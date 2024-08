Trianz conclut un accord de collaboration stratégique avec AWS pour révolutionner l'adoption et la gestion du cloud

SANTA CLARA, Californie, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Trianz, une société de solutions technologiques de transformation numérique, annonce ce jour avoir conclu un accord de collaboration stratégique (SCA) complet avec Amazon Web Services (AWS), visant à transformer l'écosystème des migrations, de la modernisation, de la gestion et de la maximisation du cloud. Cette collaboration intègre la plateforme Concierto de Trianz à l'infrastructure et aux services cloud d'AWS, promettant une rapidité et une simplicité inégalées ainsi qu'une adoption très rentable du cloud. Concierto est une plateforme SaaS hyper-automatisée, sans code et multilingue qui couvre le parcours de bout en bout d'une entreprise dans le domaine du cloud sous un même toit. La plateforme permet des migrations rapides vers le cloud, la modernisation des PaaS, la gestion du cloud hybride et l'optimisation du cloud grâce à une observabilité à 360 degrés et à des mesures correctives automatisées basées sur l'intelligence artificielle (IA).

Cette collaboration répond à la complexité croissante de l'adoption et de la gestion du cloud, en proposant une approche logicielle qui accélère considérablement les transformations numériques. Les éléments clés de cette collaboration stratégique sont les suivants

1. L'innovation collaborative : Trianz et AWS travailleront ensemble sur des feuilles de route communes, combinant leur expertise pour développer des solutions avancées qui rationalisent les migrations vers le cloud et les efforts de modernisation. Cela rendra la gestion des clouds plus efficace, plus accessible et plus économique pour les entreprises de toutes tailles.

2. Accès mondial GRATUIT à Concierto Migrate : Dans le but de démocratiser les capacités de migration vers le cloud, AWS mettra gratuitement les licences de la solution Concierto Migrate de Trianz à la disposition des partenaires AWS Migration Competency et des clients du monde entier. Cette initiative élimine les obstacles financiers à l'adoption d'AWS, en utilisant les solutions de pointe Concierto Migrate, permettant à de plus en plus d'organisations de bénéficier de transitions automatisées et efficaces vers le cloud. Trianz offre également une formation GRATUITE aux clients et partenaires sur Concierto Migrate.

3. Des opérations de cloud hybride plus faciles et plus rentables: Concierto Manage permet aux clients de gérer leur infrastructure cloud et sur site à partir d'une seule fenêtre. Les opérations de cloud hybride sur Concierto sont plus faciles que la gestion de plateformes comme VMware et ne nécessitent pas de compétences spécifiques en matière de cloud. AWS et Trianz réduisent conjointement la charge financière des transitions en finançant les coûts du logiciel Concierto Manage, de la formation et de la certification pour les clients et leurs partenaires opérationnels.

4. Services professionnels améliorés : Les services professionnels d'AWS travailleront main dans la main avec Trianz pour fournir des migrations rapides et rentables en s'appuyant sur Concierto aux clients du monde entier. Cette collaboration combine les forces des deux organisations afin de fournir un soutien complet tout au long du processus de migration.

5. Incitations à la migration accélérée : Grâce au programme d'accélération de la migration AWS (MAP) et à l'offre de migration rapide (RMO), les clients et les partenaires recevront des incitations supplémentaires pour adopter une approche de la migration vers le cloud basée sur le logiciel Concierto. Ce programme souligne l'engagement d'AWS et de Trianz à faciliter l'adoption rapide et rentable du cloud.

6. Amélioration de l'écosystème MSP : AWS et Trianz s'engageront activement auprès des partenaires du programme AWS Managed Service Provider (MSP) pour les aider à consolider leurs outils fragmentés dans la plateforme unifiée Concierto Manage. En outre, Trianz fournira gratuitement la formation et la certification Concierto Manage aux clients et aux partenaires MSP d'AWS afin qu'ils soient en mesure d'exécuter facilement des opérations de cloud hybride. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité de la prestation de services, en permettant aux partenaires MSP d'AWS d'offrir des services plus rationalisés et plus rentables à leurs clients.

Sri Manchala, CEO de Trianz et auteur de Crossing the Digital Faultline, partage son point de vue sur l'impact transformateur de la collaboration : « La technologie du cloud est la pierre angulaire de la transformation numérique. Sans elle, aucune entreprise ne peut se transformer, et encore moins utiliser les technologies de nouvelle génération comme l'IA pour prendre des décisions de manière prédictive, transformer la valeur client ou réimaginer leur avenir. Les complexités associées à la migration et à la gestion continue ont longtemps constitué des obstacles considérables pour la plupart des organisations, même si les fenêtres de transformation se sont rapidement réduites. Notre plateforme Concierto, désormais renforcée par cette collaboration mondiale avec AWS, élimine efficacement ces obstacles en accélérant le passage au cloud et en rendant sa gestion ultérieure remarquablement plus simple que les formats traditionnels sur site.

« Nous avons délibérément conçu Concierto pour permettre au personnel qui a longtemps géré des environnements sur site d'exploiter facilement le cloud hybride. Cela permet aux organisations d'améliorer les compétences de leurs équipes existantes et expérimentées, au lieu d'avoir à recruter de nouveaux talents coûteux. En associant les solutions logicielles innovantes de Trianz à l'infrastructure et aux services robustes d'AWS, nous ne nous contentons pas de faciliter la mise à l'échelle du cloud, nous le révolutionnons.

Jahid Khandaker, responsable de l'information chez GE HealthCare, commente : « Concierto Migrate a changé positivement le processus de migration dans notre environnement informatique et organisationnel global grâce à ses hauts niveaux d'automatisation, simplifiant ainsi l'implication de notre équipe, accélérant nos migrations et offrant une certaine prévisibilité. Il s'agit d'une collaboration passionnante qui permettra d'apporter aux clients des solutions cloud nécessaires et opportunes ».

La collaboration de Trianz avec AWS marque un moment charnière dans la mission de révolutionner, simplifier, démocratiser et accélérer les transformations numériques. Rima Olinger, directrice générale des partenaires d'Amérique du Nord chez AWS, ajoute : « La collaboration entre Trianz et AWS offrira à nos clients et partenaires communs dans le monde entier une voie accélérée pour migrer, moderniser et gérer les charges de travail critiques sur AWS. »

Afin d'informer les organisations du monde entier sur la façon de migrer divers ensembles de charges de travail, y compris VMware, AWS et Trianz ont publié conjointement un livre électronique intitulé « Accélérez vos migrations de charges de travail héritées avec Trianz | Concierto ».Téléchargez-le instantanément ici.

À propos de Trianz

Trianz simplifie et accélère les évolutions numériques grâce à des plateformes technologiques et à l'excellence de son exécution. S'appuyant sur la recherche, la technologie et l'expérience, nous permettons aux clients de passer à une entreprise numérique en tirant parti de nouvelles plateformes d'adoption et de gestion du cloud, de l'analytique, du numérique, de l'infrastructure et de la sécurité. Avec plus de 2 000 employés dans le monde, des bureaux dans la Silicon Valley, à Washington DC Metro, Chicago, Austin, Boston, Seattle, New York, Dubaï, Singapour et des centres technologiques à Bengaluru, Hyderabad et Chennai, Trianz et ses partenaires sont au service d'entreprises du Fortune 1000 et d'entreprises émergentes dans tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations sur Trianz, consultez le site www.trianz.com.

Concierto est une plateforme SaaS hyper-automatisée, sans code, qui offre des services de migration, de gestion, de modernisation et de maximisation du cloud sous un même toit. Outre les services professionnels de Concierto, la plateforme est accessible aux clients directement ou par l'intermédiaire de partenaires agréés. Pour plus d'informations sur la plateforme Concierto, visitez le site www.concierto.cloud. Pour devenir partenaire, consultez le site www.concierto.cloud/partners.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le service cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n'a cessé d'étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail, et il propose désormais plus de 240 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), le mobile, la sécurité, l'hybride, les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 108 zones de disponibilité dans 34 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 18 zones de disponibilité supplémentaires et six régions AWS supplémentaires au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume d'Arabie saoudite, à Taïwan, en Thaïlande et dans l'AWS European Sovereign Cloud. Des millions de clients, dont les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour dynamiser leur infrastructure, gagner en agilité et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, consultez le site aws.amazon.com.

À propos du livre - Crossing the Digital Faultline

Crossing the Digital Faultline est un livre sur le leadership qui examine pourquoi seulement 7 % des entreprises de tous les secteurs réussissent leurs transformations numériques malgré d'énormes efforts de leadership, des investissements financiers et la mise en œuvre de technologies. En combinant les données de plus de 5 000 entreprises et ses 25 années d'expérience dans le secteur technologique, Sri Manchala explique ce qui stimule la numérisation et ce qui fait le succès d'un petit pourcentage de leaders. Le livre est disponible ici sur Amazon.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Prashant Bhavaraju

Vice-président

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2491675/Trianz_Concierto_Logo.jpg