Die Verdreifachung der weltweiten Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 - eines der wichtigsten Ergebnisse des historischen VAE-Konsenses - ist eine „wesentliche Voraussetzung" für alle globalen Bemühungen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben

NEW YORK, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien müssen sich in den nächsten sechs Jahren mehr als verdreifachen, um das Kapazitätsziel von 11.000 GW zu erreichen, das notwendig ist, um 1,5°C in Reichweite zu halten, sagte der Präsident der COP28, Dr. Sultan Al Jaber, heute auf dem Global Renewables Summit, dem ersten hochrangigen öffentlich-privaten Gipfel, der sich auf das Ziel konzentriert, die erneuerbaren Energien bis 2030 weltweit zu verdreifachen.

„Die Verdreifachung der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien ist nicht nur eine Richtschnur, sondern eine wesentliche Voraussetzung für alle globalen Bemühungen, das Ziel 1,5 in Reichweite zu halten, nachhaltigen Wohlstand zu fördern und niemanden zurückzulassen", sagte Dr. Al Jaber auf dem Gipfel am Rande der 79. UN-Generalversammlung in New York.

Die Verdreifachung der weltweiten Kapazität an erneuerbaren Energien war eines der wichtigsten Ergebnisse des historischen VAE-Konsenses, der als Bezugspunkt für globale Klimaschutzziele und nachhaltige Entwicklung gilt. Die erneuerbaren Energien haben in den letzten 20 Jahren weltweit einen „historischen Aufschwung" erlebt, wobei sich die Kapazität verachtfacht hat und die Kosten um mehr als 80 Prozent gesunken sind, so der COP28-Präsident, der darauf hinwies, dass Solarenergie heute billiger ist als jede andere Energiequelle. Doch „die Trends gehen zwar in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug", sagte er.

„Wir müssen in drei Schlüsselbereichen dringend einen Gang höher schalten", sagte Dr. Al Jaber und forderte mehr Investitionen in Infrastruktur, Technologie, insbesondere künstliche Intelligenz (KI), und in den globalen Süden. „Wir müssen die Gesamtinvestitionen in den nächsten sechs Jahren mehr als verdreifachen, um unser Ziel von 11.000 GW für 2030 zu erreichen.

Zwar sind Investitionen des Privatsektors von entscheidender Bedeutung, aber „die Investoren müssen wissen, dass ihre Projekte über ein funktionsfähiges Netz verfügen, an das sie sich innerhalb eines realistischen Zeitrahmens anschließen können", sagte der Präsident und wies darauf hin, dass die Netzinfrastrukturen in den Industrieländern oft über 60 Jahre alt sind, während es in vielen Ländern des globalen Südens „überhaupt keine Netze gibt".

Die Regierungen „müssen sich engagieren" und spezifische Ziele für erneuerbare Energien und Infrastrukturen in ihre bevorstehenden Nationalen Klimabeiträge (NDCs) aufnehmen, sagte der Präsident. Sie sollten auch Maßnahmen ergreifen, die Anreize für Investitionen des Privatsektors schaffen, und die Genehmigungsverfahren straffen. „An zu vielen Orten ist das Tempo der Genehmigungen so, als würde man mit angezogener Handbremse fahren, obwohl man eigentlich auf der Autobahn beschleunigen müsste", stellte er fest.

Technologie, insbesondere künstliche Intelligenz, könnte dazu beitragen, die zentralen Herausforderungen der erneuerbaren Energien in Bezug auf Unterbrechung und Speicherung zu bewältigen, indem sie die Netze intelligenter macht und ihnen eine bessere Zuordnung der Nutzung ermöglicht, während eine vorausschauende Wartung die Lebensdauer der Batterien verlängern, die Übertragungsinfrastruktur stärken und die Speicherkapazität erhöhen könnte, erklärte er den Delegierten. KI könnte auch dazu beitragen, Grundlast- und erneuerbare Energiequellen zu integrieren, um die Kohlendioxid-Effizienz zu maximieren und die Energiesicherheit zu erhöhen, sagte er.

„Je schneller wir in KI investieren und sie im Energiesektor anwenden, desto schneller können wir ihre Vorteile nutzen", sagte Dr. Al Jaber und wies darauf hin, dass die VAE im November in Abu Dhabi ein spezielles Forum mit führenden Vertretern aus den Bereichen Technologie und Energie veranstalten werden. „Diese beiden Sektoren sind einfach voneinander abhängig", sagte er.

„Die Chance für nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand durch intelligenteres, umweltfreundlicheres Wachstum war noch nie so groß wie heute, aber einige Teile der Welt haben keinen angemessenen Anteil an dieser Chance", sagte der Präsident und wies darauf hin, dass über 120 Entwicklungsländer derzeit weniger als 15 Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien auf sich ziehen.

„Wenn es um die Klimafinanzierung geht, müssen alte Modelle in Frage gestellt und neue Modelle gefördert werden", sagte er vor den Delegierten und forderte die internationalen Finanzinstitutionen auf, Finanzmittel besser verfügbar, zugänglich und erschwinglich zu machen und Anreize für private Finanzierungen durch "innovative" gemischte Modelle zu schaffen.

Dr. Al Jaber hob die im vergangenen Jahr von den VAE ins Leben gerufene Africa Green Investment Initiative hervor, die auf die Entwicklung von 25 Projekten für erneuerbare Energien und Speichermöglichkeiten in 14 afrikanischen Ländern abzielt, als Beispiel für die Förderung von Investitionen. Er nannte auch das Beispiel von ALTÉRRA, dem auf der COP28 ins Leben gerufenen Klima-Investitionsfonds, der bereits 6,5 Mrd. USD mit Investoren in Projekte mit einem Gesamtportfolio von 40 GW eingesetzt hat.

„Es gibt noch viel zu tun, um die Lücke in der Energieentwicklung im globalen Süden zu schließen", sagte der Präsident. „Und ich möchte alle Parteien ermutigen, alle Lösungen in Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern zu prüfen.

Dr. Al Jaber erklärte, dass „Business as usual einfach nicht funktioniert", und forderte ein „neues Modell des Engagements, das die öffentliche und private Partnerschaft auf ein neues Niveau hebt", zusammen mit einem „wahren Geist der Solidarität" und einem „erneuerten Sinn für Positivität, der die Ausgaben für erneuerbare Energien als eine Investition betrachtet, die erhebliche Erträge bringen wird".