TOKYO CREATIVE SALON 2026 anunciado oficialmente

Desde o seu lançamento em 2020, o TOKYO CREATIVE SALON evoluiu para uma semana criativa em toda a cidade, com origem em Tóquio, reunindo moda, design, arte, artesanato e tecnologia durante a época de floração das cerejeiras. Ao usar a própria cidade como palco, o festival atraiu grande atenção tanto nacional quanto internacionalmente, recebendo mais de 1,25 milhão de visitantes em sua edição mais recente.

O tema para 2026 é "FUTURE VINTAGE" (VINTAGE DO FUTURO). O TCS2026 explora como memórias, cultura e expressões criativas acumuladas dentro da cidade podem ser reinterpretadas através de sensibilidades contemporâneas e levadas adiante para o futuro. O festival tem como objetivo apresentar expressões que continuarão a ressoar entre gerações, de Tóquio ao mundo.

Hiroshi Ohnishi, presidente do TCS2026, comentou:

"Em todo o mundo, as cidades estão fortalecendo seu valor cultural, unindo criadores e comunidades. O TOKYO CREATIVE SALON é uma iniciativa para mostrar a criatividade de nível mundial do Japão, tendo Tóquio como palco. Sob o tema 'FUTURE VINTAGE', procuramos conectar a cultura e as memórias acumuladas da cidade a expressões que repercutam no futuro."

Satoshi Sugiyama, Diretor Executivo do TCS2026, acrescentou:

"Tóquio é uma cidade onde camadas de criatividade foram construídas ao longo do tempo através de pessoas, lugares e diversas influências culturais. Com o TOKYO CREATIVE SALON, reinterpretamos essas camadas através de perspectivas contemporâneas e transformamos a própria cidade em um espaço de expressão criativa. 'FUTURE VINTAGE' reflete nossa intenção de revisitar as memórias incorporadas em Tóquio e moldar novas formas de criatividade formas de criatividade que serão perpetuadas no futuro."

Mais detalhes sobre programas e exposições individuais serão anunciados nas próximas semanas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876602/Scenes_TOKYO_CREATIVE_SALON_2025.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2876603/Tokyo_Creative_Salon_Executive_Committee_LPR_Logo.jpg

FONTE Tokyo Creative Salon Executive Committee