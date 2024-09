Triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 - um dos principais resultados do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos - é um "facilitador essencial" de todos os esforços globais para manter 1,5°C vivos e promover o desenvolvimento sustentável

NOVA YORK, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O investimento global em energia renovável deve mais do que triplicar nos próximos seis anos para atingir a meta de capacidade de 11.000 GW necessária para manter 1,5°C ao alcance, disse hoje o presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, na Cúpula Global de Renováveis, a primeira cúpula público-privada de alto nível focada na meta de triplicar a energia renovável globalmente até 2030.

"Triplicar a capacidade renovável não é apenas uma referência, é um facilitador essencial de todos os esforços globais para manter 1,5 ao alcance, promover a prosperidade sustentável e não deixar ninguém para trás", disse o Dr. Al Jaber na cúpula, realizada à margem da 79ª Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Triplicar a capacidade global de energia renovável foi um dos principais resultados do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos, o ponto de referência para a ambição climática global e o desenvolvimento sustentável. A energia renovável viu uma "expansão histórica" globalmente nos últimos 20 anos, com a capacidade aumentando oito vezes e os custos caindo mais de 80%, disse o presidente da COP28, observando que a energia solar é agora mais barata do que qualquer outra fonte de energia. No entanto, embora "as tendências estejam se movendo na direção certa, elas simplesmente não estão se movendo rápido o suficiente", disse ele.

"Precisamos urgentemente mudar de marcha em três áreas-chave", disse o Dr. Al Jaber, pedindo maior investimento em infraestrutura, tecnologia, particularmente Inteligência Artificial (IA), e no Sul Global. "Precisamos mais do que triplicar o investimento geral nos próximos seis anos para atingir nossa meta de 11.000GW para 2030."

Embora o investimento do setor privado seja fundamental, "os investidores precisam saber que seus projetos terão uma rede viável para se conectar, em um cronograma viável", disse o presidente, apontando que as infraestruturas de rede nos países industrializados geralmente têm mais de 60 anos, enquanto em muitas nações do Sul Global "não há redes".

Os governos "devem intensificar" e incluir metas específicas de energia renovável e infraestrutura em suas próximas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), disse o Presidente. Eles também devem implementar políticas que incentivem o investimento do setor privado e simplifiquem o licenciamento. "Em muitos lugares, o ritmo de permissão é como dirigir com o freio de mão ligado, quando precisamos acelerar na estrada", observou ele.

A tecnologia, particularmente a IA, pode ajudar a desbloquear os principais desafios enfrentados pelas energias renováveis de intermitência e armazenamento, tornando as redes mais inteligentes, permitindo que elas mapeiem melhor o uso, enquanto a manutenção preditiva pode prolongar a vida útil da bateria, fortalecer a infraestrutura de transmissão e fortalecer a capacidade de armazenamento, disse ele aos delegados. A IA também pode ajudar a integrar fontes de energia renováveis e de carga de base para maximizar a eficiência de carbono e aumentar a segurança energética, disse ele.

"Quanto mais rápido investirmos e aplicarmos a IA ao setor de energia, mais rapidamente seus benefícios poderão ser dimensionados", disse o Dr. Al Jaber, destacando que os Emirados Árabes Unidos estão organizando um fórum especial com líderes de tecnologia e energia em novembro em Abu Dhabi. "Esses dois setores são simplesmente interdependentes", disse ele.

"A oportunidade de prosperidade econômica sustentável através de um crescimento mais inteligente e verde nunca foi tão grande, mas algumas partes do mundo não estão vendo uma parcela justa dessa oportunidade", disse o presidente, apontando que mais de 120 países em desenvolvimento atualmente atraem menos de 15% do investimento global em energia renovável.

"Quando se trata de financiamento climático, modelos antigos devem ser desafiados e novos modelos defendidos", disse ele aos delegados, pedindo às instituições financeiras internacionais que tornem o financiamento mais disponível, acessível e a preços acessíveis, e que o financiamento privado seja incentivado por meio de modelos combinados "inovadores".

O Dr. Al Jaber destacou a Iniciativa de Investimento Verde em África, lançada no ano passado pelos Emirados Árabes Unidos, que visa desenvolver 25 projetos de energia renovável e armazenamento em 14 nações africanas, como um exemplo de incentivo ao investimento. Ele também citou o exemplo do Altera, o fundo de investimento climático lançado na COP28, que já implantou US$ 6,5 bilhões com investidores em projetos com carteira combinada de 40GW.

"Há muito mais a fazer para preencher a lacuna de desenvolvimento de energia no Sul Global", disse o presidente. "E eu encorajaria todas as partes a explorar todas as soluções em colaboração com parceiros que pensam da mesma forma."

Declarando que "os negócios como de costume simplesmente não funcionarão", o Dr. Al Jaber pediu um "novo modelo de engajamento que leve a parceria pública e privada a um novo nível", juntamente com um "verdadeiro espírito de solidariedade" e um "senso renovado de positividade que veja os gastos com energias renováveis como um investimento que trará retornos significativos".

FONTE COP28