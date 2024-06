THEインパクトランキング2024：KIITがインドで最も影響力のある大学のトップに、世界では第6位にランクイン

ブバネシュワル(インド), 2024年6月14日 /PRNewswire/ -- KIIT大学(ブバネシュワル)は、「Times Higher Educationインパクトランキング2024」において、世界で最もインパクトのある大学の第6位にランクインし、「人や国の不平等をなくす(Reduced Inequalities)」という持続可能な開発目標の観点からインドで第1位に選ばれました。総合スコア79.3 ~ 83.9を獲得したKIITは、2024年6月12日に発表されたこの名誉あるランキングにおいて、世界で第201~300位のグループにランクインしました。Times Higher Educationインパクトランキングは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)において優れた成果を挙げた大学を称えるものです。このユニークなランキングは、全17のSDGsにわたって大学のパフォーマンスを評価します。

KIIT aerial photo

KIIT大学は、「人や国の不平等をなくす」に関して世界で第6位、インドで第1位にランクインしています。さらに、KIIT大学は「平和と公正をすべての人に(Peace, Justice, and Strong Institutions)」に関するSDGで世界第71位にランクインし、インドで第1位となっています。「質の高い教育を(Quality Education)」に関するSDGでは、世界第55位、インドで第5位にランクインしています。KIIT大学は、SDGsの「目標のためのパートナーシップ(Partnership for the Goals)」においてもインドで第5位にランクされています。

KIITおよびKISSの創設者であるAchyuta Samanta博士は、この歴史的な業績を称賛し、次のように述べました。「『質の高い教育を』、『平和と公正をすべての人に』、『人や国の不平等をなくす』、『目標のためのパートナーシップ』の各指標において、KIITが世界で最も影響力のある大学の一つとして位置付けられていることは、長年にわたる同分野での多大な貢献を反映しています。」彼は、KIIT大学の教職員、スタッフ、そして学生たちに対し、この素晴らしい業績を祝して祝辞を述べました。

オリッサに設立されたKIIT大学は、質の高い教育の分野で世界中に影響力を広げていると知識人たちは述べています。KIIT大学は、コミュニティベースの大学として誇りを持ち、教育を通じた貧困削減、女性のエンパワーメント、職場での機会均等、農村開発、先住民の支援、芸術、文化、文学などの差し迫った社会問題に貢献しています。

写真: https://mma.prnewswire.com/media/2437925/KIIT_Arial.jpg

ロゴ: https://mma.prnewswire.com/media/2234144/4513631/KIIT_Logo.jpg

