Le triplement de la capacité mondiale en matière d'énergies renouvelables d'ici 2030 - l'un des principaux résultats du consensus historique des Émirats arabes unis - est un «catalyseur essentiel» de tous les efforts mondiaux visant à ne pas dépasser 1,5 °C et à faire progresser le développement durable.

NEW YORK, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'investissement mondial dans les énergies renouvelables doit plus que tripler au cours des six prochaines années pour atteindre l'objectif de capacité de 11 000 GW nécessaire pour maintenir 1,5°C à portée de main, a déclaré aujourd'hui le président de la COP28, le Dr Sultan Al Jaber, lors du Sommet mondial sur les énergies renouvelables, le tout premier sommet public-privé de haut niveau axé sur l'objectif de tripler les énergies renouvelables à l'échelle mondiale d'ici à 2030.

«Tripler la capacité des énergies renouvelables n'est pas seulement une référence, c'est un catalyseur essentiel de tous les efforts mondiaux visant à maintenir le 1,5 à portée de main, à faire progresser la prospérité durable et à ne laisser personne de côté», a déclaré M. Al Jaber lors du sommet, qui s'est tenu en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le triplement de la capacité mondiale en matière d'énergies renouvelables était l'un des principaux résultats du consensus historique des Émirats arabes unis, point de référence déterminant pour l'ambition climatique et le développement durable à l'échelle mondiale. Les énergies renouvelables ont connu une «expansion historique» au niveau mondial au cours des 20 dernières années, avec une capacité multipliée par huit et des coûts en baisse de plus de 80 %, a déclaré le président de la COP28, notant que l'énergie solaire est désormais moins chère que toute autre source d'énergie. Cependant, si «les tendances vont dans la bonne direction, elles ne vont pas assez vite», a-t-il déclaré.

«Nous devons de toute urgence passer à la vitesse supérieure dans trois domaines clés», a déclaré M. Al Jaber, appelant à investir davantage dans les infrastructures, la technologie, en particulier l'intelligence artificielle (IA), et dans les pays du Sud. «Nous devons plus que tripler l'investissement global au cours des six prochaines années pour atteindre notre objectif de 11 000 GW en 2030».

Si les investissements du secteur privé sont essentiels, «les investisseurs ont besoin de savoir que leurs projets pourront être raccordés à un réseau viable, dans des délais raisonnables», a déclaré le président, soulignant que les infrastructures de réseau dans les pays industrialisés ont souvent plus de 60 ans, tandis que dans de nombreux pays du Sud, «il n'y a pas de réseau du tout».

Les gouvernements «doivent passer à la vitesse supérieure» et inclure des objectifs spécifiques en matière d'énergies renouvelables et d'infrastructures dans leurs prochaines contributions déterminées au niveau national (CDN), a déclaré le président. Ils devraient également mettre en œuvre des politiques qui encouragent les investissements du secteur privé et rationalisent l'octroi des permis. «Dans trop d'endroits, le rythme de délivrance des permis équivaut à conduire avec le frein à main serré, alors que nous devrions accélérer sur l'autoroute», a-t-il fait remarquer.

La technologie, en particulier l'IA, pourrait aider à relever les principaux défis auxquels sont confrontées les énergies renouvelables, à savoir l'intermittence et le stockage, en rendant les réseaux plus intelligents, ce qui leur permettrait de mieux cartographier l'utilisation, tandis que la maintenance prédictive pourrait prolonger la durée de vie des batteries, renforcer l'infrastructure de transmission et renforcer la capacité de stockage, a-t-il déclaré aux délégués. L'IA pourrait également contribuer à l'intégration des sources d'énergie de base et des sources d'énergie renouvelables afin de maximiser l'efficacité des émissions de carbone et de renforcer la sécurité énergétique, a-t-il ajouté.

«Plus vite nous investirons dans l'IA et l'appliquerons au secteur de l'énergie, plus vite ses avantages pourront être étendus», a déclaré M. Al Jaber, soulignant que les Émirats arabes unis accueilleront un forum spécial avec des leaders de la technologie et de l'énergie en novembre prochain à Abou Dhabi. «Ces deux secteurs sont tout simplement interdépendants», a-t-il déclaré.

«L'opportunité d'une prospérité économique durable grâce à une croissance plus intelligente et plus verte n'a jamais été aussi grande, mais certaines parties du monde ne bénéficient pas d'une part équitable de cette opportunité», a déclaré le président, soulignant que plus de 120 pays en développement attirent actuellement moins de 15 % des investissements mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables.

«En matière de financement de la lutte contre le changement climatique, les anciens modèles doivent être remis en question et de nouveaux modèles doivent être défendus», a-t-il déclaré aux délégués, appelant les institutions financières internationales à rendre le financement plus disponible, accessible et abordable, et à encourager le financement privé par le biais de modèles mixtes «innovants».

M. Al Jaber a mis en avant l'initiative d'investissement vert en Afrique, lancée l'année dernière par les Émirats arabes unis, qui vise à développer 25 projets d'énergie renouvelable et de stockage dans 14 pays africains, comme un exemple d'incitation à l'investissement. Il a également cité l'exemple d'ALTÉRRA, le fonds d'investissement climatique lancé lors de la COP28, qui a déjà déployé 6,5 milliards de dollars avec des investisseurs dans des projets ayant un portefeuille combiné de 40GW.

«Il reste encore beaucoup à faire pour combler le déficit de développement énergétique dans les pays du Sud», a déclaré le président. «Et j'encourage toutes les parties à explorer toutes les solutions en collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées.

Déclarant que «le statu quo ne fonctionnera tout simplement pas», M. Al Jaber a appelé à un «nouveau modèle d'engagement qui porte le partenariat public et privé à un niveau supérieur», ainsi qu'à un «véritable esprit de solidarité» et à un «regain de positivité qui considère les dépenses en matière d'énergies renouvelables comme un investissement qui rapportera des bénéfices significatifs».