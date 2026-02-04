TOKYO CREATIVE SALON 2026 offiziell angekündigt

Seit seiner Einführung im Jahr 2020 hat sich der TOKYO CREATIVE SALON zu einer stadtweiten Kreativwoche entwickelt, die ihren Ursprung in Tokio hat und während der Kirschblüte Mode, Design, Kunst, Handwerk und Technologie zusammenbringt. Durch die Nutzung der Stadt selbst als Bühne hat das Festival sowohl national als auch international große Aufmerksamkeit erregt und bei seiner letzten Ausgabe über 1,25 Millionen Besucher angezogen.

Das Thema für 2026 lautet „FUTURE VINTAGE". TCS2026 untersucht, wie Erinnerungen, Kultur und kreative Ausdrucksformen, die sich in der Stadt angesammelt haben, durch zeitgenössische Sensibilität neu interpretiert und in die Zukunft übertragen werden können. Das Festival hat zum Ziel, Ausdrucksformen zu präsentieren, die über Generationen hinweg von Tokio aus in die Welt hinausstrahlen werden.

Hiroshi Ohnishi, Chairman des TCS2026, kommentierte:

„Überall auf der Welt stärken Städte ihren kulturellen Wert, indem sie Kreative und Gemeinschaften zusammenbringen. Der TOKYO CREATIVE SALON ist eine Initiative, die Japans erstklassige Kreativität mit Tokio als Bühne präsentiert. Unter dem Motto „FUTURE VINTAGE" streben wir danach, die angesammelte Kultur und Erinnerungen der Stadt mit Ausdrucksformen zu verbinden, die bis in die Zukunft hineinwirken."

Satoshi Sugiyama, Executive Director des TCS2026, fügte hinzu:

„Tokio ist eine Stadt, in der sich im Laufe der Zeit durch Menschen, Orte und vielfältige kulturelle Einflüsse eine vielschichtige Kreativität entwickelt hat. Mit dem TOKYO CREATIVE SALON interpretieren wir diese Schichten aus zeitgenössischer Perspektive neu und verwandeln die Stadt selbst in einen Raum für kreativen Ausdruck. „FUTURE VINTAGE" spiegelt unsere Absicht wider, die in Tokio verankerten Erinnerungen wieder aufleben zu lassen und neue Formen der Kreativität zu gestalten, die in die Zukunft getragen werden."

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Programmen und Ausstellungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875849/Scenes_TOKYO_CREATIVE_SALON_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875850/Tokyo_Creative_Salon_Executive_Committee_LPR_Logo.jpg