Tishman Speyer obtient un premier closing de 300 millions de dollars pour sa Korea Living Venture avec APG et Bouwinvest

Les investisseurs européens dans les fonds de pension soutiennent une stratégie axée sur le marché coréen du logement locatif, qui connaît une expansion rapide

NEW YORK, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Tishman Speyer a annoncé aujourd'hui le premier closing de sa Korea Living Venture (KLV), obtenant 300 millions de dollars d'engagements de capitaux tiers de la part de deux fonds de pension européens de premier ordre pour un nouveau fonds dédié à l'acquisition, au repositionnement et au développement de propriétés multifamiliales et d'hébergement dans tout Séoul.

Seoul Skyline

Les engagements d'APG Asset Management N.V. (APG) et de Bouwinvest constituent une base solide pour KLV, qui vise environ 400 millions de dollars d'engagements de capitaux propres, ce qui représenterait plus de 800 millions de dollars de capacité d'investissement, le financement anticipé inclus. Cette stratégie témoigne de la conviction croissante des institutions à l'égard du secteur du logement locatif coréen, qui connaît une expansion rapide et est l'un des marchés multifamiliaux à la croissance la plus rapide d'Asie.

APG est l'un des plus grands investisseurs en matière de pensions au monde. Elle gère des actifs pour le compte du fonds de pension néerlandais ABP.

Bouwinvest est un gestionnaire d'investissements immobiliers institutionnels néerlandais de premier plan qui se concentre sur la création de valeur à long terme au moyen d'investissements diversifiés dans les secteurs résidentiels et immobiliers mondiaux pour le compte de clients intéressés par les produits de retraite.

KLV ciblera les actifs situés à proximité des principaux nœuds de transport et offrant un accès aisé aux quartiers d'affaires et aux campus universitaires de Séoul, d'Icheon, de Gyeonggi-do et d'autres quartiers à forte croissance de la région de la capitale.

S'appuyant sur l'expertise de Tishman Speyer en matière de valorisation et de placemaking, le fonds se concentre principalement sur les actifs existants présentant des possibilités de valorisation, tout en conservant une exposition sélective aux projets de développement. Cette approche intégrée permet de trouver un équilibre entre stabilité à court terme et croissance à long terme, ce qui permet à KLV de constituer un portefeuille diversifié d'actifs résidentiels de qualité supérieure.

Séoul connaît une explosion de la demande locative, favorisée par des changements socio-économiques structurels tels que la hausse du coût du logement, l'augmentation des ménages d'une seule personne et le nombre croissant de résidents étrangers et d'étudiants internationaux. Ensemble, ces dynamiques contribuent à la profondeur et à la résilience à long terme du marché locatif de la ville.

« Le secteur du logement coréen représente une opportunité importante mais sous-institutionnalisée, alimentée par une demande croissante et une offre limitée », a déclaré Graham Mackie, responsable pan-asiatique de Tishman Speyer. « Cette stratégie nous permet de renforcer notre présence sur un marché à forte croissance tout en continuant à diversifier le portefeuille mondial de Tishman Speyer. »

Joelin Ma, directeur principal de l'immobilier chez APG, a commenté :

« Le secteur du logement coréen est un bon exemple des opportunités structurelles que nous ciblons sur les marchés développés de l'Asie. Les évolutions démographiques, la hausse de la demande locative et l'adoption croissante de logements gérés par des professionnels continuent de soutenir des fondamentaux solides à long terme, et nous considérons qu'il s'agit d'un moyen attrayant d'accéder à une exposition à l'immobilier résilient et générateur de revenus dans la région. Notre partenariat avec Tishman Speyer et Bouwinvest allie une forte exécution locale à une flexibilité structurelle, y compris une voie potentielle vers un véhicule de base ouvert, en cohérence avec l'approche à long terme d'APG pour l'investissement immobilier de base ».

Robert Koot, directeur des investissements Asie-Pacifique chez Bouwinvest, a commenté :

« Notre stratégie Korea Living reflète notre forte conviction dans les fondamentaux à long terme de l'un des marchés résidentiels les plus dynamiques et les plus matures sur le plan institutionnel en Asie. Forts de notre expérience mondiale dans le secteur du logement, nous pensons que notre partenariat avec APG et Tishman Speyer nous permettra de créer un portefeuille évolutif de grande qualité. Dans le cadre de notre stratégie de performance, nous souhaitons contribuer à l'évolution de la vie urbaine en proposant des solutions de logement durables, prêtes pour l'avenir, qui répondent aux besoins des ménages coréens modernes, tout en générant des rendements solides et à long terme pour nos clients. »

Jorrit Sennema, gestionnaire de portefeuille principal chez Bouwinvest, a commenté :

« Le marché résidentiel de Séoul se trouve à un point d'inflexion important. Une grande partie du parc immobilier existant est vieillissante et ne correspond plus aux besoins de la population urbaine d'aujourd'hui. Dans le même temps, la croissance rapide des ménages composés d'une seule personne modifie fondamentalement la demande, créant un besoin évident de solutions de logement bien conçues et gérées par des professionnels. Ce déséquilibre offre une occasion unique de proposer des logements modernes et de qualité qui reflètent mieux les modes de vie actuels, tout en favorisant la poursuite de l'institutionnalisation du secteur ».

Ce véhicule s'inscrit dans la continuité de la stratégie de diversification mondiale de Tishman Speyer, qui privilégie les investissements dans un éventail de plus en plus large de classes d'actifs et de zones géographiques.

Cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de souscription d'intérêts dans quelque territoire que ce soit.

À propos de Tishman Speyer (tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer est l'un des principaux propriétaires, promoteurs, exploitants et gestionnaires d'investissements immobiliers de premier ordre sur une quarantaine de marchés clés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Notre portefeuille comprend des communautés résidentielles au taux du marché et à prix abordable, des immeubles de bureaux et des espaces commerciaux de premier ordre, des installations industrielles et des centres de données, des campus à usage mixte et des investissements en crédit immobilier. Nous créons des centres de pointe dans le domaine des sciences de la vie grâce à notre coentreprise Breakthrough Properties, et nous encourageons l'innovation grâce à nos investissements stratégiques dans les technologies de l'information et de la communication. Grâce à notre vision mondiale, à notre expertise sur le terrain et à notre approche personnalisée, nous encourageons l'innovation, nous nous adaptons rapidement aux tendances mondiales et locales et nous anticipons de manière proactive l'évolution des besoins de nos clients. En intégrant la santé et le bien-être, le placemaking éclairé et des initiatives axées sur le client, telles que notre plateforme d'équipements pour les locataires, ZO, et notre marque d'espaces flexibles et de co-working, Studio, dans nos immeubles, nous améliorons l'expérience des personnes qui y travaillent et y vivent. Depuis sa création en 1978, Tishman Speyer a acquis, développé et exploité 600 propriétés, totalisant 242 millions de pieds carrés, pour une valeur combinée d'environ 138 milliards de dollars. Notre portefeuille actuel comprend des actifs emblématiques tels que le Rockefeller Center à New York, The Springs à Shanghai, le TaunusTurm à Francfort et le quartier de Mission Rock en cours de construction à San Francisco.

À propos d'APG (https://apg.nl/en) En tant que plus grand prestataire de services de retraite aux Pays-Bas, APG gère environ 601 milliards d'euros (décembre 2025) d'actifs de retraite pour 4,6 millions de participants. APG propose des services de conseil aux cadres, de gestion de patrimoine, d'administration des pensions et de communication sur les pensions. Employant environ 4 000 personnes, nous travaillons à partir de Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong et Singapour. Nous travaillons pour des fonds de pension et des employeurs dans les secteurs de l'éducation, de l'administration, de la construction, du nettoyage, des associations de logement, des organismes de travail protégé, des médecins spécialistes et des architectes.

À propos de Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)

Chez Bouwinvest, nous nous engageons à créer des rendements financiers pour nos clients institutionnels. Issus du fonds de pension néerlandais des ouvriers du bâtiment bpfBOUW, nous avons acquis une position unique en tant que gestionnaire d'investissement supervisant 17,8 milliards d'euros d'actifs (année 2025). Nous offrons aux investisseurs institutionnels l'accès à un portefeuille soigneusement sélectionné d'investissements directs néerlandais et d'investissements indirects mondiaux ciblés, tout en proposant des opportunités d'investissement sur mesure. Conformément à notre philosophie d'investissement, nous sommes conscients que la réussite et la surperformance à long terme ne sont possibles que lorsque les considérations ESG font partie intégrante de notre processus décisionnel en matière d'investissement et que ces considérations s'alignent sur la réalisation de rendements financiers dans le cadre de notre horizon d'investissement. En intégrant les deux, nous équilibrons la préservation et la croissance de la valeur financière future pour nos investisseurs tout en apportant une contribution positive à la société. Pour nous, c'est une valeur réelle pour la vie.

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