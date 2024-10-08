「旅行規則」規模化實施：VerifyVASP完成1000萬次驗證，累計2000億美元交易

「相較於其他實施方案中常見的消息回復缺失問題，我們的平臺確保了2000億美元虛擬資產持續準確地送達經核實的目標交易對手手中。我們的平均驗證成功率高達92%，因此我們的會員回饋用戶信任度有所提升。在歐盟即將推行該規則之際，我們證明了『旅行規則』不僅適用于大規模應用，還能切實增強用戶體驗。」

為達成這些成就，VerifyVASP開發了一套全面的解決方案，旨在在轉帳和存款前對包括虛擬資產服務提供者(VASP)和最終用戶在內的所有相關方進行身份驗證。透過採用完全去中心化的點對點協議，確保驗證的即時性與安全性。這些解決方案能夠在始終遵循法律框架的同時，有效驗證受「旅行規則」約束和非約束的實體，解決「日出問題」這一大挑戰。

在虛擬和傳統領域詐騙、欺詐及非法活動空前猖獗的時代，「旅行規則」的有效執行緩解了其中部分風險。VerifyVASP的會員回饋顯示，用戶報告的假冒欺詐事件幾乎絕跡。

「旅行規則」的實施對用戶影響深遠：儘管新規定要求對用戶體驗做出一些調整，但若執行得當，也將建立起用戶對於透過合規VASP進行轉帳的信任與信心。

隨著包括歐盟在內多個司法管轄區實施日期的臨近，VerifyVASP的成就彰顯了正確執行「旅行規則」不僅是合規需求，更是構建更安全、更繁榮生態系統的關鍵所在。

（完）

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關於VerifyVASP Pte. Ltd.：

VerifyVASP作為一個「旅行規則」合規性去中心化信息傳輸協議，得到了受監管的各虛擬資產服務提供者的支持。VerifyVASP提供全面的「旅行規則」解決方案，包括交易方盡職調查、信息傳輸協議、鏈上風險分析和「旅行規則」/個人數據保護要求諮詢。VerifyVASP總部位於新加坡，並在東京和巴黎設有子公司，旨在加速推動網絡擴展和驗證。

媒體聯繫人：Elsa Madrolle，電郵：[email protected]，電話：+33 752079903

SOURCE VerifyVASP