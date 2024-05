Tom Hardy pour Cypress & Grapevine Cologne Intense, Jo Malone Londres

Tom, l'un des talents cinématographiques les plus vénérés du Royaume-Uni, est né et a grandi à Londoner. Il est reconnu pour ses performances cérébrales qui mettent en évidence sa profondeur, sa complexité et sa polyvalence en tant qu'acteur. Inspiré par Cypress & Grapevine Cologne Intense, Tom, ainsi que le directeur acclamé Edward Berger et son père Chips Hardy, donne vie à Londres à l'écran. Un Londres qui célèbre les idiosyncrasies, les dichotomies et les bizarreries, avec un film de la campagne Jo Malone de Londres pour le parfum.

Lié par les racines britanniques, un comportement créatif ludique et un dévouement commun à l'impact social et à la santé mentale, Tom était un choix évident d'ambassadeur pour Cypress & Grapevine Cologne Intense.

« Ce fut un privilège et une grande joie de collaborer avec Jo Malone London à cette campagne. Ce qui a commencé par une connexion et une passion communes pour des activités philanthropiques similaires a depuis évolué en un partenariat créatif merveilleusement gratifiant, enraciné dans un engagement commun à avoir un impact positif à long terme. C'était une expérience merveilleuse de travailler aux côtés d'une équipe aussi brillante, en aidant à créer un film qui nous a non seulement mis au défi de visualiser le parfum de nouvelles façons, mais qui a également été évocateur de Londres que nous aimons, une ville qui incarne l'exceptionnel et le contradictoire dans toute sa brillance.' - Tom Hardy

La campagne

Tom est la vedette de la campagne centrée sur Londres à la tombée de la nuit, écrite par son père Chips Hardy, The Exceptional And The Contradictory, un film de campagne pour Cypress & Grapevine Cologne Intense. Réalisé par Edward Berger, cinéaste renommé James Friend et compositeur Volker Bertelmann, le résultat cinématographique de notre partenariat sous-tend non seulement un sentiment libérateur de fierté d'être un Londonien, mais aussi la relation de Tom avec le parfum et le rôle puissant qu'il joue dans la narration.

« Tom est indéniablement un immense talent. Il est intelligent, compatissant, généreux et réfléchi. Mais c'est sa volonté de s'impliquer au-delà du simple fait d'être le visage d'une campagne qui nous a vraiment frappés. Il s'agit d'un véritable partenariat qui célèbre à la fois les racines de Jo Malone London et la ville natale de Tom. Nous nous sommes réunis en tant que créateurs pour remettre en question la perception de la publicité parfumée, tout en ayant une véritable affinité avec nos valeurs communes de santé mentale, tout en continuant à mettre en lumière l'importance de pousser la conversation plus loin. C'est un véritable privilège d'avoir Tom dans la famille Jo Malone de Londres.' - Jo Dancey, vice-président principal/directeur général mondial, Jo Malone London.

Cologne intense de cyprès et de vigne

Une eau de Cologne fraîche et ligneuse qui unit les notes aromatiques des cyprès avec la chaleur de la vigne et la sensualité de l'ambre. Le parfum raffiné, distinctif et audacieux pour les hommes est celui que Tom porte depuis longtemps, d'où sa relation très personnelle avec cette cologne londonienne Jo Malone.

« Pour moi, Cypress & Grapevine Cologne Intense est un parfum vintage et terreux merveilleusement classique.' - - - Tom Hardy

Pour regarder la vidéo de la campagne, veuillez cliquer ici.

