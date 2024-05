Tom Hardy 代言 Jo Malone London 絲柏與葡萄藤芳醇古龍水

憑藉其英國血統、活躍的創意力以及對社會影響和心理健康的共同關注,Tom 無疑是絲柏與葡萄藤芳醇古龍水形象大使的最佳人選。

「能與 Jo Malone London 合作拍攝這次宣傳片,我感到非常榮幸,也非常高興。起初,我們在慈善事業上有著共同的連結與熱情,現在雙方已經發展成為一種極富創造力的合作夥伴關係,這種關係源於我們對產生長期積極影響的共同承諾。與這樣一個出色的團隊一起工作是一次美妙的經歷,我們共同創作了一部影片,這部影片不僅挑戰了我們以全新方式將香水形象化的能力,而且還喚起了我們對倫敦的熱愛——這座城市在輝煌鼎盛中體現了其非凡與矛盾。」 - Tom Hardy

宣傳片

Tom 主演的絲柏與葡萄藤芳醇古龍水宣傳片以夜幕下的倫敦為中心,由他的父親 Chips Hardy 撰寫腳本,取名為「非凡與矛盾」 (The Exceptional And The Contradictory)。這部電影由世界知名導演 Edward Berger、攝影師 James Friend 和作曲家 Volker Bertelmann 傾力打造,我們的合作成果不僅彰顯了身為倫敦人的自由與自豪感,亦體現了 Tom 與香水的關係,以及香水在故事講述中發揮的強大作用。

「不可否認,Tom 才華橫溢。他聰明、富有同情心、慷慨大方、思慮周密。但真正打動我們的是,他願意參與其中,而不僅僅是作為宣傳活動的代言人。這是一次真正的合作,既是對 Jo Malone London 起源的紀念,亦是對 Tom 家鄉的讚美。身為創意人,我們走到了一起,挑戰人們對香水廣告的看法,同時我們在心理健康方面有著共同的價值觀,同時繼續強調進一步對話的重要性。Tom 能成為 Jo Malone London 大家庭的一員,對我們來說真是莫大的榮幸。」 - Jo Dancey,Jo Malone London 高級副總裁/全球總經理。

絲柏與葡萄藤芳醇古龍水

一款清新的木質古龍水,融合了絲柏的芳香、葡萄藤的溫暖和琥珀的感性。這款精緻、獨特、大膽的男士古龍水是 Tom 長期使用的香水,因此他與這款 Jo Malone London 古龍水有著非常親密的關係。

「對我來說,絲柏與葡萄藤芳醇古龍水充滿著美妙的經典復古和泥土氣息。」 - Tom Hardy

