Travel Rule op schaal: VerifyVASP bereikt 10 miljoen verificaties ter waarde van 200 miljard dollar

SINGAPORE, 8 oktober 2024 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, een leider in oplossingen voor de naleving van virtuele activa, heeft belangrijke mijlpalen bereikt in de uitvoering van de Travel Rule: sinds de oprichting heeft het $ 200 miljard aan geverifieerde overdrachten verwerkt met 10 miljoen succesvolle verificaties. De Travel Rule is opgesteld met als doel het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financiering van terrorisme, volgens de Amerikaanse AML/CFT-wetgeving. Hieronder zijn financiële instellingen en virtuele activadienstverleners (VASP's) verplicht om bepaalde gebruikersinformatie te delen en te verifiëren bij het overmaken van geld of virtuele activa.

Elsa Madrolle, algemeen directeur voor EMEA, licht toe:

"Dat is $ 200 miljard aan virtuele activa die consequent de beoogde, geverifieerde tegenpartijen bereiken, op een moment dat antwoorden op berichten niet altijd worden ontvangen in andere implementaties. We hebben gemiddeld een succespercentage voor verificaties van 92%, dus onze leden melden een toegenomen vertrouwen van gebruikers. In de aanloop naar de implementatie in de EU kunnen we laten zien dat de Travel Rule kan worden gerealiseerd, op schaal, terwijl de gebruikerservaring daadwerkelijk wordt verbeterd."

Om deze mijlpalen te bereiken, heeft VerifyVASP een reeks oplossingen ontwikkeld die de identiteit van alle belanghebbenden, zowel virtuele activadienstverleners als eindgebruikers, verifieert voordat overdrachten en stortingen worden gedaan. Een volledig gedecentraliseerd peer-to-peer protocol zorgt voor directheid en veiligheid. Met deze oplossingen kunnen entiteiten die al dan niet onder de Travel Rule vallen worden gecontroleerd, waarbij het belangrijke probleem van de "sunrise-kwestie" is opgelost.

In een tijdperk waarin oplichting, fraude en illegale activiteiten in virtuele en traditionele omgevingen hun weerga niet kennen, worden sommige van deze risico's al beperkt door een effectieve implementatie van de Travel Rule. VerifyVASP-leden melden dat hun gebruikers bijna geen oplichterspraktijken meer melden.

De implementatie van de Travel Rule heeft een aanzienlijke impact op gebruikers: De nieuwe vereisten houden enkele veranderingen in op het gebied van de gebruikerservaring, maar zorgen ook voor meer vertrouwen in het gebruik van aangesloten VASP's die de regel naleven voor de correcte implementatie van overdrachten.

Nu de deadlines voor de implementatie naderen in verschillende rechtsgebieden, waaronder de Europese Unie, tonen de prestaties van VerifyVASP aan dat een correcte implementatie van de Travel Rule niet alleen gaat over naleving, maar een belangrijke factor is in het opbouwen van een veiliger en bloeiender ecosysteem.

Over VerifyVASP Pte. Ltd.:

VerifyVASP is een gedecentraliseerd berichtenprotocol voor Travel Rule-naleving dat wordt ondersteund door gereguleerde VASP's. VerifyVASP biedt uitgebreide Travel Rule-oplossingen, waaronder due diligence van de tegenpartij, berichtenprotocol, risicoanalyse van de keten en advies over de vereisten van de Travel Rule / bescherming van persoonsgegevens. Het hoofdkantoor is gevestigd in Singapore met dochterondernemingen in Tokio en Parijs. VerifyVASP verwacht een versnelde groei van het netwerk en verificaties.

