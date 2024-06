2024 年影響力排名：KIIT 獲評為印度最具影響力大學之一 ，全球排名第 6 位

KIIT 大學在「減少不平等現象」方面在全球排名第 6,印度排名第 1 位。此外,KIIT 在「和平、正義和強大機構」(Peace, Justice, and Strong Institutions) 的可持續發展目標中獲得全球第 71 名,並在印度排名第一。在「優質教育」(Quality Education) 的可持續發展目標方面,它在全球排名第 55 位,印度排名第 5 位。KIIT 大學在「目標合作夥伴關係」(Partnership for the Goals) 的可持續發展目標中也在印度排名第 5 位。

KIIT & KISS 創辦人 Achyuta Samanta 博士稱讚這項歷史成就,並表示:「KIIT 在優質教育、和平、正義和強大機構、減少不平等和實現目標夥伴關係方面,反映了 KIIT 幾十年來在此領域作出的巨大貢獻。」他祝賀 KIIT-DU 教職員工和學生獲得了這獨一無二的成就。

知識分子說,在奧迪沙邦建立的 KIIT 大學,在優質教育領域的影響力已遍及全世界。 KIIT 以其是一間所以社區為本的大學而自豪,為迫切的社會議題做出貢獻,例如透過、賦予婦女權力、工作場所平等機會、農村發展、部落振興、藝術、文化和文學,以減少貧窮。

