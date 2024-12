'Turning Point' COP16 Concluindo com Ação Acelerada e Ambição para Combater a Degradação da Terra e a Seca

A Agenda de Ação de Riade fornece uma plataforma de lançamento para o envolvimento internacional

Mais de US $ 12 bilhões garantidos para iniciativas de restauração de terras e resiliência à seca

Riyadh Global Drought Resilience Partnership mobiliza ação internacional

RIAD, Arábia Saudita, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Presidência da COP16 da Arábia Saudita realizou a maior reunião da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) até o momento, mobilizando atores estatais e não estatais em um momento marcante para a luta contra a degradação da terra, a desertificação e a seca. A COP16 em Riade viu uma série de grandes parcerias internacionais anunciadas para melhorar os esforços de restauração de terras e resiliência à seca, ao mesmo tempo em que amplia a conscientização internacional sobre as crises globais causadas pela contínua degradação da terra.

Durante as negociações críticas da ONU, a Presidência da UNCCD COP16 da Arábia Saudita lançou a Agenda de Ação de Riade para estimular contribuições duradouras, envolvimento e ação na resiliência global à seca e restauração de terras. A Agenda de Ação de Riade já iniciou a colaboração com mais de 100 iniciativas novas e existentes.

Uma prioridade política para o mandato da Presidência da UNCCD COP16 da Arábia Saudita, ela se envolverá com países, setor privado, instituições financeiras, organizações internacionais, ONGs e outras partes interessadas para fortalecer as iniciativas existentes que reforçam a ação global sobre degradação da terra, desertificação e seca ou defender novas iniciativas.

"A Agenda de Ação de Riade já ajudou a galvanizar atores estatais e não estatais em todo o mundo. No entanto, a COP16 em Riade é apenas o começo de seu impacto, e a Presidência da COP16 da UNCCD da Arábia Saudita continuará a se envolver com todos, desde a comunidade de investimentos, ONGs e cientistas até povos indígenas e agricultores, para maximizar seu legado global duradouro ", disse o Dr. Osama Faqeeha, Vice-Ministro do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura e Conselheiro da Presidência da COP16 da UNCCD.

Ibrahim Thiaw, Secretário Executivo da UNCCD, disse: "Expressamos profunda gratidão ao Reino da Arábia Saudita por sediar esta primeira COP da UNCCD na região do Oriente Médio e Norte da África, destacando soluções inovadoras e mostrando liderança regional em questões de terra e seca. A COP16 da UNCCD atraiu mais de 24.000 participantes registrados e contou com mais de 600 eventos como parte da primeira Agenda de Ação para envolver atores não estatais no trabalho da Convenção."

A COP16 em Riad garantiu mais de US $ 12 bilhões em promessas de financiamento de grandes organizações internacionais, ampliando o papel das instituições financeiras e do setor privado no combate à degradação da terra, desertificação e seca. Como parte da Agenda de Ação de Riade, foi lançada a inovadora Riyadh Global Drought Resilience Partnership. A parceria já mobilizou mais de US $ 2 bilhões em financiamento para a resiliência à seca e operará ao lado da UNCCD, de países, organizações internacionais e outras partes interessadas. Ele terá como alvo os 80 países mais vulneráveis à seca.

"A Riyadh Global Drought Resilience Partnership trabalhará para proporcionar uma mudança transformadora na forma como a seca é enfrentada em todo o mundo. Aproveitando o impacto coletivo das principais instituições globais, ela moverá a gestão da seca para além da resposta reativa à crise, por meio do aprimoramento dos sistemas de alerta precoce, financiamento, avaliações de vulnerabilidade e mitigação do risco de seca. Este é um momento marcante para o combate à seca internacional, e estamos a apelar a países, empresas, organizações, cientistas, ONGs, instituições financeiras e comunidades para que se juntem a esta parceria fundamental ", acrescentou o Dr. Faqeeha.

Um total de sete dias temáticos ocorreram na Zona Verde e Azul para galvanizar a ação do setor público e privado, incluindo o Land Day, o Agri-food System Day, o Governance Day, o People's Day, o Science, Technology and Innovation Day, o Resilience Day e o Finance Day. Tanto a zona Verde quanto a Azul tiveram mais de 57.000 participantes e milhares de eventos, diálogos e painéis de discussão.

Os anúncios feitos durante os dias temáticos incluíram o lançamento, pela Arábia Saudita, do projeto REMDY, uma plataforma baseada em IA para avaliação da saúde da terra. Como parte da Agenda de Ação de Riade, a Presidência da UNCCD COP16 da Arábia Saudita também anunciou o lançamento de uma iniciativa internacional para monitoramento de tempestades de areia e poeira, expandindo os sistemas globais de alerta precoce. Com sede em Jidá, o Sistema de Aconselhamento e Avaliação de Alerta de Tempestade de Areia e Poeira (SDS-WAS) aumenta o número de nós globais afiliados à Organização Meteorológica Mundial para quatro. A Arábia Saudita também prometeu US $ 10 milhões em financiamento nos próximos cinco anos para aprimorar os sistemas de alerta precoce em países atualmente incapazes de monitorar tempestades de areia e poeira.

Enquanto isso, durante a COP16 em Riade, a UNCCD lançou uma série de grandes publicações destacando a urgência em combater a degradação da terra, a desertificação e a seca. A avaliação de risco financeiro da UNCCD catalogou o déficit anual de US $ 278 bilhões em financiamento para restauração de terras e resiliência à seca. O relatório enfatizou a necessidade urgente de envolvimento do setor privado. A UNCCD também emitiu um relatório histórico sobre a crescente expansão global das terras secas, descobrindo que três quartos das terras da Terra se tornaram permanentemente mais secas nas últimas três décadas.

"Da insegurança alimentar e hídrica a conflitos e migrações, é indiscutível que a degradação da terra, a seca e a desertificação estão impulsionando crises globais que afetam quase todas as pessoas em nosso planeta. A COP16 em Riade tem sido um ponto de virada na conscientização internacional sobre a necessidade urgente de acelerar a restauração da terra e a resiliência à seca ", disse o Conselheiro da Presidência da COP16, Faqeeha.

"Ao longo da COP16 em Riad, fui encorajado pelas discussões francas e ousadas que estão ocorrendo, espero que a comunidade internacional agora transforme isso em ação. A Presidência da UNCCD COP16 da Arábia Saudita está apenas começando, e pretendemos intensificar nosso envolvimento com o setor público e privado nos próximos anos para mobilizar recursos globais, melhorar a colaboração e, finalmente, restaurar a terra ", acrescentou o Dr. Faqeeha.

