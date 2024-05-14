Tom Hardy 代言 Jo Malone London 絲柏與葡萄藤芳醇古龍水

新聞提供者

Jo Malone London

14 5月, 2024, 19:00 CST

倫敦2024年5月14日 /美通社/ -- 我們非常榮幸地宣佈，英國演員兼製片人 Tom Hardy 擔任 Jo Malone London 絲柏與葡萄藤芳醇古龍水形象大使。

我們的形象大使
Tom Hardy 是一名土生土長的倫敦人，亦是英國最受尊敬的電影天才之一，他以表演複雜人物著稱，展現了作為演員的深度、複雜性和多面性。Tom 與父親 Chips Hardy 及知名導演 Edward Berger 一起，以絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 (Cypress & Grapevine Cologne Intense) 為靈感，將倫敦搬上銀幕。在 Jo Malone London 香水宣傳片中，我們看到了一個崇尚乖張、對立及雅痞的倫敦。

Tom Hardy For Jo Malone London
Tom Hardy For Jo Malone London
Tom Hardy for Jo Malone London. All images to be credited when used editorially: Courtesy of Jo Malone London
Tom Hardy for Jo Malone London. All images to be credited when used editorially: Courtesy of Jo Malone London
Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense
Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense
Tom Hardy For Jo Malone London
Tom Hardy for Jo Malone London. All images to be credited when used editorially: Courtesy of Jo Malone London Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense

憑藉其英國血統、活躍的創意力以及對社會影響和心理健康的共同關注，Tom 無疑是絲柏與葡萄藤芳醇古龍水形象大使的最佳人選。

「能與 Jo Malone London 合作拍攝這次宣傳片，我感到非常榮幸，也非常高興。起初，我們在慈善事業上有著共同的連結與熱情，現在雙方已經發展成為一種極富創造力的合作夥伴關係，這種關係源於我們對產生長期積極影響的共同承諾。與這樣一個出色的團隊一起工作是一次美妙的經歷，我們共同創作了一部影片，這部影片不僅挑戰了我們以全新方式將香水形象化的能力，而且還喚起了我們對倫敦的熱愛——這座城市在輝煌鼎盛中體現了其非凡與矛盾。」 -  Tom Hardy

宣傳片
Tom 主演的絲柏與葡萄藤芳醇古龍水宣傳片以夜幕下的倫敦為中心，由他的父親 Chips Hardy 撰寫腳本，取名為「非凡與矛盾」 (The Exceptional And The Contradictory)。這部電影由世界知名導演 Edward Berger、攝影師 James Friend 和作曲家 Volker Bertelmann 傾力打造，我們的合作成果不僅彰顯了身為倫敦人的自由與自豪感，亦體現了 Tom 與香水的關係，以及香水在故事講述中發揮的強大作用。

「不可否認，Tom 才華橫溢。他聰明、富有同情心、慷慨大方、思慮周密。但真正打動我們的是，他願意參與其中，而不僅僅是作為宣傳活動的代言人。這是一次真正的合作，既是對 Jo Malone London 起源的紀念，亦是對 Tom 家鄉的讚美。身為創意人，我們走到了一起，挑戰人們對香水廣告的看法，同時我們在心理健康方面有著共同的價值觀，同時繼續強調進一步對話的重要性。Tom 能成為 Jo Malone London 大家庭的一員，對我們來說真是莫大的榮幸。」 - Jo Dancey，Jo Malone London 高級副總裁/全球總經理。

絲柏與葡萄藤芳醇古龍水
一款清新的木質古龍水，融合了絲柏的芳香、葡萄藤的溫暖和琥珀的感性。這款精緻、獨特、大膽的男士古龍水是 Tom 長期使用的香水，因此他與這款 Jo Malone London 古龍水有著非常親密的關係。

「對我來說，絲柏與葡萄藤芳醇古龍水充滿著美妙的經典復古和泥土氣息。」 - Tom Hardy

如欲觀看宣傳片，請點擊此處。

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SOURCE Jo Malone London