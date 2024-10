La Travel Rule à grande échelle : VerifyVASP réalise 10 millions de vérifications pour une valeur de 200 milliards de dollars

SINGAPOUR, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, leader en solutions de conformité des actifs virtuels, a franchi de nouveaux jalons dans la mise en œuvre de la Travel Rule: 200 milliards de dollars de transferts vérifiés traités sur 10 millions de vérifications réussies depuis sa création en 2022. La Travel Rule est une exigence réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui impose aux établissements financiers et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) de partager et de vérifier certaines informations sur les utilisateurs lors du transfert de fonds ou d'actifs virtuels.

Elsa Madrolle, directrice générale de la région EMEA, commente :

« Cela représente 200 milliards de dollars d'actifs virtuels ayant systématiquement atteint les contreparties ciblées et vérifiées, alors que d'autres implémentations ne reçoivent pas toujours les réponses attendues à leurs messages. Notre taux de réussite des vérifications est en moyenne de 92 %, et nos membres font état d'une confiance accrue de la part des utilisateurs. Dans la perspective de la mise en œuvre dans l'UE, nous pouvons démontrer que la Travel Rule peut être appliquée à grande échelle, tout en améliorant réellement l'expérience des utilisateurs ».

Pour atteindre ces objectifs, VerifyVASP a mis au point une série de solutions permettant de vérifier l'identité de toutes les parties prenantes - à la fois les VASPs et les utilisateurs finaux - avant les transferts et les dépôts. Un protocole pair-à-pair entièrement décentralisé garantit l'immédiateté et la sécurité. Ces solutions permettent de vérifier à la fois les entités soumises à la Travel Rule et celles qui ne le sont pas, tout en respectant toujours la base juridique, ce qui résout un des dilemmes majeurs du problème « sunrise ».

À une époque où escroqueries, fraudes et autres activités illégales dans les sphères virtuelles et traditionnelles atteignent des niveaux sans précédent, une mise en œuvre efficace de la Travel Rule permet déjà d'atténuer certains de ces risques. Les membres de VerifyVASP font état d'une élimination quasi-totale des escroqueries par usurpation d'identité signalées par leurs utilisateurs.

La mise en œuvre de la Travel Rule a une incidence significative sur les utilisateurs : les nouvelles exigences nécessitent effectivement certains changements dans l'expérience de l'utilisateur, mais elles renforcent également la confiance dans l'utilisation des VASP membres conformes pour les transferts lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre.

À l'approche des échéances de mise en œuvre dans divers territoires, dont l'Union européenne, les résultats obtenus par VerifyVASP démontrent qu'une implémentation correcte de la Travel Rule n'est pas seulement une question de conformité, mais un facteur clé dans la construction d'un écosystème plus sûr et plus prospère.

À propos de VerifyVASP Pte. Ltd :

VerifyVASP est un protocole de messagerie décentralisé pour la conformité avec la Travel Rule, pris en charge par les VASP réglementés. VerifyVASP propose des solutions complètes en matière de Travel Rule qui comprennent la vérification préalable des contreparties, le protocole de messagerie, l'analyse des risques sur la chaîne et la consultation sur les exigences en matière de Travel Rule/de protection des données à caractère personnel. VerifyVASP, dont le siège se trouve à Singapour et qui possède des filiales à Tokyo et à Paris, prévoit une accélération de la croissance du réseau et des vérifications.

