Tishman Speyer stelt $ 300 miljoen First Close veilig voor Korea Living Venture met APG en Bouwinvest

Europese pensioenbeleggers terugstrategie gericht op de snel groeiende huurwoningmarkt in Korea

NEW YORK, 5 juni 2026 /PRNewswire/ -- Tishman Speyer kondigde vandaag de eerste sluiting aan van zijn Korea Living Venture (KLV), waarbij het $ 300 miljoen aan verbintenissen van derden van twee Europese pensioenfondsen voor een nieuw fonds veilig stelde dat is gewijd aan het verwerven, herpositioneren en ontwikkelen van meergezins- en accommodatie-eigendommen in heel Seoul.

Seoul Skyline

De verplichtingen van APG Asset Management N.V. (APG) en Bouwinvest vormen een solide basis voor KLV, dat zich richt op ongeveer 400 miljoen USD aan gecommitteerd kapitaal dat meer dan 800 miljoen USD aan investeringscapaciteit zouden vertegenwoordigen, inclusief verwachte financiering. De strategie onderstreept de groeiende institutionele overtuiging in de snel groeiende huurwoningsector van Korea, een van de snelst groeiende markten voor meergezinnen in Azië.

APG is een van 's werelds grootste pensioenbeleggers en beheert activa namens het Nederlandse pensioenfonds ABP.

Bouwinvest is een toonaangevende Nederlandse institutionele vastgoedbeleggingsbeheerder die zich richt op het creëren van langetermijnwaarde door middel van gediversifieerde investeringen in de wereldwijde residentiële en vastgoedsector namens pensioenklanten.

KLV richt zich op activa in de buurt van belangrijke transporthubs met gemakkelijke toegang tot zakendistricten en universiteitscampussen in Seoul, Icheon, Gyeonggi-do en andere snel groeiende buurten in de hele hoofdstad.

Het fonds maakt gebruik van de expertise op het gebied van toegevoegde waarde en placemaking van Tishman Speyer en richt zich in de eerste plaats op bestaande woonactiva met mogelijkheden om de waarde te verhogen, terwijl het een selectieve blootstelling aan ontwikkelingsprojecten behoudt. Deze geïntegreerde benadering brengt kortetermijnstabiliteit in evenwicht met langetermijngroei, waardoor KLV een gediversifieerde portefeuille van hoogwaardige woonactiva kan samenstellen.

Seoul ervaart een boom in de huurvraag, ondersteund door structurele sociaaleconomische verschuivingen zoals stijgende huisvestingskosten, toenemende eenpersoonshuishoudens en een groeiend aantal buitenlandse inwoners en internationale studenten. Samen dragen deze dynamieken bij aan de diepte en veerkracht op lange termijn van de huurmarkt van de stad.

"De Koreaanse woonsector vertegenwoordigt een grote maar onvoldoende geïnstitutionaliseerde kans, aangewakkerd door de groeiende vraag en het beperkte aanbod", zei Graham Mackie, hoofd van pan-Azië van Tishman Speyer. "Deze strategie stelt ons in staat om onze aanwezigheid in een snelgroeiende markt op te schalen en tegelijkertijd de wereldwijde portefeuille van Tishman Speyer verder te diversifiëren".

Joelin Ma, Senior Director Real Estate bij APG, merkt op:

"De woonsector van Korea is een sterk voorbeeld van de structurele kansen waarop we ons richten op de ontwikkelde markten van Azië. Demografische verschuivingen, de stijgende huurvraag en de groeiende acceptatie van professioneel beheerde accommodaties blijven sterke fundamenten op lange termijn ondersteunen, en we zien dit als een aantrekkelijke manier om toegang te krijgen tot veerkrachtige, inkomsten genererende vastgoedblootstelling in de regio. Ons partnerschap met Tishman Speyer en Bouwinvest combineert een sterke lokale uitvoering met structurele flexibiliteit, inclusief een potentiële weg naar een open-ended core vehicle, in lijn met de langetermijnbenadering van APG voor kerninvesteringen in onroerend goed."

Robert Koot, directeur Azië-Pacific Investments bij Bouwinvest, merkt op:

Onze Korea Living-strategie weerspiegelt onze sterke overtuiging in de langetermijnfundamenten van een van de meest dynamische en institutioneel groeiende residentiële markten van Azië. Voortbouwend op onze wereldwijde ervaring in de woonsector, geloven we dat het samenwerken met APG en Tishman Speyer ons zeer goed positioneert om een hoogwaardige, schaalbare portefeuille te creëren. Als onderdeel van onze prestatiestrategie willen we bijdragen aan de evolutie van stedelijk wonen door duurzame, toekomstgerichte huisvestingsoplossingen te leveren die voldoen aan de behoeften van moderne Koreaanse huishoudens, terwijl we een veerkrachtig, langetermijnrendement voor onze klant genereren."

Jorrit Sennema, Senior Portfolio Manager bij Bouwinvest, merkt op:

"De woonmarkt van Seoul bevindt zich op een belangrijk keerpunt. Een aanzienlijk deel van de bestaande woningvoorraad veroudert en voldoet niet meer aan de behoeften van de huidige stedelijke bevolking. Tegelijkertijd verandert de snelle groei van eenpersoonshuishoudens de vraag fundamenteel, waardoor een duidelijke behoefte ontstaat aan goed ontworpen, professioneel beheerde woonoplossingen. Deze onevenwichtigheid biedt een aantrekkelijke kans om moderne, hoogwaardige woningen te leveren die beter weerspiegelen hoe mensen vandaag de dag leven, terwijl ze de voortdurende institutionalisering van de sector stimuleren."

Het vehikel bouwt verder voort op de voortdurende wereldwijde diversificatiestrategie van Tishman Speyer, die prioriteit geeft aan investeringen in een steeds breder scala aan activaklassen en geografische gebieden.

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod om te verkopen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om belangen in een rechtsgebied te verwerven.

Over Tishman Speyer (tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer is een toonaangevende eigenaar, ontwikkelaar, exploitant en beleggingsbeheerder van eersteklas vastgoed in ongeveer 40 belangrijke markten in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Onze portefeuille omvat markttarieven en betaalbare woongemeenschappen, vooraanstaande kantoorgebouwen en winkelruimtes, industriële en datacenterfaciliteiten, campussen voor gemengd gebruik en vastgoedkredietinvesteringen. We creëren state-of-the-art life science centra via onze joint venture Breakthrough Properties en stimuleren innovatie via onze strategische proptech-investeringen. Met een wereldwijde visie, on-the-ground expertise en een gepersonaliseerde aanpak bevorderen we innovatie, passen ons snel aan wereldwijde en lokale trends aan en anticiperen proactief op de veranderende behoeften van onze klanten. Door gezondheid en welzijn, enlightened placemaking en klantgerichte initiatieven zoals ons huurdersfaciliteitenplatform, ZO, en onze flexibele ruimte- en co-workingmerk, Studio, in onze gebouwen te integreren, verbeteren we de ervaring van de mensen die daar werken en wonen. Sinds onze oprichting in 1978 heeft Tishman Speyer 600 eigendommen verworven, ontwikkeld en geëxploiteerd, in totaal 242 miljoen vierkante voet, met een gecombineerde waarde van ongeveer $ 138 miljard (VS). Onze huidige portefeuille omvat iconische activa zoals het Rockefeller Center in New York City, The Springs in Shanghai, TaunusTurm in Frankfurt en de Mission Rock-buurt die momenteel in San Francisco wordt gerealiseerd.

Over APG (https://apg.nl/en)

Als grootste pensioendienstverlener in Nederland beheert APG ongeveer 601 miljard EUR (december 2025) aan pensioenactiva voor 4,6 miljoen deelnemers. APG verleent uitvoerend advies, vermogensbeheer, pensioenadministratie en pensioencommunicatie. Met ongeveer 4.000 werknemers werken we vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong en Singapore. Wij werken voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningbouwverenigingen, beschermde arbeidsorganisaties, medische specialisten en architecten.

Over Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)

Bij Bouwinvest zijn we toegewijd aan het creëren van financieel rendement voor onze institutionele klanten. Wij vonden onze oorsprong in het Nederlandse pensioenfonds voor bouwvakkers bpfBOUW en hebben een unieke positie opgebouwd als beleggingsbeheerder die toezicht houdt op € 17,8 miljard aan activa (jaar 2025). We bieden institutionele beleggers toegang tot een zorgvuldig samengestelde portefeuille van Nederlandse directe investeringen en gerichte wereldwijde indirecte investeringen, terwijl we ook op maat gemaakte investeringsmogelijkheden bieden. In overeenstemming met onze beleggingsfilosofie erkennen wij dat het bereiken van langetermijnsucces en uitstekende prestaties alleen mogelijk is wanneer ESG-overwegingen een integraal onderdeel vormen van onze beleggingsbeslissingen, wanneer deze overwegingen in overeenstemming zijn met het leveren van financieel rendement binnen onze beleggingshorizon. Door beide te integreren, brengen we het behoud en de groei van toekomstige financiële waarde voor onze investeerders in evenwicht en leveren we tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de samenleving. Voor ons is dat echte waarde voor het leven.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995139/Tishman_Speyer_Seoul_Skyline.jpg