Travel Rule em escala: VerifyVASP alcança 10 milhões de verificações no valor de US$ 200 bilhões

SINGAPURA, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A VerifyVASP, líder em soluções de conformidade de ativos virtuais, alcançou marcos significativos na implementação da Travel Rule: US$ 200 bilhões em transferências verificadas processadas em 10 milhões de verificações bem-sucedidas desde sua criação, em 2022. A Travel Rule é um requisito regulamentar de PLD/CFT que exige que as instituições financeiras e os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) compartilhem e verifiquem certas informações do usuário ao transferir fundos ou ativos virtuais de acordo.

Elsa Madrolle, gerente geral da região EMEA, comenta:

"São US$ 200 bilhões em ativos virtuais atingindo constantemente as partes pretendidas e verificadas, em um momento em que as respostas das mensagens nem sempre são recebidas em outras implementações. Temos em média uma taxa de sucesso de verificação de 92%, portanto, nossos membros estão relatando maior confiança dos usuários. No período que antecede a implementação na UE, podemos demonstrar que a Travel Rule pode ser alcançada, em escala, ao mesmo tempo em que melhora a experiência do usuário."

Para atingir esses marcos, a VerifyVASP construiu um conjunto de soluções que verifica a identidade de todas as partes interessadas - tanto os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) quanto os usuários finais - antes de transferências e depósitos. Um protocolo peer-to-peer totalmente descentralizado garante imediatismo e segurança. Essas soluções são capazes de verificar as entidades obrigadas e não obrigadas pela Travel Rule, respeitando sempre a base legal, resolvendo um grande problema da questão do amanhecer.

Em uma era de níveis sem precedentes de golpes, fraudes e atividades ilegais em esferas virtuais e tradicionais, a implementação eficaz da Travel Rule já está atenuando alguns desses riscos. Os membros do VerifyVASP estão relatando uma quase eliminação de golpes de falsificação de identidade, conforme relatado por seus usuários.

A implementação da Travel Rule tem um impacto significativo nos usuários: novos requisitos exigem algumas mudanças na experiência do usuário, mas também criam confiança no uso de VASPs membros compatíveis para transferências quando implementadas corretamente.

À medida que os prazos de implementação se aproximam em várias jurisdições, incluindo a União Europeia, as realizações da VerifyVASP demonstram que a implementação correta da Travel Rule não aborda apenas conformidade, mas é um fator-chave na construção de um ecossistema mais seguro e próspero.

Sobre a VerifyVASP Pte. Ltd.:

VerifyVASP é um protocolo de mensagens descentralizado para conformidade com a Travel Rule com o suporte de VASPs regulamentadas. A VerifyVASP fornece soluções abrangentes de Travel Rule que incluem a diligência da contraparte, protocolo de mensagens, análise de risco na cadeia e consulta sobre os requisitos de Travel Rule e proteção de dados pessoais. Com sede em Singapura e subsidiárias em Tóquio e Paris, a VerifyVASP antecipa o crescimento acelerado da rede e as verificações.

