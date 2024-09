Trianz celebra um Acordo de Colaboração Estratégica com a AWS para revolucionar a adoção e o gerenciamento da nuvem

SANTA CLARA, Califórnia, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Trianz, empresa de soluções de tecnologia de transformação digital, anunciou hoje que celebrou um Acordo de Colaboração Estratégica (SCA) abrangente com a Amazon Web Services (AWS), com o objetivo de transformar o cenário de migrações, modernização, gerenciamento e maximização da nuvem. Essa colaboração integra a plataforma de ponta Concierto da Trianz com a infraestrutura e os serviços em nuvem da AWS, prometendo oferecer velocidade, simplicidade e adoção de nuvem altamente econômica. O Concierto é uma plataforma SaaS hiperautomatizada, de código zero e multilíngue que cobre a jornada de nuvem de ponta a ponta de uma organização sob um único escopo. Ele permite migrações ultrarrápidas para a nuvem; modernização de PaaS; gerenciamento de nuvem híbrida e maximiza a nuvem por meio de observabilidade de 360 graus e correções automatizadas de anomalias baseadas em inteligência artificial (IA).

A colaboração aborda a crescente complexidade da adoção e gestão da nuvem, oferecendo uma abordagem baseada em software que acelera significativamente as transformações digitais. Os principais elementos desta colaboração estratégica incluem:

Inovação colaborativa: A Trianz e a AWS trabalharão juntas em roteiros conjuntos, combinando seus conhecimentos para desenvolver soluções avançadas que simplifiquem as migrações para a nuvem e os esforços de modernização. Isso tornará o gerenciamento em nuvem mais eficiente, acessível e econômico para organizações de todos os tamanhos. Acesso global GRATUITO ao Concierto Migrate: Em um movimento para democratizar os recursos de migração em nuvem, a AWS disponibilizará gratuitamente as licenças da solução Concierto Migrate da Trianz para parceiros e clientes da AWS Migration Competency em todo o mundo. Essa iniciativa elimina as barreiras financeiras à adoção da AWS, utilizando soluções Concierto Migrate de última geração, permitindo que cada vez mais organizações se beneficiem de transições automatizadas e eficientes para a nuvem. A Trianz também está oferecendo treinamento GRATUITO para clientes e parceiros no Concierto Migrate. Operações de nuvem híbrida mais fáceis e econômicas: O Concierto Manage permite que os clientes gerenciem sua infraestrutura em nuvem e no local a partir de um único painel. As operações de nuvem híbrida no Concierto são mais fáceis do que gerenciar plataformas como a VMware e não exigem habilidades específicas da nuvem. A AWS e a Trianz estão, em conjunto, reduzindo a carga financeira nas transições, subsidiando os custos do software Concierto Manage, treinamento e certificação para clientes e seus parceiros de operações. Serviços Profissionais Aprimorados: Os Serviços Profissionais da AWS trabalharão lado a lado com a Trianz para fornecer migrações rápidas e econômicas, aproveitando o Concierto para clientes em todo o mundo. Essa colaboração combina os pontos fortes de ambas as organizações para fornecer suporte abrangente durante toda a jornada de migração. Incentivos de migração acelerada: Por meio do AWS Migration Acceleration Program (MAP) e da Rapid Migration Offer (RMO), clientes e parceiros receberão incentivos adicionais para adotar uma abordagem baseada em software Concierto para migração em nuvem. Este programa ressalta o compromisso da AWS e da Trianz em facilitar a adoção rápida e econômica da nuvem. Aprimoramento do ecossistema MSP: A AWS e a Trianz se envolverão ativamente com os parceiros do programa AWS Managed Service Provider (MSP) para ajudá-los a consolidar seus conjuntos de ferramentas fragmentados na plataforma unificada Concierto Manage. Além disso, a Trianz fornecerá treinamento e certificação gratuitos do Concierto Manage para clientes e parceiros MSP da AWS, para que eles possam executar operações de nuvem híbrida com facilidade. Esta iniciativa visa melhorar a eficiência da prestação de serviços, permitindo que os Parceiros MSP da AWS ofereçam serviços mais simplificados e econômicos aos seus clientes.

Sri Manchala, CEO da Trianz e autor de Crossing the Digital Faultline, compartilhou sua perspectiva sobre o impacto transformador da colaboração: "A tecnologia em nuvem é a base da transformação digital. Sem ela, nenhuma empresa pode se transformar, muito menos utilizar tecnologias de última geração como a IA para tomar decisões de forma preditiva, transformar o valor do cliente ou reimaginar seu futuro. As complexidades associadas à migração e ao gerenciamento contínuo têm sido barreiras formidáveis para a maioria das organizações, mesmo quando as janelas de transformação diminuíram rapidamente. Nossa plataforma Concierto, agora aprimorada por meio dessa colaboração global com a AWS, desmonta efetivamente esses obstáculos, acelerando a jornada para a nuvem e tornando seu gerenciamento subsequente notavelmente mais simples do que os formatos legados no local.

"A melhor parte é o elemento humano - projetamos deliberadamente o Concierto para permitir que o pessoal que há muito gerencia ambientes no local opere a nuvem híbrida com facilidade. Isso permite que as organizações aprimorem suas equipes existentes e experientes - em vez de ter que contratar talentos caros novamente. Ao combinar as soluções de software inovadoras da Trianz com a infraestrutura e os serviços robustos da AWS, não estamos apenas facilitando o dimensionamento da nuvem — estamos revolucionando-a."

Jahid Khandaker, diretor de informações da GE HealthCare, comentou: "O Concierto Migrate mudou positivamente o processo de migração em nosso ambiente global de TI e organizacional com seus altos níveis de automação, simplificando o envolvimento de nossa equipe, acelerando nossas migrações e fornecendo previsibilidade. Esta é uma colaboração empolgante para trazer soluções de nuvem muito necessárias e oportunas para os clientes."

A colaboração da Trianz com a AWS marca um momento crucial na missão de revolucionar, simplificar, democratizar e acelerar as transformações digitais. Rima Olinger, diretora administrativa da North America Partners da AWS, acrescentou: "A colaboração entre a Trianz e a AWS fornecerá aos nossos clientes e parceiros conjuntos globalmente um caminho acelerado para migrar, modernizar e gerenciar cargas de trabalho críticas na AWS".

A fim de educar as organizações em todo o mundo sobre o caminho para a migração de diversos conjuntos de cargas de trabalho, incluindo VMware, a AWS e a Trianz lançaram em conjunto um e-book intitulado 'Accelerate your legacy workload migrations with Trianz | Concierto.' Baixe instantaneamente aqui.

Sobre a Trianz

A Trianz simplifica e acelera as evoluções digitais por meio de plataformas tecnológicas e excelência na execução. Impulsionados por pesquisa, tecnologia e experiência, permitimos que os clientes façam a transição para uma empresa digital, aproveitando novas plataformas de adoção e gerenciamento de nuvem, análise, digital, infraestrutura e segurança. Com mais de 2.000 funcionários em todo o mundo, escritórios no Vale do Silício, Washington DC Metro, Chicago, Austin, Boston, Seattle, Nova York, Dubai, Singapura e centros de tecnologia em Bengaluru, Hyderabad e Chennai, a Trianz e seus parceiros atendem a Fortune 1000 e organizações emergentes em todos os setores globalmente. Para mais informações sobre a Trianz, acesse www.trianz.com.

O Concierto é uma plataforma hiperautomatizada, de código zero e SaaS que oferece migrações, gerenciamento, modernização e maximização da nuvem sob um único escopo. Além dos serviços profissionais do Concierto, a plataforma está disponível para clientes diretamente ou através de parceiros aprovados. Para mais informações sobre a plataforma Concierto, acesse www.concierto.cloud. Para se tornar um parceiro, acesse www.concierto.cloud/partners.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services é a nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para suportar praticamente qualquer carga de trabalho, e agora possui mais de 240 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), móvel, segurança, híbrido, mídia e desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicativos de 108 zonas de disponibilidade em 34 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 18 zonas de disponibilidade e mais seis regiões da AWS no México, Nova Zelândia, Reino da Arábia Saudita, Taiwan, Tailândia e AWS European Sovereign Cloud. Milhões de clientes - incluindo as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais - confiam na AWS para impulsionar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre o livro - Crossing the Digital Faultline

Crossing the Digital Faultline é um livro sobre liderança que examina por que apenas 7% das empresas em todos os setores têm sucesso nas transformações digitais, apesar dos enormes esforços de liderança, investimentos financeiros e implementações de tecnologia. Combinando dados de mais de 5.000 empresas e seus mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia, Sri Manchala explica o que está impulsionando a digitalização e o que torna uma pequena porcentagem de líderes de sucesso. O livro está disponível na Amazon aqui.

