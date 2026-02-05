Se anunció de forma oficial el TOKYO CREATIVE SALON 2026

El festival creativo más grande de Japón regresa a Tokio, del 13 al 22 de marzo de 2026

TOKIO, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, el Comité Ejecutivo del Tokyo Creative Salon anunció el próximo TOKYO CREATIVE SALON 2026 (TCS2026), el festival creativo más grande de Japón, que se celebrará desde el viernes 13 de marzo al domingo 22 de marzo de 2026.

En su séptimo año, TCS2026 se llevará a cabo en nueve áreas principales de Tokio: Marunouchi, Nihonbashi, Ginza, Akasaka, Roppongi, Shibuya, Harajuku, Shinjuku y Haneda y será gratuito y abierto al público.

Desde su lanzamiento en 2020, el TOKYO CREATIVE SALON se ha convertido en una semana creativa en toda la ciudad originaria de Tokio, que reúne moda, diseño, arte, artesanía y tecnología durante la temporada de los cerezos en flor. Al utilizar la ciudad como escenario, el festival atrajo una amplia atención tanto a nivel nacional como internacional y recibió a más de 1,25 millones de visitantes en su edición más reciente.

El tema para 2026 es "FUTURE VINTAGE" (VINTAGE DEL FUTURO). TCS2026 explora cómo los recuerdos, la cultura y las expresiones creativas acumuladas dentro de la ciudad se pueden reinterpretar mediante sensibilidades contemporáneas y se pueden trasladar al futuro. El festival tiene como objetivo presentar expresiones que seguirán influyendo por generaciones, desde Tokio para el mundo.

Hiroshi Ohnishi, presidente de TCS2026, comentó:

"En todo el mundo, las ciudades están fortaleciendo su valor cultural al unir a creadores y comunidades. TOKYO CREATIVE SALON es una iniciativa para mostrar la creatividad de primer nivel de Japón con Tokio como escenario. Con el tema "FUTURE VINTAGE", buscamos conectar la cultura y los recuerdos acumulados de la ciudad con expresiones que influyan en el futuro".

Satoshi Sugiyama, director ejecutivo de TCS2026, agregó:

"Tokio es una ciudad en la que las capas de creatividad se construyeron a lo largo del tiempo mediante personas, lugares e influencias culturales diversas. Gracias al TOKYO CREATIVE SALON, reinterpretamos estas capas mediante perspectivas contemporáneas y transformamos la ciudad en un espacio para la expresión creativa. "FUTURE VINTAGE" refleja nuestra intención de volver a visitar los recuerdos arraigados en Tokio y dar forma a nuevas formas de creatividad que se llevarán adelante en el futuro".

En las próximas semanas, se anunciarán más detalles sobre programas y exposiciones individuales.

