Tishman Speyer garante a primeira fase de captação de US$ 300 milhões para o empreendimento Korea Living, em parceria com a APG e a Bouwinvest

Investidores europeus de fundos de pensão apoiam estratégia focada no mercado de aluguel de imóveis residenciais em rápida expansão na Coreia do Sul

NOVA YORK, 6 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Tishman Speyer anunciou hoje o primeiro fechamento de seu Korea Living Venture (KLV), garantindo US$ 300 milhões em compromissos de capital próprio de terceiros de dois fundos de pensão europeias de primeira linha para um novo fundo dedicado à aquisição, reposicionamento e desenvolvimento de imóveis multifamiliares e de hospedagem em Seul.

Horizonte de Seul (PRNewsfoto/Tishman Speyer)

Os compromissos da APG Asset Management N.V. (APG) e da Bouwinvest constituem uma base sólida para a KLV, que tem como alvo aproximadamente US$ 400 milhões em compromissos de ações, o que representaria mais de US$ 800 milhões em capacidade de investimento, incluindo o financiamento previsto. A estratégia destaca a crescente convicção institucional no setor de habitação para aluguel em rápida expansão da Coreia, um dos mercados multifamiliares que mais cresce na Ásia.

A APG é um dos maiores investidores de pensão do mundo, gerenciando ativos em nome do fundo de pensão holandês, ABP.

A Bouwinvest é uma administradora holandesa líder em investimentos institucionais em imóveis, focada em criar valor de longo prazo por meio de investimentos diversificados nos setores residenciais e imobiliários globais, em nome de clientes de pensões.

A KLV irá direcionar ativos próximos a grandes centros de transporte, com acesso conveniente a distritos comerciais e campi universitários em Seul, Icheon, Gyeonggi-do e outros bairros de alto crescimento em toda a região da capital.

Aproveitando a expertise da Tishman Speyer em agregação de valor e criação de lugares, o fundo foca principalmente em ativos habitáveis existentes com oportunidades de valorização, mantendo uma exposição seletiva a projetos de desenvolvimento. Essa abordagem integrada equilibra a estabilidade de curto prazo com o crescimento de longo prazo, permitindo que a KLV monte um portfólio diversificado de ativos de alta qualidade para viver.

Seul está vivenciando um boom na demanda por aluguel, sustentado por mudanças socioeconômicas estruturais, como o aumento dos custos de moradia, o aumento do número de domicílios individuais e o aumento do número de residentes estrangeiros e estudantes internacionais. Juntas, essas dinâmicas estão contribuindo para a profundidade e resiliência de longo prazo do mercado de aluguel da cidade.

"O setor residencial coreano representa uma grande, porém subinstitucionalizada, oportunidade, impulsionada pela crescente demanda e oferta limitada", disse Graham Mackie, chefe de área pan-asiática do Tishman Speyer. "Essa estratégia nos permite ampliar nossa presença em um mercado de alto crescimento, ao mesmo tempo em que diversificamos ainda mais o portfólio global da Tishman Speyer."

Joelin Ma, diretor sênior de Imóveis da APG, comenta: "O setor residencial da

Coreia é um forte exemplo das oportunidades estruturais que estamos buscando nos mercados desenvolvidos da Ásia. Mudanças demográficas, aumento da demanda por aluguel e a adoção crescente de acomodações gerenciadas profissionalmente continuam a sustentar fundamentos sólidos de longo prazo, e vemos isso como uma forma atraente de acessar uma exposição imobiliária resiliente e geradora de renda na região. Nossa parceria com Tishman Speyer e Bouwinvest combina forte execução local com flexibilidade estrutural, incluindo um caminho potencial para um veículo central aberto, alinhado com a abordagem de longo prazo da APG para investimentos imobiliários centrais."

Robert Koot, diretor de investimentos na Ásia-Pacífico da Bouwinvest, comenta:

"Nossa estratégia de Vida na Coreia reflete nossa forte convicção nos fundamentos de longo prazo de um dos mercados residenciais mais dinâmicos e institucionalmente amadurecidos da Ásia. Com base em nossa experiência global no setor residencial, acreditamos que a parceria com a APG e a Tishman Speyer nos posiciona muito bem para criar um portfólio de alta qualidade e escalável. Como parte da nossa estratégia de desempenho, pretendemos contribuir para a evolução da vida urbana oferecendo soluções habitacionais sustentáveis e preparadas para o futuro, que atendam às necessidades das famílias coreanas modernas, ao mesmo tempo em que geram retornos resilientes e de longo prazo para nosso cliente."

Jorrit Sennema, gerente sênior de portfólio da Bouwinvest, comenta:

"O mercado imobiliário residencial de Seul está em um ponto de inflexão importante. Uma parte significativa do estoque habitacional existente está envelhecendo e não está mais alinhada com as necessidades da população urbana atual. Ao mesmo tempo, o rápido crescimento das residências unipessoais está fundamentalmente remodelando a demanda, criando uma clara necessidade por soluções de moradia bem projetadas e gerenciadas profissionalmente. Esse desequilíbrio apresenta uma oportunidade convincente para oferecer moradias modernas e de alta qualidade que refletem melhor a forma como as pessoas vivem hoje, ao mesmo tempo em que impulsionam a institucionalização contínua do setor."

O veículo se baseia ainda mais na estratégia global de diversificação contínua da Tishman Speyer, que prioriza investimentos em uma gama cada vez maior de classes de ativos e geografias.

Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para assinar por quaisquer interesses em qualquer jurisdição.

Sobre Tishman Speyer(tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer é um dos principais proprietários, desenvolvedores, operadores e administradores de investimentos de imóveis de primeira classe em aproximadamente 40 mercados-chave nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Nosso portfólio abrange comunidades residenciais de preço de mercado e acessíveis, propriedades de escritórios e espaços comerciais de destaque, instalações industriais e de data centers, campi de uso misto e investimentos em crédito imobiliário. Criamos centros de ciências da vida de última geração por meio da nossa joint venture Breakthrough Properties, e promovemos a inovação por meio de nossos investimentos estratégicos em proptech. Com visão global, experiência prática e uma abordagem personalizada, promovemos a inovação, nos adaptamos rapidamente às tendências globais e locais e antecipamos proativamente as necessidades em evolução dos nossos clientes. Ao incorporar saúde e bem-estar, criação de espaços iluminados e iniciativas focadas no cliente, como nossa plataforma de comodidades para locatários, ZO, e nossa marca de espaços flexíveis e coworking, Studio, em nossos prédios, aprimoramos a experiência das pessoas que trabalham e vivem lá. Desde nossa criação em 1978, Tishman Speyer adquiriu, desenvolveu e operou 600 propriedades, totalizando 242 milhões de pés quadrados, com um valor combinado de aproximadamente US$ 138 bilhões (EUA). Nosso portfólio atual inclui ativos icônicos como o Rockefeller Center em Nova York, The Springs em Xangai, TaunusTurm em Frankfurt e o bairro Mission Rock, que está sendo realizado em São Francisco.

Sobre a APG (https://apg.nl/en) Como maior provedor de serviços de pensão na Holanda, a APG administra aproximadamente € 601 bilhões (dezembro de 2025) em ativos de pensão para 4,6 milhões de participantes. A APG oferece consultoria executiva, gerenciamento de ativos, administração de pensões e comunicação sobre pensões. Com aproximadamente 4.000 funcionários, trabalhamos em Heerlen, Amsterdã, Bruxelas, Nova York, Hong Kong e Singapura. Trabalhamos para fundos de pensão e empregadores nos setores de educação, governo, construção, limpeza, associações habitacionais, organizações de emprego protegido, especialistas médicos e arquitetos.

Sobre a Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)

Na Bouwinvest, estamos comprometidos em gerar retornos financeiros para nossos clientes institucionais. Originário do fundo de pensão holandês para trabalhadores da construção civil bpfBOUW, construímos uma posição única como administrador de investimentos supervisionando €17,8 bilhões em ativos (ano de 2025). Oferecemos aos investidores institucionais acesso a um portfólio cuidadosamente selecionado de investimentos diretos holandeses e investimentos indiretos globais direcionados, além de oferecer oportunidades de investimento personalizadas. Em consonância com nossa filosofia de investimento, reconhecemos que alcançar sucesso e desempenho superior a longo prazo só é possível quando considerações ESG são parte integrante da nossa tomada de decisão de investimento, quando essas considerações estão alinhadas com a entrega de retornos financeiros dentro do nosso horizonte de investimento. Ao integrar ambos, equilibramos a preservação e o crescimento do valor financeiro futuro para nossos investidores, ao mesmo tempo em que fazemos uma contribuição positiva para a sociedade. Para nós, isso é um valor real para a vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995160/Tishman_Speyer_Seoul_Skyline.jpg

FONTE Tishman Speyer