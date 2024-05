Tom Hardy para Cypress & Grapevine Cologne Intense, Jo Malone London

Nosso Embaixador

Como um dos talentos cinematográficos mais reverenciados do Reino Unido, Tom, um londrino nascido e criado, é conhecido por performances cerebrais que mostram sua profundidade, complexidade e versatilidade como ator . Inspirado em Cypress & Grapevine Cologne Intense, Tom, ao lado do aclamado diretor Edward Berger e seu pai Chips Hardy, dá vida a Londres na tela. Uma Londres que celebra idiossincrasias, dicotomias e peculiaridades, com um filme da campanha Jo Malone London para a fragrância.

Unidos pelas raízes britânicas, um comportamento criativo e lúdico e uma dedicação partilhada ao impacto social e à saúde mental – Tom foi uma escolha óbvia de embaixador da Cypress & Grapevine Cologne Intense.

"Foi um privilégio e uma grande alegria colaborar com Jo Malone London nesta campanha. O que começou como uma ligação e paixão partilhadas por atividades filantrópicas semelhantes evoluiu desde então para uma parceria criativa maravilhosamente gratificante, enraizada num compromisso partilhado de causar um impacto positivo a longo prazo. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar ao lado de uma equipe tão brilhante, ajudando a criar um filme que não apenas nos desafiou a visualizar as fragrâncias de novas maneiras, mas também evocou a Londres que amamos – uma cidade que incorpora o excepcional e o contraditório em todos os aspectos. seu brilho.' – Tom Hardy

A campanha

Tom estrela a campanha centrada em Londres ao anoitecer, escrita por seu pai, Chips Hardy, The Exceptional And The Contradictory, um filme de campanha da Cypress & Grapevine Cologne Intense. Dirigido pelo mundialmente conhecido Edward Berger, pelo diretor de fotografia James Friend e pelo compositor Volker Bertelmann, o resultado cinematográfico de nossa parceria não apenas sustenta um sentimento libertador de orgulho por ser londrino, mas fala da relação de Tom com o perfume e o poderoso papel que ele desempenha na narrativa.

'Tom é inegavelmente um grande talento. Ele é inteligente, compassivo, generoso e atencioso. Mas foi a sua vontade de se envolver, além de ser apenas um rosto de uma campanha, que realmente nos impressionou. Esta é uma verdadeira parceria que celebra as raízes de Jo Malone London e a cidade natal de Tom. Unimo-nos como criativos para desafiar a perceção da publicidade de fragrâncias, ao mesmo tempo que temos uma afinidade real com os nossos valores partilhados de saúde mental, continuando a destacar a importância de levar a conversa mais longe. É um verdadeiro privilégio ter Tom como parte da família Jo Malone London. – Jo Dancey, vice-presidente sênior/gerente geral global Jo Malone London.

Cypress & Grapevine Cologne Intense

Uma colônia fresca e amadeirada que une as notas aromáticas dos ciprestes com o calor da videira e a sensualidade do âmbar. O perfume refinado, distinto e ousado para homens é aquele que Tom usa há muito tempo, por isso ele tem uma relação muito pessoal com esta colônia Jo Malone London.

'Para mim, Cypress & Grapevine Cologne Intense é um perfume vintage e terroso maravilhosamente clássico.' - –Tom Hardy

Para assistir ao vídeo da campanha, clique aqui.

