leistung der Universitäten in Bezug auf alle 17 SDGs bewertet.

Die KIIT University steht weltweit auf Platz 6 bei der Verringerung von Ungleichheiten und auf Platz 1 in Indien. Darüber hinaus hat sich die KIIT beim SDG „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" weltweit Platz 71 gesichert und steht in Indien auf Platz 1. In Bezug auf das SDG „Hochwertige Bildung" liegt sie weltweit auf Platz 55 und in Indien auf Platz 5. Die KIIT University steht außerdem auf Platz 5 in Indien beim SDG „Partnerschaften für die Ziele".

Dr. Achyuta Samanta, Gründer der KIIT und KISS, lobte die historische Leistung und sagte: „Die Position der KIIT unter den weltweit einflussreichsten Universitäten in den Bereichen hochwertige Bildung, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Abbau von Ungleichheiten und Partnerschaft für die Ziele spiegelt ihren enormen Beitrag in diesem Bereich über die Jahrzehnte hinweg wider." Er gratulierte dem Lehrkörper der KIIT-DU, den Mitarbeitern und den Studenten zu dieser einzigartigen Leistung.

Die in Odisha gegründete KIIT University hat laut Akademikern ihren Einfluss auf dem Gebiet der Qualitätsbildung in die ganze Welt getragen. Sie ist stolz darauf, dass sie als gemeinschaftsnahe Universität einen Beitrag zu drängenden sozialen Fragen wie Armutsbekämpfung durch Bildung, Stärkung der Rolle der Frau, Chancengleichheit am Arbeitsplatz, ländliche Entwicklung, Förderung der Stammesbevölkerung, Kunst, Kultur und Literatur leistet.

