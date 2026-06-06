Tishman Speyer obtiene el primer cierre de 300 millones de dólares para Korea Living Venture con APG y Bouwinvest

Inversionistas en fondos de pensiones europeos respaldan la estrategia centrada en el mercado de viviendas de alquiler en rápida expansión de Corea

NUEVA YORK, 6 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Tishman Speyer anunció el primer cierre de su Korea Living Venture (KLV) con la obtención de 300 millones de dólares en compromisos de capital de terceros de dos fondos de pensiones europeos de primera clase para un nuevo fondo destinado a la adquisición, el reposicionamiento y la promoción de viviendas multifamiliares y alojamientos en toda Seúl.

Horizonte de Seúl (PRNewsfoto/Tishman Speyer)

El financiamiento de APG Asset Management N.V. (APG) y Bouwinvest ofrece una base sólida para KLV, que busca obtener aproximadamente 400 millones de dólares en compromisos de capital, los que representarían una capacidad de inversión de más de 800 millones de dólares, incluido el financiamiento anticipado. La estrategia pone de manifiesto la creciente confianza institucional en el sector de viviendas de alquiler en rápida expansión de Corea, uno de los mercados de viviendas multifamiliares de crecimiento más acelerado en Asia.

APG es uno de los inversionistas en fondos de pensiones más grandes del mundo que gestiona activos en representación del fondo de pensiones holandés, ABP.

Bouwinvest es un importante gestor de inversiones en bienes inmuebles institucionales holandés que se centra en generar valor de largo plazo mediante inversiones diversificadas en los sectores de propiedades residenciales y comerciales en representación de clientes de fondos de pensiones.

KLV se focalizará en activos cercanos a centros de transporte importantes con acceso conveniente a distritos empresariales y ciudades universitarias en Seúl, Icheon, Gyeonggi-do y otros vecindarios en rápido crecimiento de la capital.

La experiencia de Tishman Speyer en generación de valor y creación de espacios humanos/urbanos permitirá centrar el financiamiento en activos de vivienda existentes que ofrecen oportunidades de valor agregado, a la vez que se mantiene la exposición selectiva a proyectos de urbanización. Este enfoque integrado equilibra la estabilidad de corto plazo con el crecimiento de largo plazo, lo que permite a KLV formar una cartera diversificada de activos de vivienda de alta calidad.

Seúl está experimentando un auge en la demanda de viviendas de alquiler, potenciado por cambios socioeconómicos estructurales como el alza en los valores de las viviendas, el número cada vez mayor de viviendas unipersonales y las cifras crecientes de residentes extranjeros y estudiantes internacionales. En conjunto, estas dinámicas están influyendo en la profundidad y la resiliencia de largo plazo del mercado de viviendas de alquiler de la ciudad.

"El sector de la vivienda de Corea plantea una oportunidad importante pero poco institucionalizada que se ve impulsada por la demanda creciente y la oferta restringida", señaló Graham Mackie, director de Pan-Asia en Tishman Speyer. "Esta estrategia nos permite ampliar nuestra presencia en un mercado de alto crecimiento a la vez que diversificamos aún más la cartera global de Tishman Speyer".

Joelin Ma, directora sénior de Propiedades Inmobiliarias en APG, comenta:

"El sector de la vivienda en Corea es un ejemplo claro de las oportunidades estructurales que queremos aprovechar en los mercados desarrollados de Asia. Los cambios en la demografía, la demanda creciente de viviendas de alquiler y la adopción cada vez mayor de alojamientos gestionados por profesionales siguen respaldando los fundamentos de largo plazo, y percibimos esto como una forma atractiva de acceder a oportunidades de negocios inmobiliarios resilientes que generen ingresos en la región. Nuestra asociación con Tishman Speyer y Bouwinvest combina una sólida ejecución local con flexibilidad estructural, incluida una posible vía hacia un vehículo fundamental variable, coherente con el enfoque de largo plazo que aplica APG a las inversiones inmobiliarias principales".

Robert Koot, director de Inversiones en Asia-Pacífico de Bouwinvest, comenta:

"La estrategia de Korea Living refleja nuestra fuerte convicción en los fundamentos de largo plazo de uno de los mercados residenciales más dinámicos y maduros en términos institucionales de Asia. Con base en nuestra experiencia global en el sector de la vivienda, creemos que la asociación con APG y Tishman Speyer nos pone en una excelente posición para crear una cartera ampliable y de alta calidad. Como parte de nuestra estrategia de desempeño, nos proponemos contribuir a la evolución del panorama de vivienda urbana con la entrega de soluciones sostenibles y preparadas para el futuro que satisfagan las necesidades de las familias coreanas modernas a la vez que generan una rentabilidad estable y de largo plazo para nuestros clientes".

Jorrit Sennema, gerente sénior de Cartera en Bouwinvest, comenta:

"El mercado residencial de Seúl enfrenta un punto de inflexión importante. Una parte significativa del parque inmobiliario está envejeciendo y ya no satisface las necesidades de la población urbana actual. Por otro lado, el aumento acelerado de las viviendas unipersonales está reformulando la demanda de manera radical, lo que genera una necesidad clara de soluciones de vivienda bien diseñadas y gestionadas por profesionales. Este desequilibrio plantea una oportunidad atractiva de ofrecer viviendas modernas y de alta calidad que se adapten mejor a las formas de vida modernas a la vez que fomentan la institucionalización continua del sector".

El vehículo además se basa en la estrategia de diversificación global continua de Tishman Speyer, la que prioriza las inversiones en una variedad cada vez más amplia de clases de activos y geografías.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni solicitud de una oferta de suscribir cualquier interés en cualquier jurisdicción.

Acerca de Tishman Speyer (tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer es un destacado propietario, promotor inmobiliario, operador y gestor de inversiones de bienes inmuebles de primera clase en aproximadamente 40 mercados clave en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Nuestra cartera contempla complejos residenciales a precios de mercado y a precios asequibles, edificios de oficinas y locales comerciales de primer nivel, instalaciones industriales y de centros de datos, campus de uso mixto e inversiones en créditos inmobiliarios. A través de nuestra empresa conjunta Breakthrough Properties, construimos centros de ciencias biológicas de vanguardia y promovemos la innovación con inversiones estratégicas en tecnología inmobiliaria (Proptech). Con una visión global, experiencia en terreno y un enfoque personalizado, fomentamos la innovación, nos adaptamos con rapidez a las tendencias globales y locales, y nos anticipamos de manera proactiva a las necesidades en constante evolución de nuestros clientes. Gracias a la incorporación en nuestros edificios de aspectos de salud y bienestar, creación de espacios e iniciativas centradas en el cliente, como nuestra plataforma de servicios para inquilinos, ZO, y nuestra marca de espacio flexible y trabajo conjunto, mejoramos la experiencia de las personas que trabajan y viven allí. Desde sus inicios en 1978, Tishman Speyer ha adquirido, construido y operado 600 propiedades que equivalen a un total de 22.480 millones demetros cuadrados, por un valor combinado de aproximadamente 138.000 millones de dólares (EE. UU.). Nuestra cartera actual incluye activos emblemáticos, como el Rockefeller Center en la Ciudad de Nueva York, The Springs en Shanghái, TaunusTurm en Frankfurt y el vecindario Mission Rock que se encuentra actualmente en desarrollo en San Francisco.

Acerca de APG (https://apg.nl/en) Como el proveedor de servicios de pensiones más grande de los Países Bajos, APG gestiona aproximadamente 601.000 millones de euros (a diciembre de 2025) en activos de pensiones para 4,6 millones de participantes. APG ofrece servicios de consultoría ejecutiva, gestión de activos, administración de pensiones y comunicación sobre pensiones. Aproximadamente 4.000 empleados trabajan en nuestras sedes de Heerlen, Ámsterdam, Bruselas, Nueva York, Hong Kong y Singapur. Prestamos servicio a fondos de pensiones y empleadores en los sectores de educación, gobierno, construcción, limpieza, asociaciones de vivienda, organizaciones de empleo protegido, especialistas médicos y arquitectos.

Acerca de Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)

En Bouwinvest, tenemos el compromiso de generar rentabilidad financiera para nuestros clientes institucionales. A partir del fondo de pensiones para trabajadores de la construcción holandeses bpfBOUW, nos hemos posicionado de manera única como un gestor de inversiones que controla 17.800 millones de euros en activos (al año 2025). Ofrecemos a los inversionistas institucionales acceso a una cartera selecta de inversiones directas en Países Bajos e inversiones indirectas internacionales específicas, a la vez que proporcionamos oportunidades de inversión a medida. En coherencia con nuestra filosofía de inversión, reconocemos que alcanzar el éxito de largo plazo y superar en desempeño a la competencia solo es posible si incorporamos consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como pilares en nuestras decisiones sobre inversión, si ellas son coherentes con la provisión de rentabilidad financiera en nuestro horizonte de inversiones. Mediante la integración de ambos elementos, logramos un equilibrio entre la preservación y el crecimiento del valor financiero futuro para nuestros inversionistas y nuestra contribución positiva a la sociedad. En nuestra opinión, este es el valor real para la vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995161/Tishman_Speyer_Seoul_Skyline.jpg

FUENTE Tishman Speyer