Se anuncia oficialmente el TOKYO CREATIVE SALON 2026

News provided by

Tokyo Creative Salon Executive Committee

Feb 04, 2026, 20:00 ET

El festival creativo más grande de Japón regresa a Tokio del 13 al 22 de marzo de 2026

TOKIO, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité Ejecutivo del Salón Creativo de Tokio anunció hoy el próximo TOKYO CREATIVE SALON 2026 (TCS2026), el festival creativo más grande de Japón, que se llevará a cabo del viernes 13 de marzo al domingo 22 de marzo de 2026.

En su séptimo año, TCS2026 se llevará a cabo en nueve áreas principales de Tokio (Marunouchi, Nihonbashi, Ginza, Akasaka, Roppongi, Shibuya, Harajuku, Shinjuku y Haneda) y será gratuito y abierto al público.

Desde su lanzamiento en 2020, TOKYO CREATIVE SALON se ha convertido en una semana creativa que abarca toda la ciudad, con origen en Tokio, y que reúne moda, diseño, arte, artesanía y tecnología durante la temporada de floración del cerezo. Al utilizar la propia ciudad como escenario, el festival ha atraído una gran atención tanto a nivel nacional como internacional, recibiendo a más de 1,25 millones de visitantes en su última edición.

El tema de 2026 es "FUTURE VINTAGE". TCS2026 explora cómo los recuerdos, la cultura y las expresiones creativas acumulados en la ciudad pueden reinterpretarse a través de sensibilidades contemporáneas y proyectarse hacia el futuro. El festival busca presentar expresiones que seguirán resonando entre generaciones, desde Tokio hasta el mundo.

Hiroshi Ohnishi, presidente de TCS2026, comentó:

"En todo el mundo, las ciudades están fortaleciendo su valor cultural al unir a creadores y comunidades. TOKYO CREATIVE SALON es una iniciativa para mostrar la creatividad de clase mundial de Japón, con Tokio como escenario. Bajo el lema 'FUTURE VINTAGE', buscamos conectar la cultura y los recuerdos acumulados de la ciudad con expresiones que resuenen en el futuro".

Satoshi Sugiyama, director ejecutivo de TCS2026, añadió:

"Tokio es una ciudad donde la creatividad se ha ido construyendo a lo largo del tiempo gracias a las personas, los lugares y las diversas influencias culturales. Con TOKYO CREATIVE SALON, reinterpretamos estas capas desde perspectivas contemporáneas y transformamos la ciudad en un espacio para la expresión creativa. 'FUTURE VINTAGE' refleja nuestra intención de revisitar los recuerdos arraigados en Tokio y dar forma a nuevas formas de creatividad que perduren en el futuro".

En las próximas semanas se anunciarán más detalles sobre los distintos programas y exposiciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875849/Scenes_TOKYO_CREATIVE_SALON_2025.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875850/Tokyo_Creative_Salon_Executive_Committee_LPR_Logo.jpg

Also from this source

TOKYO CREATIVE SALON 2026 offiziell angekündigt

TOKYO CREATIVE SALON 2026 offiziell angekündigt

Das Tokyo Creative Salon Executive Committee hat heute den bevorstehenden TOKYO CREATIVE SALON 2026 (TCS2026) angekündigt, Japans größtes...
Le SALON DE LA CRÉATION DE TOKYO 2026 officiellement annoncé

Le SALON DE LA CRÉATION DE TOKYO 2026 officiellement annoncé

Le comité exécutif du Salon de la création de Tokyo a annoncé aujourd'hui la tenue de l'ÉDITION 2026 (TCS2026) du plus grand festival japonais dédié...
